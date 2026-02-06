Fondos por USD 30,000 fortalecerán emprendimientos turísticos sostenibles en El Salvador

Treinta participantes tendrán la oportunidad de recibir mentoría personalizada durante cinco meses.(Foto cortesía)

La entrega de capital semilla de hasta USD 15,000 y el acceso a una red internacional de apoyo se han convertido en los principales incentivos de un nuevo programa de incubación orientado a fortalecer a emprendedores turísticos en El Salvador.

El proyecto, que cuenta con el respaldo de una plataforma digital global de emprendimiento y el banco Cuscatlán, busca transformar pequeños negocios turísticos en empresas sostenibles y competitivas.

Treinta participantes tendrán la oportunidad de recibir mentoría personalizada durante cinco meses. Cada emprendedor será acompañado por un especialista en turismo o negocios, con quienes desarrollará paso a paso su plan empresarial y fortalecerá sus capacidades de gestión.

El programa está dirigido a personas adultas con acceso a internet y disponibilidad para dedicar entre seis y ocho horas diarias durante el periodo de formación. (Foto cortesía)

El proceso de incubación incluye ocho módulos prácticos enfocados en áreas clave: análisis del mercado objetivo, construcción de modelos financieros, definición de propuestas de valor y estrategias comerciales, entre otros. El aprendizaje se basa en la acción y la aplicación directa de conocimientos, con recursos y ejemplos adaptados al sector turismo.

El programa está dirigido a personas adultas con acceso a internet y disponibilidad para dedicar entre seis y ocho horas diarias durante el periodo de formación. Las áreas de participación abarcan hospedaje, transporte, experiencias y actividades, comercios locales y servicios, además de gastronomía y vida nocturna.

Los emprendedores participantes deberán pertenecer a una de estas cuatro áreas: hospedaje, transporte y movilidad; experiencias y actividades, que incluyen guías turísticos, escuelas y campamentos de surf; tiendas de conveniencia, marcas locales y servicios como talleres de artesanías; y comida, bebida y vida local, como bares, pupuserías, restaurantes y otros negocios del sector.

La orientación financiera ocupa un lugar destacado en esta iniciativa, con sesiones exclusivas enfocadas en la administración responsable de los recursos personales y empresariales.

La plataforma facilita tanto la interacción entre los participantes y sus mentores como el acceso a una comunidad global de apoyo y oportunidades de colaboración.(Foto Cortesía).

La plataforma digital de incubación Cuscatlán Crece Contigo, y Bridge for Billions anunciaron el lanzamiento de este innovador programa de incubación de cinco meses.

El programa se desarrollará a partir del 1 de marzo a través de la plataforma digital de Bridge for Billions, una empresa global enfocada en fortalecer ecosistemas de emprendimiento, democratizar oportunidades y promover el desarrollo económico. Toda la información de esta convocatoria está en www.cuscatlancrececontigo.com.

“El turismo es uno de los motores más poderosos para el desarrollo económico de El Salvador, y este programa apuesta directamente por su fortalecimiento. En Banco Cuscatán creemos en el potencial que tienen los microempresarios del sector turismo que, con la formación adecuada y su inclusión financiera, pueden escalar y maximizar su impacto en nuestro país. Estamos incubando más que negocios: estamos fortaleciendo empresas para que sean más sostenibles, generen más empleos, y un importante efecto dominó sobre las economías locales”, señaló Ximena Robin, Gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Banco.

El programa se desarrollará a partir del 1 de marzo a través de la plataforma digital de Bridge for Billions, una empresa global enfocada en fortalecer ecosistemas de emprendimiento (Foto cortesía).

Un Demo Day

Al cierre del programa, los emprendedores presentarán sus proyectos en un Demo Day ante potenciales aliados, inversionistas y medios de comunicación. Los tres mejores recibirán fondos de USD 15.000, USD 10.000 y USD 5.000 respectivamente, orientados a impulsar el lanzamiento o consolidación de sus propuestas.

El seguimiento a los nuevos negocios se extenderá hasta por dos años, con reportes periódicos que permitan medir el impacto real en el ecosistema turístico nacional y la generación de empleo local.

Quienes deseen postularse pueden encontrar información detallada y bases de la convocatoria en la página web de la incubadora.

Este programa representa una apuesta concreta por el desarrollo económico y el fortalecimiento del turismo a través de la profesionalización y el acompañamiento integral a los nuevos emprendedores salvadoreños.