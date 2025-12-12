El grupo terrorista Hamas rechazó la decisión de Bolivia de restablecer relaciones diplomáticas con Israel

Los ministros de Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo (d), y de Israel, Gideon Sa'ar, se saludan durante la firma del acuerdo (EFE/Octavio Guzmán)

El grupo terrorista Hamas rechazó la decisión del gobierno de Bolivia de restablecer relaciones diplomáticas con Israel y calificó la medida como un “lamentable alejamiento” de la postura pro palestina que sostuvo la administración anterior. El grupo terrorista difundió un comunicado oficial en el que cuestionó el giro de la política exterior boliviana y alertó sobre sus consecuencias para la causa palestina.

En su mensaje, Hamas afirmó que la determinación de La Paz “contribuye a encubrir el régimen de ocupación israelí y los crímenes de guerra que cometió contra el pueblo palestino”. El movimiento extremista sostuvo que el retorno del vínculo bilateral representó un punto de quiebre respecto de la línea que Bolivia mantuvo durante los últimos años, cuando el gobierno de Luis Arce interrumpió la relación diplomática en 2023 en respuesta a la ofensiva militar israelí en Gaza.

El movimiento islamista también exigió que Bolivia mantuviera lo que describió como las “posiciones históricas” de solidaridad con Palestina. En esa línea, señaló que el país sudamericano acompañó durante décadas la demanda palestina por “liberación e independencia” y reclamó que dicho compromiso no sufriera alteraciones a pesar del nuevo rumbo político de la administración que asumió el poder en noviembre.

El pronunciamiento se divulgó después de la ceremonia en la que se formalizó el restablecimiento total de la relación bilateral. El acto se realizó el martes en Washington y estuvo encabezado por el canciller boliviano, Fernando Aramayo, y su par israelí, Gideon Sa’ar, quienes firmaron el acuerdo que selló el reencuentro diplomático entre ambos países.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, habla durante la firma de un acuerdo este martes (EFE/ Octavio Guzmán)

Durante la ceremonia, Sa’ar declaró: “Hoy ponemos fin a un capítulo largo e innecesario de separación entre nuestras dos naciones hermanas”, y recordó que las relaciones permanecieron interrumpidas desde 2009.

En respuesta, Aramayo afirmó que el nuevo gobierno es “consciente” de los desafíos actuales y que para enfrentarlos “necesita de los amigos correctos”. El funcionario también invitó a los ciudadanos israelíes a viajar a Bolivia y subrayó que ya no existe el requisito de visa para ese país.

Bajo la presidencia de Luis Arce, Bolivia rompió la relación bilateral en octubre de 2023, después de calificar como “agresiva y desproporcionada” la campaña israelí en Gaza. En reiteradas oportunidades, la administración anterior manifestó respaldo a la causa palestina.

Ese enfoque se modificó tras la llegada de Rodrigo Paz al poder el pasado 8 de noviembre, lo que puso fin a dos décadas de gobiernos vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS). El nuevo presidente se comprometió a priorizar vínculos con países “que tengan la democracia como principio” y expresó su objetivo de “poner a Bolivia en el mundo”.

Bolivia también se sumó en octubre de 2024 al procedimiento contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por presunta violación de la Convención sobre el Genocidio. Sin embargo, el nuevo gobierno expuso una redefinición de prioridades diplomáticas.

El presidente Rodrigo Paz se comprometió a priorizar vínculos con países “que tengan la democracia como principio” y expresó su objetivo de “poner a Bolivia en el mundo” (REUTERS)

En un diálogo con Infobae, Aramayo señaló: “Esta visión audaz del presidente Paz basa las relaciones en la afinidad democrática y la certidumbre institucional, asegurando que el país ocupe un lugar de respeto y protagonismo global”.

Tras la victoria electoral de Paz, Sa’ar mantuvo una conversación telefónica con el presidente electo y transmitió el deseo de Israel de iniciar un “nuevo capítulo” en la relación bilateral. El funcionario recordó que el intercambio ocurrió un día después de la elección y que ambas naciones acordaron de manera inmediata la reactivación del vínculo, en un contexto de mayor acercamiento de Bolivia hacia Estados Unidos.

En ese marco, Aramayo declaró: “Nosotros defendemos al multilateralismo, pero también consideramos necesario las relaciones bilaterales con países que tienen valores que compartimos como Estados Unidos. Que quede claro: Nosotros vamos a ejecutar una política exterior predecible”.

Además, el canciller expresó cercanía con la sociedad israelí y afirmó: “Nos sentimos muy cercanos al pueblo de Israel porque compartimos muchos desafíos”.