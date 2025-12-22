José Antonio Kast visitará a Daniel Noboa en Ecuador en su segundo viaje como presidente electo de Chile

El ultraderechista José Antonio Kast, del opositor Partido Republicano, saluda a sus partidarios después de ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago, Chile, el domingo 14 de diciembre de 2025 (AP Foto/Matías Delacroix)

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, viajará este lunes a Ecuador para reunirse con el mandatario Daniel Noboa, en lo que será su segunda visita internacional desde que se proclamó vencedor de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 14 de diciembre.

La Oficina del Presidente Electo (OPE) informó este domingo, mediante un comunicado, que Kast y Noboa se encontrarán el martes en Quito para abordar la crisis migratoria en la región y los desafíos compartidos en materia de seguridad y desarrollo comercial entre ambos países.

Según la nota oficial, la delegación chilena mantendrá además reuniones con autoridades ecuatorianas y representantes del sector empresarial, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y explorar mecanismos de cooperación económica y política.

Noboa fue uno de los primeros líderes de la región en felicitar públicamente a Kast tras conocerse el resultado electoral. En un mensaje difundido en la red social X, el presidente ecuatoriano señaló que la victoria del dirigente chileno abre “una nueva etapa para Chile y para la región”.

El encuentro se produce en un contexto regional marcado por el aumento de los flujos migratorios, la expansión del crimen organizado y el impacto del narcotráfico en países del Cono Sur y la región andina. Ecuador, en particular, atraviesa una grave crisis de seguridad, con niveles récord de homicidios y una creciente presión sobre sus instituciones estatales.

Durante la campaña, Kast planteó una agenda de mano dura en seguridad, que incluye la expulsión masiva de migrantes en situación irregular, la tipificación de la migración ilegal como delito y la construcción de cárceles de máxima seguridad con regímenes de aislamiento total para líderes del narcotráfico. Estas propuestas lo han alineado con otros gobiernos y dirigentes de derecha radical en América Latina.

Desde su triunfo electoral, este viaje a Ecuador es el segundo desplazamiento internacional del presidente electo chileno. El martes pasado visitó Argentina, donde se reunió con el presidente Javier Milei, y anticipó una relación bilateral “a niveles que nunca antes se ha visto”, según declaró tras el encuentro.

ARCHIVO - El presidente Daniel Noboa pronuncia un discurso durante la ceremonia de cambio de mando de las Fuerzas Armadas en Quito, Ecuador, el miércoles 26 de noviembre de 2025 (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo)

En esa ocasión, Kast afirmó que se encuentra “en un proceso de recorrer algunos países y viendo cómo llevar a Chile buenos ejemplos”, en referencia a políticas económicas y de seguridad implementadas por gobiernos afines en la región.

La OPE también señaló que, como parte de esta estrategia de coordinación regional, Kast tiene previsto viajar en enero a Perú para reunirse con el presidente José Jeri, con quien espera abordar temas de seguridad fronteriza y cooperación económica.

Kast ganó las elecciones presidenciales con el 58,1 % de los votos, frente al 41,8 % obtenido por la candidata de izquierda Jeannette Jara, y se impuso en todas las regiones del país, incluidos bastiones tradicionales de la centroizquierda.

El futuro mandatario, que en el plebiscito de 1988 hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet, se convertirá en el primer dirigente abiertamente pinochetista en llegar a La Moneda desde el retorno de Chile a la democracia, un hecho que ha generado inquietud en sectores políticos y sociales dentro y fuera del país.

Su agenda internacional inicial, centrada en alianzas con gobiernos ideológicamente afines, anticipa un giro en la política exterior chilena y un mayor énfasis en la seguridad y el control migratorio como ejes de su proyección regional.