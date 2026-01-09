Tras el anuncio del régimen, los familiares de los presos políticos venezolanos esperan que se concreten las liberaciones

La incertidumbre domina entre quienes aguardan información oficial sobre las liberaciones (EFE)

Varias familias de personas detenidas por razones políticas en Venezuela manifestaron este jueves su expectativa ante la posible liberación de un número considerable de presos políticos, luego de que Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, anunciara la inminente excarcelación de ciudadanos venezolanos y extranjeros.

Representantes y allegados confirmaron a la agencia EFE que se congregaron en las inmediaciones del centro penitenciario El Rodeo I, a 51 kilómetros de Caracas, con la esperanza de que el anuncio oficial se refleje en la apertura de las cárceles para todos los afectados.

La activista Margareth Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, expresó que el objetivo de los familiares es que la medida no se limite a un grupo reducido.

Margareth Baduel (a la derecha) pidió que la liberación incluya a todos los detenidos por motivos políticos

Baduel afirmó: “Pidiéndole a Dios que realmente sea una liberación masiva y completa, y lo ideal es que no se reduzca a solo un grupo, sino que las cárceles se abran para todos”. Hasta el momento, ni los custodios del penal ni las autoridades han proporcionado listados o información precisa sobre los nombres de quienes podrían ser liberados.

Por su parte, Yovanka Ávila, vocera del Comité y familiar de un detenido, relató a EFE que la incertidumbre entre quienes esperan fuera de los centros de reclusión es absoluta, ya que no existe una lista oficial de personas beneficiadas por la medida.

Previamente, Rodríguez había confirmado la liberación de un número relevante de personas venezolanas y extranjeras, sin precisar la cifra ni el perfil de los excarcelados.

El alcance internacional de la noticia se amplificó tras la confirmación del canciller de España, José Manuel Albares, quien indicó en entrevista a RTVE que “todo apunta a que incluye también a ciudadanos españoles” entre los liberados.

José Manuel Albares confirmó la liberación de cinco ciudadanos españoles en Caracas (Reuters)

Posteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores español especificó en un comunicado que cinco españoles, entre ellos una ciudadana con doble nacionalidad, fueron liberados en Caracas y están siendo asistidos por la embajada para su retorno.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump anunció el martes el “cierre de una cámara de torturas” en la capital venezolana, en el contexto de la presión ejercida sobre la administración que actualmente encabeza Delcy Rodríguez, tras la captura del dictador Nicolás Maduro y Cilia Flores por tropas estadounidenses.

Donald Trump anunció el cierre de una cámara de torturas en la capital venezolana (Europa Press)

Datos del Foro Penal, indican que hasta el 29 de diciembre pasado se contabilizaban 863 presos políticos en Venezuela, la mayoría arrestados tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

El panorama regional ha estado signado por demandas reiteradas de la oposición venezolana y de organismos internacionales para la liberación de presos políticos.

La incertidumbre entre los familiares persiste, ya que no han recibido información oficial sobre el desarrollo de las liberaciones.

(Con información de EFE)