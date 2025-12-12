Estados Unidos respaldó el proyecto de ley que podría reducir la condena de Jair Bolsonaro: “Es un primer paso”

Christopher Landau catalogó la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados de Brasil como "un primer paso" (Associated Press/Eduardo Verdugo, Archivo)

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, manifestó este jueves su preocupación por lo que calificó como “intentos de utilizar el proceso legal para instrumentalizar diferencias políticas” en Brasil, especialmente contra el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro.

En declaraciones en su cuenta oficial de X, Landau celebró la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que podría reducir la sentencia de Jair Bolsonaro y de otros condenados por los hechos del 8 de enero de 2023, describiéndolo como “un primer paso” para frenar el uso político de la justicia y avanzar hacia una mejora en las relaciones bilaterales.

“Por fin estamos viendo el inicio de un camino hacia la mejora de nuestras relaciones”, señaló el funcionario.

La iniciativa, que permitiría a Bolsonaro pasar del régimen cerrado al semiabierto en poco más de dos años si logra avanzar en el Senado y obtiene el visto bueno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, produjo controversia tanto dentro como fuera de Brasil.

Consultado sobre el tema, el mandatario brasileño fue cauteloso y subrayó la autonomía del Congreso: “Ahora lo que hay que hacer es dejar que el Poder Legislativo se pronuncie. Cuando llegue al escritorio del Poder Ejecutivo, tomaré mi decisión”, declaró el jefe de Estado durante una entrevista.

Estados Unidos respaldó la última decisión de la Cámara de Diputados relacionada a Jair Bolsonaro (Europa Press)

El debate sobre las reformas al sistema de justicia, con protestas ciudadanas y advertencias de organizaciones internacionales, reavivó las discusiones sobre la salud de las instituciones democráticas en el país, en momentos en los que la polarización vuelve a cobrar fuerza de cara a los próximos comicios presidenciales de 2026.

Por su parte, Estados Unidos expresó su intención de “impulsar mejoras en las relaciones”, y subrayó que mantiene un monitoreo cercano de los acontecimientos, reiterando la importancia de la imparcialidad judicial y el respeto al Estado de derecho como bases para la estabilidad democrática en Latinoamérica.

La Cámara baja parlamentaria aprobó en la madrugada del miércoles el proyecto de ley que podría reducir de forma drástica la condena de Bolsonaro. Si el texto es respaldado en el Senado, Bolsonaro —de 70 años y recluido desde finales de noviembre— podría quedar habilitado para pasar al régimen semiabierto en poco más de dos años.

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro podría alcanzar un régimen semiabierto en poco más de dos años (AP Foto/Luis Nova/Archivo)

La iniciativa superó la votación con 291 votos favorables, 148 en contra y una abstención. El texto oficial establece que los delitos de tentativa de abolición violenta del Estado de derecho y golpe de Estado no pueden acumularse, por tratarse de tipos penales similares. En consecuencia, solo se aplicaría la pena más alta: 12 años en el caso de golpe de Estado, dejando sin efecto la suma de los hasta ocho años que prevé la otra condena.

Además, el proyecto incluye la posibilidad de que, si los hechos se cometieron en medio de una “multitud” —como en el ataque a las sedes de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023— la pena pueda ser reducida hasta en dos tercios, lo que supone una reducción significativa para los condenados bajo este cargo.

Durante la discusión parlamentaria, el diputado Paulo Pereira da Silva argumentó que el proyecto busca promover la “reconciliación” y “corregir los excesos” en las penas dictadas por el Supremo Tribunal Federal (STF), pero señaló que la medida no supone “evitar la responsabilización” de los involucrados.

(Con información de EFE)