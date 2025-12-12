América Latina

Estados Unidos respaldó el proyecto de ley que podría reducir la condena de Jair Bolsonaro: “Es un primer paso”

La preocupación por la instrumentalización de procesos legales en el país sudamericano fue manifestada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, tras la aprobación de una ley que podría modificar la situación judicial del ex presidente brasileño

Guardar
Christopher Landau catalogó la aprobación
Christopher Landau catalogó la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados de Brasil como "un primer paso" (Associated Press/Eduardo Verdugo, Archivo)

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, manifestó este jueves su preocupación por lo que calificó como “intentos de utilizar el proceso legal para instrumentalizar diferencias políticas” en Brasil, especialmente contra el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro.

En declaraciones en su cuenta oficial de X, Landau celebró la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que podría reducir la sentencia de Jair Bolsonaro y de otros condenados por los hechos del 8 de enero de 2023, describiéndolo como “un primer paso” para frenar el uso político de la justicia y avanzar hacia una mejora en las relaciones bilaterales.

Por fin estamos viendo el inicio de un camino hacia la mejora de nuestras relaciones”, señaló el funcionario.

La iniciativa, que permitiría a Bolsonaro pasar del régimen cerrado al semiabierto en poco más de dos años si logra avanzar en el Senado y obtiene el visto bueno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, produjo controversia tanto dentro como fuera de Brasil.

Consultado sobre el tema, el mandatario brasileño fue cauteloso y subrayó la autonomía del Congreso: “Ahora lo que hay que hacer es dejar que el Poder Legislativo se pronuncie. Cuando llegue al escritorio del Poder Ejecutivo, tomaré mi decisión”, declaró el jefe de Estado durante una entrevista.

Estados Unidos respaldó la última
Estados Unidos respaldó la última decisión de la Cámara de Diputados relacionada a Jair Bolsonaro (Europa Press)

El debate sobre las reformas al sistema de justicia, con protestas ciudadanas y advertencias de organizaciones internacionales, reavivó las discusiones sobre la salud de las instituciones democráticas en el país, en momentos en los que la polarización vuelve a cobrar fuerza de cara a los próximos comicios presidenciales de 2026.

Por su parte, Estados Unidos expresó su intención de “impulsar mejoras en las relaciones”, y subrayó que mantiene un monitoreo cercano de los acontecimientos, reiterando la importancia de la imparcialidad judicial y el respeto al Estado de derecho como bases para la estabilidad democrática en Latinoamérica.

La Cámara baja parlamentaria aprobó en la madrugada del miércoles el proyecto de ley que podría reducir de forma drástica la condena de Bolsonaro. Si el texto es respaldado en el Senado, Bolsonaro —de 70 años y recluido desde finales de noviembre— podría quedar habilitado para pasar al régimen semiabierto en poco más de dos años.

El ex presidente brasileño Jair
El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro podría alcanzar un régimen semiabierto en poco más de dos años (AP Foto/Luis Nova/Archivo)

La iniciativa superó la votación con 291 votos favorables, 148 en contra y una abstención. El texto oficial establece que los delitos de tentativa de abolición violenta del Estado de derecho y golpe de Estado no pueden acumularse, por tratarse de tipos penales similares. En consecuencia, solo se aplicaría la pena más alta: 12 años en el caso de golpe de Estado, dejando sin efecto la suma de los hasta ocho años que prevé la otra condena.

Además, el proyecto incluye la posibilidad de que, si los hechos se cometieron en medio de una “multitud” —como en el ataque a las sedes de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023— la pena pueda ser reducida hasta en dos tercios, lo que supone una reducción significativa para los condenados bajo este cargo.

Durante la discusión parlamentaria, el diputado Paulo Pereira da Silva argumentó que el proyecto busca promover la “reconciliación” y “corregir los excesos” en las penas dictadas por el Supremo Tribunal Federal (STF), pero señaló que la medida no supone “evitar la responsabilización” de los involucrados.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaJair BolsonaroBrasilLula da SilvaChristopher LandauEstados UnidosCámara de Diputados de BrasilSenado de Brasilgolpe de Estado

Últimas Noticias

Una ONG hondureña denunció que pandilleros “coaccionaron” a diversos votantes durante la jornada electoral

El informe reciente señala que miembros de bandas criminales influyeron en el día de los comicios a nivel país, mediante intimidaciones y presencia en centros de votación

Una ONG hondureña denunció que

Una investigación reveló que una presunta red de policías acusados de falsos allanamientos en Ecuador operaba con apoyo de funcionarios públicos

La Fiscalía sostiene que el grupo simulaba operativos antinarcóticos para sustraer dinero, armas y bienes durante intervenciones falsas

Una investigación reveló que una

Una investigación señala que TikTok alberga cuentas que sexualizan a menores y sirven de puente hacia la pornografía infantil

Maldita.es documentó 40 perfiles activos que reutilizan videos de niñas, generan imágenes con IA y derivan a usuarios hacia canales de Telegram donde se comercializa material de abuso sexual infantil

Una investigación señala que TikTok

Lula conversó con el dictador Maduro sobre la tensión con Estados Unidos tras dialogar con Trump

El presidente de Brasil sostuvo la semana pasada una comunicación telefónica con el dictador venezolano para abordar la paz regional

Lula conversó con el dictador

Balotaje en Chile: el candidato José Antonio Kast prometió “orden, seguridad y confianza” en el cierre de su campaña

El aspirante ultraderechista habló ante miles de seguidores detrás de un vidrio blindado y afirmó que la actual administración “generó caos, desorden e inseguridad”

Balotaje en Chile: el candidato
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Amara Aladel, médica: “Si tienes

Amara Aladel, médica: “Si tienes hipotiroidismo, la comida puede ser tu gasolina o tu freno”

La Justicia española avala el derecho de un salvadoreño a la nacionalidad por origen sefardí

Mañanitas a la Virgen: ¿Cómo se originó esta tradición guadalupana?

Oleaje, viento y lluvias este fin de semana: la borrasca Emilia dejará un fuerte temporal en Canarias y en estas zonas peninsulares

El mercado, en modo aletargado: qué dato necesita para consolidar una tendencia alcista

INFOBAE AMÉRICA
El primer ministro de Tailandia

El primer ministro de Tailandia confirmó que hablará con Donald Trump sobre el conflicto fronterizo con Camboya

El rey Carlos III ofrecerá este viernes una actualización sobre su estado de salud en medio de su tratamiento contra el cáncer

China y la India destacan "avances positivos" en sus lazos durante una reunión ministerial

Trump anunció la firma de un acuerdo internacional sobre semiconductores con Japón, Australia, Corea del Sur y Singapur

Una ONG hondureña denunció que pandilleros “coaccionaron” a diversos votantes durante la jornada electoral

ENTRETENIMIENTO

Sydney Sweeney aclara rumores sobre

Sydney Sweeney aclara rumores sobre su cuerpo con un detector de mentiras

Esto es lo qué ha sido de la vida de Andy Dick

La razón por la que Sydney Sweeney consideró dejar Hollywood mientras rodaba “Christy”

Taylor Swift y el documental del Eras Tour: fecha y hora de estreno, capítulos y más sobre “The End of an Era”

Pornhub revela qué personajes y películas fueron los más buscados en el 2025