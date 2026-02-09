América Latina

Taiwán expresó su “protesta y condena” por la declaración de Yamandú Orsi en su gira en China

Tras la reunión entre el presidente uruguayo y Xi Jinping, los estados firmaron un texto que consideraba a la isla como “parte inalienable” de China

Guardar
ZXi Jinping y Yamandú Orsi,
ZXi Jinping y Yamandú Orsi, en China (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

“La parte uruguaya reafirma su adhesión al principio de una sola China, reconoce que el Gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y que Taiwán forma parte inalienable del territorio chino”. Esa parte de la declaración firmada por los presidentes Yamandú Orsi y Xi Jinping tras su reunión en Beijing motivó críticas, tanto de la oposición uruguaya como del gobierno de Taiwán.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán manifestó su “firme protesta y condena” ante esta declaración conjunta, informó la agencia EFE. En el texto, aseguran que la República de China es un “Estado soberano e independiente” que “no está subordinado” a la República Popular de China. Y recordó también que el Partido Comunista chino nunca los gobernó.

China continúa difundiendo repetidamente información falsa en foros internacionales mediante amenazas, incentivos y manipulación del discurso, lo que no solo supone un grave desafío al orden y a la paz internacionales, sino que también pone de relieve la naturaleza perniciosa de su injerencia en los asuntos internos de otros países a través de métodos autoritarios”, señala el texto de la Cancillería isleña.

Xi Jinping y Yamandú Orsi,
Xi Jinping y Yamandú Orsi, en China (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

Además, el gobierno de Taiwán instó al gobierno uruguayo a “reconocer las verdaderas intenciones de China en su expansión de influencia a escala global, a no seguir respaldando posturas chinas que ignoren los hechos ni avalar discursos de carácter agresivo que socaven la paz y la estabilidad regionales”.

“La soberanía de Taiewán pertenece al conjunto del pueblo taiwanés, y solo el pueblo de Taiwán tiene derecho a definir su futuro”, señaló en un comunicado.

La declaración del gobierno uruguayo agrega, en su punto seis: “Cualquier forma de ‘independencia de Taiwán’ es contraria a dicho principio y por lo tanto se opone, y respalda los esfuerzos del Gobierno chino para materializar la reunificación nacional. Asimismo, la parte uruguaya reafirma su apoyo a la posición justa de China sobre los asuntos relacionados con sus intereses medulares, como el de Hong Kong, y a los esfuerzos de China por salvaguardar la soberanía y seguridad nacional”.

El presidente uruguayo, Yamandu Orsi,
El presidente uruguayo, Yamandu Orsi, asiste a una conversación bilateral con el presidente chino, Xi Jinping (no en la foto), en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, China, el 3 de febrero de 2026 (JESSICA LEE/Pool vía REUTERS)

Desde la oposición uruguaya, hubo cuestionamientos a lo que firmó el gobierno. “Totalmente innecesario. Tomar partido en un conflicto que no es nuestro y que tiene derivaciones geopolíticas mundiales. Si fuera una única China, con esta declaración no nos estamos metiendo en los asuntos internos de ese país? Todo lo que dijeron para Venezuela, ahora hacen todo lo contrario”, escribió el legislador del opositor Partido Colorado Conrado Rodríguez en la red social X.

Desde la oficialismo, en tanto, recordaron que Uruguay mantiene la misma postura en relación a China desde 1988, cuando se reestablecieron las relaciones diplomáticas.

El presidente Orsi regresó de China este domingo e hizo el cambio de mando con la vicepresidenta Carolina Cosse. Estuvo en el país asiático durante seis jornadas. El punto central fue la reunión que mantuvo con Xi Jinping, aunque también se reunió con el primer ministro, Li Qiang, y el presidente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji.

Presidente Yamandú Orsi en China
Presidente Yamandú Orsi en China (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

La Presidencia uruguaya informó que el objetivo de la gira fue fortalecer la cooperación en áreas estratégicas, como la inversión, el comercio, la ciencia y tecnología, el ambiente, la producción agropecuaria, la cultura, la educación y la gestión de emergencias.

