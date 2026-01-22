El régimen de Nicaragua excarceló a 38 presos políticos que habían sido arrestados por celebrar la detención de Maduro

El régimen nicaragüense liberó a 38 presos políticos

El régimen de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, excarceló a 38 presos políticos que habían sido detenidos por celebrar en redes sociales la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro.

Según informó el miércoles la ONG Monitoreo Azul y Blanco, con sede en el exilio, entre el 3 y 8 de enero fueron arrestadas al menos 71 personas por manifestar su respaldo o alegría ante la detención de Maduro, aliado político de Ortega y Murillo, durante una operación militar estadounidense en Caracas.

Claudia Pineda, vocera de la ONG, confirmó al medio digital 100% Noticias que “38 personas de ese grupo fueron excarceladas”, aunque no precisó las fechas concretas de las liberaciones.

Las personas que obtuvieron su libertad quedaron sujetas a un régimen de “reporte y control”, por el cual deben informar previamente cualquier movimiento que realicen, explicó Pineda.

Hasta ahora, la dictadura nicaragüense no emitió declaraciones sobre estas excarcelaciones, a diferencia de lo ocurrido a principios de enero, cuando sí anunció la liberación de “decenas” de opositores y críticos encarcelados, tras presiones de Estados Unidos (EEUU).

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta del régimen, Rosario Murillo, asisten a un mitin en Managua, Nicaragua, el 5 de septiembre de 2018 (AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)

La Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental de EEUU criticó recientemente al “régimen ilegítimo de Murillo y Ortega” por arrestar a ciudadanos por dar “me gusta” a publicaciones en redes sociales y exigió la liberación de todos los presos políticos.

“Detener a nicaragüenses por ‘darles me gusta’ a publicaciones en internet muestra lo paranoico que es el régimen ilegítimo de Murillo y Ortega. Exigimos la liberación incondicional de todos los presos políticos: sin excepciones, sin arresto domiciliario, sin nuevos arrestos. La libertad significa poner fin al ciclo de represión del régimen”, demandó la cartera en X.

La portavoz de la ONG atribuyó la excarcelación de los 38 detenidos en Nicaragua a la presión internacional, especialmente al pronunciamiento de EEUU. Pineda señaló que algunos de los liberados recuperaron la libertad “casi inmediatamente”, lo que sugiere que el objetivo inicial pudo haber sido amedrentar y que la campaña internacional motivó su liberación en los días siguientes.

Hasta diciembre de 2025, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabilizaba 62 personas encarceladas por motivos políticos en el país. Sin embargo, Pineda advirtió que la cifra real es superior, ya que muchas familias optan por no autorizar la publicación de los nombres de los detenidos.

Daniel Ortega, y Rosario Murillo lideran la dictadura en Nicaragua (AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)

La organización funciona como una iniciativa de monitoreo que documenta nombres, condiciones y patrones de detención motivados por razones políticas en Nicaragua, contrastando información con familiares, defensores y redes de verificación.

El pasado 10 de enero, el régimen de Ortega y Murillo liberó a 24 presos políticos dentro de un grupo mayor presentado oficialmente como liberaciones por “convivencia familiar”. Esta acción fue interpretada como un gesto hacia EEUU tras su misión en Venezuela.

(Con información de AFP)