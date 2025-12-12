América Latina

Una investigación señala que TikTok alberga cuentas que sexualizan a menores y sirven de puente hacia la pornografía infantil

Maldita.es documentó 40 perfiles activos que reutilizan videos de niñas, generan imágenes con IA y derivan a usuarios hacia canales de Telegram donde se comercializa material de abuso sexual infantil

Guardar
La investigación muestra resultados estremecedores
La investigación muestra resultados estremecedores (Reuters)

TikTok cuenta con un ecosistema de cuentas que reutilizan contenidos de niñas reales, generan imágenes con inteligencia artificial (IA) y derivan a los usuarios hacia la compra de pornografía infantil real e incluso material sintético sexualizado, según una investigación periodística.

La serie de siete reportajes publicada por Maldita.es documenta 40 cuentas activas que acumulan más de 1,5 millones de seguidores y más de 8.800 videos: 5.200 creados con IA y 3.600 tomados de menores reales sin su consentimiento. Según el medio español, estos contenidos no solo se mantienen online pese a vulnerar abiertamente las normas de TikTok, sino que sirven de puente directo hacia canales de Telegram donde se comercializan abusos sexuales de menores reales.

La investigación evidencia que TikTok, una de las plataformas más populares entre niños y adolescentes, concentra cuentas que sexualizan a menores con videos generados con IA. Las protagonistas suelen aparecer en bikini, uniformes escolares o prendas ajustadas, y los videos están inundados de comentarios sexualmente explícitos de usuarios adultos.

Una persona usa TikTok
Una persona usa TikTok (AP foto/Anjum Naveed)

En varios casos, los perfiles etiquetan su contenido como “generado con IA”, aunque omiten marcas de agua o detalles sobre las herramientas utilizadas. En algunos videos sí se identifica la marca de TikTok AI Alive y de Sora, la herramienta de creación de video de OpenAI. Maldita.es señala que estas cuentas incumplen abiertamente la prohibición de TikTok de permitir “representaciones sexualizadas, fetichizadas o victimizantes” de menores, incluso cuando se trata de imágenes sintéticas. Aun así, de 15 cuentas denunciadas por el equipo periodístico, 14 siguieron activas tres días después de los reportes.

Paralelamente, los reportajes revelan una segunda práctica: la republicación masiva de videos creados por menores reales. En 20 cuentas, Maldita.es documentó más de un millón de seguidores y siete millones de “me gusta” en videos que niñas y adolescentes publicaron originalmente en sus propios perfiles. En muchos casos, los videos mantienen la marca de agua con el nombre de la menor, lo que facilita que usuarios adultos puedan ubicar sus cuentas originales.

Estos perfiles, muchos de ellos bajo el rótulo de “colegialas”, acumulan cientos de comentarios sexualizados, peticiones de contacto y enlaces a canales de Telegram donde se ofertan paquetes de pornografía infantil. Los expertos consultados por Maldita.es explican que esta práctica vulnera el derecho a la propia imagen, el Reglamento General de Protección de Datos y expone a las niñas a riesgos como el grooming y el acoso.

El icono de la aplicación
El icono de la aplicación TikTok en un smartphone en esta ilustración tomada el 27 de octubre de 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

El reportaje también documenta un modelo de monetización dentro y fuera de la plataforma. Al menos 13 cuentas utilizan el sistema de suscripción de TikTok, que permite cobrar entre 3,49 y 115,99 euros mensuales, para ofrecer contenido exclusivo que sexualiza a menores, del cual la plataforma obtiene hasta el 50% de los ingresos.

Estas mismas cuentas ofrecen a sus suscriptores la solicitud de videos personalizados, interacción por mensajes directos y acceso a “salas privadas”. Otras redirigen a páginas externas donde se venden paquetes de imágenes y videos sexualizados generados con IA, con precios que oscilan entre 4,95 y 149,99 euros. En esos sitios, advierte la investigación, varias de las supuestas “modelos adultas” presentan rasgos infantiles.

Además del circuito de monetización, los reportajes detallan cómo estos contenidos funcionan como puerta de entrada hacia redes criminales que distribuyen material de abusos reales. Maldita.es identificó 12 canales de Telegram que comercializan pornografía infantil y recibió pruebas directas de siete de ellos, que enviaron imágenes de menores reales. El equipo periodístico denunció estos hallazgos a la Policía Nacional de España.