Durante la semana en China se firmaron unos 30 acuerdos, se realizaron seminarios de promoción comercial organizados por las agencias de promoción Uruguay XXI y el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional.

En la segunda parte de la gira por Asia, Orsi visitó Shanghái, donde disertó ante más de 170 empresarios chinos, a quienes instó a invertir en el país. Lo destacó allí como un destino confiable y rentable para los negocios.

Temas Relacionados

Yamandú OrsiXi JinpingChinaTaiwánUruguay

Últimas Noticias

Hong Kong citó al cónsul panameño por el fallo que anuló la concesión de puertos de CK Hutchison

La decisión judicial dejó sin efecto el esquema vigente desde 1997. El Ejecutivo anunció una transición operativa y un rediseño del modelo de licitación, mientras crece la presión diplomática desde Asia

Hong Kong citó al cónsul

Proyecto Cobre Panamá: informe confirma que auditoría minera aún no define nivel de cumplimiento ambiental

El reporte de la consultora SGS señala que los resultados aún son de avance y que la revisión con escala de cumplimiento se incorporará en el próximo informe.

Proyecto Cobre Panamá: informe confirma

Honduras propone a Estados Unidos la revisión de aranceles para aumentar la competitividad y atraer inversiones

El presidente Nasry Asfura planteó en Washington la necesidad de reducir gravámenes que limitan la competitividad hondureña frente a Guatemala y El Salvador, impulsando nuevas negociaciones para fortalecer el comercio bilateral con Estados Unidos

Honduras propone a Estados Unidos

Estadio donado por China a El Salvador alcanza etapa clave con la colocación de la primera pieza del techo

La obra, resultado de la cooperación entre China y El Salvador, progresa de acuerdo con los planes, confirmaron las autoridades, tras completar los graderíos y comenzar la fase de la cubierta que definirá su perfil arquitectónico

Estadio donado por China a

Macabro caso de canibalismo en una cárcel chilena: mató a su compañero de celda y comió partes de su rostro

El brutal hecho ocurrió al interior del penal de La Serena en el módulo para los presos castigados

Macabro caso de canibalismo en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Iván Cepeda presentará denuncia penal

Iván Cepeda presentará denuncia penal y queja disciplinaria contra Álvaro Hernán Prada y el conjuez Hollman Ibáñez

El soldado que se suicidó en Olivos era extorsionado por una banda que operaba en una app de citas

Propietario es baleado por pareja de inquilina en Los Olivos: apuntan a posible policía como agresor

Asesinan a directivo de Turismo Chao tras reclamar justicia por el homicidio de un chofer

La policía investiga si el expríncipe Andrés pudo haber compartido información confidencial a Epstein cuando era representante de Comercio del Reino Unido

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

91-79. El Unicaja despierta a tiempo con Duarte y Cobbs y apaga a un sólido MoraBanc

Sudán regresa a la IGAD más de dos años después de abandonar el bloque en plena guerra con las RSF

Israel mata a un palestino en un nuevo ataque contra el norte de Gaza pese al acuerdo de alto el fuego

Witkoff y Kushner visitan el portaviones USS Abraham Lincoln tras conversaciones con Irán

Una disputa por infracción de patentes hace que Disney+ retire la calidad máxima de imagen con Dolby Vision

ENTRETENIMIENTO

Ben Affleck y Jennifer Aniston

Ben Affleck y Jennifer Aniston protagonizaron el anuncio más nostálgico para el Super Bowl 2026

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz planean adoptar a un hijo en medio de las tensiones familiares

John Sutcliffe se conmueve hasta las lágrimas por show de medio tiempo de Bad Bunny

Chase Infiniti reflexionó sobre la fama repentina y la presión de Hollywood: “One Battle After Another me cambió la vida”

¿Quién era realmente el niño que acompañó a Bad Bunny en el Super Bowl 2026?