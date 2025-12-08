La Justicia de Ecuador llevará a juicio al ex presidente Lenín Moreno y a 24 allegados por presunta corrupción

ARCHIVO - El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, escucha mientras es entrevistado durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 26 de septiembre de 2018 (Foto AP/Bebeto Matthews, archivo)

El ex presidente de Ecuador Lenín Moreno (2017-2021) será juzgado por presunto cohecho en el conocido como ‘caso Sinohydro’, en referencia a la empresa china encargada de la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país, cuando ejercía de vicepresidente de Rafael Correa (2007-2017).

Al considerar que existen los elementos para presumir la participación de Moreno en el delito de cohecho, el juez acordó este lunes llamarlo a juicio durante una audiencia en la que se espera la resolución para otras 23 personas.

El juez dispuso como medida cautelar alternativa a la prisión preventiva que Moreno se presente dos veces al mes en la Embajada de Ecuador en Asunción (Paraguay), donde reside con su esposa.

El pasado jueves, Moreno insistió en que el proceso penal en su contra por presuntos sobornos recibidos cuando era vicepresidente es una “venganza” del correísmo por haberse rebelado cuando ya era presidente, lo que a su criterio evitó que “en Ecuador haya una dictadura perpetua y se convierta en otra Venezuela”.

La Fiscalía sostiene que cuando Moreno ejercía como vicepresidente de Correa, él y su familia recibieron presuntamente más de un millón de dólares en sobornos de la empresa estatal china Sinohydro, para la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del país.

Fotografía de archivo del 18 de abril de 2024 del embalse e hidroeléctrica Paute, en la provincia del Azuay (Ecuador) EFE/ Robert Puglla

En un mensaje en video difundido en redes sociales, Moreno aseveró que “no se ha podido probar” que “haya recibido un solo centavo”, y defendió también la inocencia de su esposa y de su hija, que se encuentran igualmente procesadas.

“¿Quién contrató la obra? Rafael Correa Delgado. ¿Quién gestionó el financiamiento y ejecutó esa obra? (El ex ministro y ex vicepresidente) Jorge Glas”, indicó al cuestionar “por qué no están en el proceso Rafael Correa, Jorge Glas y los ministros y funcionarios de la época”.

Moreno remarcó que “la obra fue inaugurada en noviembre de 2016 con la presencia de Rafael Correa y Jorge Glas, y en ese momento no se revisó la obra y de forma irresponsable se devolvieron más de 100 millones de garantías”.

“Cuando fui presidente detectamos que en el proyecto había más de 17.000 fisuras y por eso me negué a recibirla, e inmediatamente inicié el proceso de arbitraje”, remarcó Moreno, que actualmente se desempeña en Paraguay como comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad.

La Fiscalía considera que el total de sobornos pagados por Sinohydro en el proyecto de Coca Codo Sinclair supera supuestamente los 76 millones de dólares.

El caso estalló en 2019, cuando el portal periodístico La Fuente publicó una investigación en la que se involucraba a uno de los hermanos de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales y una lujosa propiedad en Alicante (España), en una aparente triangulación de una empresa opaca.

En ese informe periodístico se reveló una serie de nexos y supuestas irregularidades que aparentemente vinculaban a Moreno con la empresa extraterritorial INA Investment, que llevaron a una investigación inicial de la Fiscalía. Según la Fiscalía, Moreno habría recibido de forma ilícita un total de 660.000 dólares, de los cuales 220.000 corresponderían a él y a su esposa, presuntamente en forma de una vivienda y mobiliario.

Otros 440.000 dólares estuvieron aparentemente destinados a los hermanos de Moreno: Edwin (350.000 dólares) y Guillermo (10.000 dólares), a su hija Irina (50.000 dólares), a sus cuñadas Jacqueline (10.000 dólares) y Martha (15.000 dólares) y a su suegra Aída Graciela (5.000 dólares), algo que está en investigación.

Según el Ministerio Público, el grueso de los supuestos sobornos tuvieron presuntamente como beneficiarios a Conto Patiño, amigo del ex presidente Moreno, y su familia, con un valor que suma 44 millones de dólares.

(Con información EFE)