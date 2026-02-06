Fondos por USD 30,000 fortalecerán emprendimientos turísticos sostenibles en El Salvador

La entrega de capital semilla de hasta USD 15,000 y el acceso a una red internacional de apoyo se han convertido en los principales incentivos de un nuevo programa de incubación orientado a fortalecer a emprendedores turísticos en El Salvador.
El proyecto, que cuenta con el respaldo de una plataforma digital global de emprendimiento y el banco Cuscatlán, busca transformar pequeños negocios turísticos en empresas sostenibles y competitivas.
Treinta participantes tendrán la oportunidad de recibir mentoría personalizada durante cinco meses. Cada emprendedor será acompañado por un especialista en turismo o negocios, con quienes desarrollará paso a paso su plan empresarial y fortalecerá sus capacidades de gestión.
El proceso de incubación incluye ocho módulos prácticos enfocados en áreas clave: análisis del mercado objetivo, construcción de modelos financieros, definición de propuestas de valor y estrategias comerciales, entre otros. El aprendizaje se basa en la acción y la aplicación directa de conocimientos, con recursos y ejemplos adaptados al sector turismo.
El programa está dirigido a personas adultas con acceso a internet y disponibilidad para dedicar entre seis y ocho horas diarias durante el periodo de formación. Las áreas de participación abarcan hospedaje, transporte, experiencias y actividades, comercios locales y servicios, además de gastronomía y vida nocturna.
Los emprendedores participantes deberán pertenecer a una de estas cuatro áreas: hospedaje, transporte y movilidad; experiencias y actividades, que incluyen guías turísticos, escuelas y campamentos de surf; tiendas de conveniencia, marcas locales y servicios como talleres de artesanías; y comida, bebida y vida local, como bares, pupuserías, restaurantes y otros negocios del sector.
La orientación financiera ocupa un lugar destacado en esta iniciativa, con sesiones exclusivas enfocadas en la administración responsable de los recursos personales y empresariales.
La plataforma digital de incubación Cuscatlán Crece Contigo, y Bridge for Billions anunciaron el lanzamiento de este innovador programa de incubación de cinco meses.
La plataforma facilita tanto la interacción entre los participantes y sus mentores como el acceso a una comunidad global de apoyo y oportunidades de colaboración.
El programa se desarrollará a partir del 1 de marzo a través de la plataforma digital de Bridge for Billions, una empresa global enfocada en fortalecer ecosistemas de emprendimiento, democratizar oportunidades y promover el desarrollo económico. Toda la información de esta convocatoria está en www.cuscatlancrececontigo.com.
“El turismo es uno de los motores más poderosos para el desarrollo económico de El Salvador, y este programa apuesta directamente por su fortalecimiento. En Banco Cuscatán creemos en el potencial que tienen los microempresarios del sector turismo que, con la formación adecuada y su inclusión financiera, pueden escalar y maximizar su impacto en nuestro país. Estamos incubando más que negocios: estamos fortaleciendo empresas para que sean más sostenibles, generen más empleos, y un importante efecto dominó sobre las economías locales”, señaló Ximena Robin, Gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Banco.
Un Demo Day
Al cierre del programa, los emprendedores presentarán sus proyectos en un Demo Day ante potenciales aliados, inversionistas y medios de comunicación. Los tres mejores recibirán fondos de USD 15.000, USD 10.000 y USD 5.000 respectivamente, orientados a impulsar el lanzamiento o consolidación de sus propuestas.
El seguimiento a los nuevos negocios se extenderá hasta por dos años, con reportes periódicos que permitan medir el impacto real en el ecosistema turístico nacional y la generación de empleo local.
Quienes deseen postularse pueden encontrar información detallada y bases de la convocatoria en la página web de la incubadora.
Este programa representa una apuesta concreta por el desarrollo económico y el fortalecimiento del turismo a través de la profesionalización y el acompañamiento integral a los nuevos emprendedores salvadoreños.