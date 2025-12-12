Lula conversó con el dictador Maduro sobre la tensión con Estados Unidos tras dialogar con Trump

Fotografía de archivo del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, junto al dictador venezolano Nicolás Maduro (EFE/ Andre Coelho)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvo la semana pasada una serie de contactos clave con mandatarios de la región en un momento de elevadas tensiones políticas y militares en América Latina y el Caribe. Fuentes oficiales citadas este jueves por EFE confirmaron que Lula conversó por teléfono con el dictador venezolano Nicolás Maduro, una comunicación que se produjo después de un llamado previo del jefe de Estado brasileño al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La llamada con Maduro, la primera en más de un año entre ambos presidentes, fue descrita por las mismas fuentes como “rápida y cordial”. Durante el diálogo abordaron la importancia de asegurar “la paz en América Latina”, aunque no trascendieron mayores detalles sobre el resto de los temas tratados. De acuerdo a la información oficial, este contacto marca un reencuentro tras un período en que las relaciones bilaterales entre Brasil y Venezuela se mantuvieron prácticamente congeladas. El gobierno brasileño no reconoció los resultados de las elecciones venezolanas del año pasado, en las que le fue atribuida a Maduro la victoria en medio de denuncias de fraude, lo que motivó el distanciamiento.

Imagen de archivo de Donald Trump junto a Lula da Silva

Por otra parte, el 2 de diciembre, Lula mantuvo una conversación de 40 minutos con Trump. En esa oportunidad, según informaron ambas administraciones y confirmó la presidencia brasileña a EFE, los dos mandatarios dialogaron sobre el estado de las negociaciones tendientes a la eliminación de las sanciones comerciales que Estados Unidos impuso a Brasil como represalia tras el juicio que llevó a la cárcel al ex presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, condenado a 27 años. Tanto Lula como Trump valoraron el intercambio como “muy bueno” y manifestaron su interés en avanzar en la eliminación de los aranceles aplicados desde agosto pasado sobre diversos productos brasileños.

El presidente estadounidense calificó el contacto con Lula como una “gran conversación”. Desde la Casa Blanca, Trump afirmó: “Me cae bien”, refiriéndose a su par de Brasil. En el intercambio, Lula subrayó la urgencia de fortalecer la cooperación con Estados Unidos para combatir el crimen organizado internacional, mencionando las operaciones que su gobierno ha implementado en los últimos meses para asfixiar financieramente a organizaciones delictivas, como el Primeiro Comando da Capital (PCC), y el impacto de estas mafias más allá de las fronteras brasileñas.

Trump resaltó su “plena disposición” a colaborar con Brasil y su total apoyo a las iniciativas conjuntas en este ámbito. Posteriormente, el presidente estadounidense expuso en su red social que ambos países sopesan “cómo podrían trabajar juntos para detener el crimen organizado”.

El contexto de este acercamiento ocurre mientras Estados Unidos lidera una intensa campaña militar en el Caribe y el Pacífico orientada, según Washington, a combatir el narcotráfico. Estas operaciones han implicado bombardeos sobre al menos 20 lanchas presuntamente implicadas en el tráfico de drogas, con un saldo de 83 muertos, según datos estadounidenses. Desde Caracas, Maduro sostiene que el verdadero objetivo de la intervención es derrocarlo.

En sus comunicaciones, tanto Brasil como Estados Unidos evitaron hacer referencia explícita a Venezuela, aunque Lula había manifestado en días previos su inquietud por el despliegue militar estadounidense cercano a la nación caribeña, indicando su intención de debatirlo con Trump y reiterando su llamado a preservar a América Latina y el Caribe como una región de paz.

Las tensiones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos se agravaron tras el procesamiento y condena de Bolsonaro, que Trump denunció como una “caza de brujas” contra su aliado. La respuesta estadounidense incluyó sanciones y la imposición, en agosto, de un arancel punitivo sobre productos brasileños. “Como saben, sancioné (a Brasil) por algunas cosas que sucedieron”, declaró Trump el 2 de diciembre. Tras un encuentro celebrado en octubre, el mandatario estadounidense relevó de restricciones a productos como carne y café. Lula valoró la medida como “muy positiva”, aunque indicó que aún existen aranceles pendientes de revisión y expresó la voluntad de Brasil de avanzar rápidamente en esas negociaciones.

El presidente brasileño subraya su insistencia en que la crisis venezolana debe resolverse exclusivamente por medio del diálogo, reafirmando su postura de que la región debe seguir siendo un espacio libre de conflictos.

(Con información de AFP y EFE)