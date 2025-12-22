América Latina

Nasry Asfura sigue liderando las elecciones en Honduras con el 40,31% mientras continúa el escrutinio especial

El candidato del Partido Nacional mantiene ventaja sobre el liberal Salvador Nasralla por menos de un punto porcentual, con el 99,88% escrutado. El conteo de más de 2.700 actas con inconsistencias avanza lento y contra reloj, con plazo hasta el 30 de diciembre

Miembros del equipo del candidato
Miembros del equipo del candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional de Honduras, participan en el recuento de actas electorales en Tegucigalpa, el 17 de diciembre de 2025. Asfura lidera con 40,31% de los votos, pero el escrutinio especial de más de 2.700 actas con inconsistencias avanza con retrasos y denuncias de fraude. (REUTERS/Leonel Estrada)

El candidato presidencial del conservador Partido Nacional de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, sigue liderando los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre con el 40,31 % de los votos, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Asfura sigue adelante cuando restan por escrutar un poco más de 1.000 actas electorales de las 2.792 que presentaron inconsistencias y con las cuales el jueves se inició un escrutinio especial.

Sorteando una cadena de obstáculos puestos por los mismos políticos de los tres partidos mayoritarios, Nacional, Liberal (también conservador) y Libertad y Refundación (Libre, izquierda), el escrutinio especial, que entre este sábado y domingo estuvo paralizado durante unas doce horas, continúa con un conteo lento y contra reloj.

El escrutinio especial, que se debió iniciar el pasado 13 de diciembre, comenzó con cinco días de retraso, en un ambiente de incertidumbre y suspicacia, además de denuncias de supuesto “fraude” por parte de los candidatos presidenciales del Partido Liberal, Salvador Nasralla, y Rixi Moncada, del oficialista Libre.

Una imagen combinada muestra a
Una imagen combinada muestra a los candidatos presidenciales Nasry Asfura (Partido Nacional), Rixi Moncada (Libertad y Refundación) y Salvador Nasralla (Partido Liberal) durante la campaña electoral en Tegucigalpa, Honduras, en octubre y noviembre de 2025. Asfura lidera con 40,31%, seguido por Nasralla con 39,55% y Moncada con 19,13%. (REUTERS/Leonel Estrada y Fredy Rodriguez/Archivo)

Hasta las 20:300 hora local (02:30 GMT) de hoy, y después de que la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE) reanudó el conteo de votos, Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lideraba los resultados con 1.381.675 (40,31 %), seguido por Nasralla, con 1.355.598 marcas (39,55 %).

En el tercer lugar sigue Moncada, con 655.898 papeletas (19,13 %), cuando se ha escrutado el 99,88 % de las actas electorales.

Hasta antes de la parálisis del conteo durante doce horas, desde la noche del sábado, las proyecciones de las autoridades del CNE eran que los resultados finales estuvieran listos entre el lunes y martes.

Plazo para resultados vence el 30 de diciembre

Un contenedor con actas electorales
Un contenedor con actas electorales durante una conferencia de prensa del Partido Nacional en Tegucigalpa, Honduras, el 4 de diciembre de 2025. El candidato liberal Salvador Nasralla denunció fraude tras el estrecho liderazgo de Nasry Asfura, respaldado por Trump. (REUTERS/Leonel Estrada)

A los problemas técnicos y administrativos que ha tenido el CNE se suman amenazas, insultos y otro de atropellos por parte de Marlon Ochoa, consejero de Libre, denunciados por las consejeras Ana Paola Hall, presidenta del organismo, y Cossette López, quienes representan a los partidos Liberal y Nacional, respectivamente.

Desde el día que los hondureños salieron a votar masivamente, de manera pacífica y en orden, según informes de observadores nacionales y extranjeros, el CNE tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados oficiales de los comicios, por lo que urge la celeridad del escrutinio especial.

Si se diera el caso de que al 30 de diciembre no hubiesen resultados oficiales, el problema se trasladaría al Parlamento, cuyo presidente, Luis Redondo -militante del partido de gobierno- no convoca a sesiones del pleno desde a finales de agosto, y quien en octubre instaló una Comisión Permanente, integrada solamente con nueve diputados, de los 128 que integran ese poder del Estado.

Aunque la Comisión Permanente tiene amplios poderes, el tema de los resultados electorales le correspondería al pleno de los diputados, que tendrían que ser convocados.

Marcadas diferencias en el legislativo llevaron en octubre a más de 70 diputados, en su mayoría de los partidos Liberal y Nacional, a instalar un Parlamento paralelo, que ha venido celebrando sesiones y no reconoce a la Comisión Permanente creada por Redondo con oficialistas.

Las elecciones generales noviembre pasado fueron las duodécimas desde que Honduras retornó al orden constitucional, en 1980, y las más difíciles en la historia política del país centroamericano, según el CNE.

Los hondureños votaron para elegir al sucesor de la actual presidenta del país, Xiomara Castro, cuyo esposo es el ex presidente Manuel Zelaya (2006-2009), quien además es su principal asesor y coordinador general del Partido Libre.

También votaron por tres designados presidenciales y autoridades municipales y legislativas.

(Con información de EFE)