FOTO DE ARCHIVO: En esta
FOTO DE ARCHIVO: En esta ilustración tomada el 21 de octubre de 2025, se ve una cámara web delante de las palabras "Pornografía infantil". REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

La plataforma, de acuerdo con expertos en derecho digital citados por Maldita.es, está obligada por la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea a evaluar los riesgos de sus sistemas para los menores y a retirar el contenido ilegal cuando tiene conocimiento efectivo del mismo. Sin embargo, los hallazgos evidencian una brecha entre la normativa y la moderación real. Aunque TikTok dice prohibir la sexualización de menores, limitar la reutilización de contenido sin autorización y bloquear perfiles que usen IA para crear representaciones sexualizadas, la investigación muestra una persistencia sistemática de estos materiales y la inacción frente a denuncias verificadas.

TikTok no solo alberga estos contenidos, sino que su algoritmo contribuye a amplificarlos: recomienda videos similares a quienes interactúan con este tipo de publicaciones, facilitando que usuarios con patrones de interés sexual hacia menores accedan a más material y a redes de abuso fuera de la plataforma.

Temas Relacionados

TikTokPornografía infantilIAGroomingPedófilos

Últimas Noticias

Una investigación reveló que una presunta red de policías acusados de falsos allanamientos en Ecuador operaba con apoyo de funcionarios públicos

La Fiscalía sostiene que el grupo simulaba operativos antinarcóticos para sustraer dinero, armas y bienes durante intervenciones falsas

Una investigación reveló que una

Lula conversó con el dictador Maduro sobre la tensión con Estados Unidos tras dialogar con Trump

El presidente de Brasil sostuvo la semana pasada una comunicación telefónica con el dictador venezolano para abordar la paz regional

Lula conversó con el dictador

Balotaje en Chile: el candidato José Antonio Kast prometió “orden, seguridad y confianza” en el cierre de su campaña

El aspirante ultraderechista habló ante miles de seguidores detrás de un vidrio blindado y afirmó que la actual administración “generó caos, desorden e inseguridad”

Balotaje en Chile: el candidato

El grupo terrorista Hamas rechazó la decisión de Bolivia de restablecer relaciones diplomáticas con Israel

El movimiento islamista consideró que el retorno del vínculo bilateral representa un quiebre respecto de la posición que La Paz mantuvo durante los últimos años, cuando interrumpió la relación diplomática en respuesta a la campaña militar israelí en Gaza en 2023

El grupo terrorista Hamas rechazó

Jorge Quiroga responsabilizó a Luis Arce y Evo Morales por el escándalo de corrupción en el Fondo Indígena

El caso involucra recursos por aproximadamente USD 1.000 millones que debían destinarse a proyectos en comunidades rurales y campesinas

Jorge Quiroga responsabilizó a Luis
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La recta final de ‘Gran

La recta final de ‘Gran Hermano 20′: el adiós a cinco concursantes y la reacción de los finalistas al conocer la cancelación del programa

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 12 de diciembre

Cuánto impacta la baja de retenciones en la rentabilidad del agro, según un estudio privado

Un bache, un accidente y la demanda de una conductora que no prosperó

Capacidad de los embalses en España este viernes 12 de diciembre

INFOBAE AMÉRICA
Una investigación reveló que una

Una investigación reveló que una presunta red de policías acusados de falsos allanamientos en Ecuador operaba con apoyo de funcionarios públicos

Viernes 12 de diciembre de 2025 (23.00 GMT)

Hong Kong anunciará el lunes el veredicto del caso de seguridad nacional contra Jimmy Lai

Seúl y Washington omiten por primera vez a Pionyang en su reunión sobre asuntos nucleares

Lula conversó con el dictador Maduro sobre la tensión con Estados Unidos tras dialogar con Trump

ENTRETENIMIENTO

Sydney Sweeney aclara rumores sobre

Sydney Sweeney aclara rumores sobre su cuerpo con un detector de mentiras

Esto es lo qué ha sido de la vida de Andy Dick

La razón por la que Sydney Sweeney consideró dejar Hollywood mientras rodaba “Christy”

Taylor Swift y el documental del Eras Tour: fecha y hora de estreno, capítulos y más sobre “The End of an Era”

Pornhub revela qué personajes y películas fueron los más buscados en el 2025