Una investigación señala que TikTok alberga cuentas que sexualizan a menores y sirven de puente hacia la pornografía infantil

La investigación muestra resultados estremecedores (Reuters)

TikTok cuenta con un ecosistema de cuentas que reutilizan contenidos de niñas reales, generan imágenes con inteligencia artificial (IA) y derivan a los usuarios hacia la compra de pornografía infantil real e incluso material sintético sexualizado, según una investigación periodística.

La serie de siete reportajes publicada por Maldita.es documenta 40 cuentas activas que acumulan más de 1,5 millones de seguidores y más de 8.800 videos: 5.200 creados con IA y 3.600 tomados de menores reales sin su consentimiento. Según el medio español, estos contenidos no solo se mantienen online pese a vulnerar abiertamente las normas de TikTok, sino que sirven de puente directo hacia canales de Telegram donde se comercializan abusos sexuales de menores reales.

La investigación evidencia que TikTok, una de las plataformas más populares entre niños y adolescentes, concentra cuentas que sexualizan a menores con videos generados con IA. Las protagonistas suelen aparecer en bikini, uniformes escolares o prendas ajustadas, y los videos están inundados de comentarios sexualmente explícitos de usuarios adultos.

Una persona usa TikTok (AP foto/Anjum Naveed)

En varios casos, los perfiles etiquetan su contenido como “generado con IA”, aunque omiten marcas de agua o detalles sobre las herramientas utilizadas. En algunos videos sí se identifica la marca de TikTok AI Alive y de Sora, la herramienta de creación de video de OpenAI. Maldita.es señala que estas cuentas incumplen abiertamente la prohibición de TikTok de permitir “representaciones sexualizadas, fetichizadas o victimizantes” de menores, incluso cuando se trata de imágenes sintéticas. Aun así, de 15 cuentas denunciadas por el equipo periodístico, 14 siguieron activas tres días después de los reportes.

Paralelamente, los reportajes revelan una segunda práctica: la republicación masiva de videos creados por menores reales. En 20 cuentas, Maldita.es documentó más de un millón de seguidores y siete millones de “me gusta” en videos que niñas y adolescentes publicaron originalmente en sus propios perfiles. En muchos casos, los videos mantienen la marca de agua con el nombre de la menor, lo que facilita que usuarios adultos puedan ubicar sus cuentas originales.

Estos perfiles, muchos de ellos bajo el rótulo de “colegialas”, acumulan cientos de comentarios sexualizados, peticiones de contacto y enlaces a canales de Telegram donde se ofertan paquetes de pornografía infantil. Los expertos consultados por Maldita.es explican que esta práctica vulnera el derecho a la propia imagen, el Reglamento General de Protección de Datos y expone a las niñas a riesgos como el grooming y el acoso.

El icono de la aplicación TikTok en un smartphone en esta ilustración tomada el 27 de octubre de 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

El reportaje también documenta un modelo de monetización dentro y fuera de la plataforma. Al menos 13 cuentas utilizan el sistema de suscripción de TikTok, que permite cobrar entre 3,49 y 115,99 euros mensuales, para ofrecer contenido exclusivo que sexualiza a menores, del cual la plataforma obtiene hasta el 50% de los ingresos.

Estas mismas cuentas ofrecen a sus suscriptores la solicitud de videos personalizados, interacción por mensajes directos y acceso a “salas privadas”. Otras redirigen a páginas externas donde se venden paquetes de imágenes y videos sexualizados generados con IA, con precios que oscilan entre 4,95 y 149,99 euros. En esos sitios, advierte la investigación, varias de las supuestas “modelos adultas” presentan rasgos infantiles.

Además del circuito de monetización, los reportajes detallan cómo estos contenidos funcionan como puerta de entrada hacia redes criminales que distribuyen material de abusos reales. Maldita.es identificó 12 canales de Telegram que comercializan pornografía infantil y recibió pruebas directas de siete de ellos, que enviaron imágenes de menores reales. El equipo periodístico denunció estos hallazgos a la Policía Nacional de España.

FOTO DE ARCHIVO: En esta ilustración tomada el 21 de octubre de 2025, se ve una cámara web delante de las palabras "Pornografía infantil". REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

La plataforma, de acuerdo con expertos en derecho digital citados por Maldita.es, está obligada por la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea a evaluar los riesgos de sus sistemas para los menores y a retirar el contenido ilegal cuando tiene conocimiento efectivo del mismo. Sin embargo, los hallazgos evidencian una brecha entre la normativa y la moderación real. Aunque TikTok dice prohibir la sexualización de menores, limitar la reutilización de contenido sin autorización y bloquear perfiles que usen IA para crear representaciones sexualizadas, la investigación muestra una persistencia sistemática de estos materiales y la inacción frente a denuncias verificadas.

TikTok no solo alberga estos contenidos, sino que su algoritmo contribuye a amplificarlos: recomienda videos similares a quienes interactúan con este tipo de publicaciones, facilitando que usuarios con patrones de interés sexual hacia menores accedan a más material y a redes de abuso fuera de la plataforma.