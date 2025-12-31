La Unión Europea reconoció los resultados en Honduras y promovió el diálogo institucional

La Unión Europea respaldó la proclamación de los resultados electorales en Honduras (EFE)

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) comunicó que tomó nota de la proclamación de los resultados finales de las elecciones en Honduras y llamó a que todas las partes respeten el voto expresado por la ciudadanía.

El anuncio se realizó tras la confirmación, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), de los resultados presidenciales, legislativos y municipales dentro del plazo previsto por la ley.

El proceso electoral culminó con la declaración de Nasry “Tito” Asfura como presidente electo, representante del Partido Nacional y respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El CNE confirmó los resultados definitivos el martes, incluyendo los cargos de alcaldías y diputaciones que aún no se habían oficializado.

La MOE UE, que desplegó 138 observadores desde el 11 de octubre, reiteró su llamado a los actores políticos y sociales a que respeten la voluntad popular reflejada en las urnas.

En su comunicado, la misión europea destacó la importancia de canalizar cualquier disputa relacionada con los resultados a través del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), órgano encargado de dirimir controversias electorales.

Junto con su respaldo al TJE, la MOE UE instó a las autoridades nacionales a garantizar que tanto los integrantes del CNE como los magistrados del TJE ejerzan sus funciones de manera plena y sin presiones externas, condición que consideró esencial para la confianza pública en los resultados.

El comunicado también anticipó la publicación de un informe final sobre el desarrollo de las elecciones, que incluirá recomendaciones orientadas a fortalecer futuros procesos electorales.

Además, la MOE UE anunció un seminario de alto nivel para marzo de 2026, con el objetivo de promover el debate sobre posibles reformas en el sistema electoral hondureño.

Durante los comicios, los hondureños eligieron al presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldías, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.

El presidente electo asumirá el 27 de enero, conforme al calendario institucional.

El proceso fue seguido de cerca por la comunidad internacional. La Embajada de Estados Unidos en Honduras informó que la encargada de Negocios, Colleen Anne Hoey, mantuvo un encuentro con Nasry “Tito” Asfura tras la finalización oficial del conteo.

Según la representación estadounidense, ambas partes reafirmaron la voluntad de cooperar en áreas prioritarias como la seguridad regional, el impulso económico y la migración.

El acercamiento diplomático incluyó un mensaje del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien felicitó a Asfura por su victoria y subrayó la coincidencia entre su proyecto político y la agenda del gobierno estadounidense.

A su vez, Rubio afirmó que Asfura comparte objetivos estratégicos como la cooperación en seguridad y el fortalecimiento de los lazos económicos entre ambos países, según un comunicado del Departamento de Estado.

La embajada estadounidense resaltó que Washington busca mantener una relación de cooperación basada en el respeto institucional y la colaboración bilateral, especialmente ante los desafíos actuales en Centroamérica.

