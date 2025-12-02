América Latina

Chile emitió una alerta epidemiológica ante aumento de casos de sarampión en Argentina

Las autoridades reiteraron el llamado a la vacunación

La Sociedad Argentina de Pediatría
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) advirtió que la vacunación infantil y adolescente pasó de tener un 90% de cobertura en 2015 a menos del 50% este año.

El gobierno de Chile anunció que el país está bajo alerta epidemiológica, luego de que la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) advirtiera una baja histórica en la vacunación contra el sarampión y otras enfermedades en niños y adolescentes el último año, lo que ha llevado a un preocupante aumento de casos en dicho país.

Así lo informó este lunes la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien señaló en un punto de prensa que “conocido el incremento de los casos en Argentina, producto de las bajas de cobertura de vacunación en el país vecino, hemos decidido reforzar el sistema de vigilancia a través de esta alerta epidemiológica y al mismo tiempo a reforzar la campaña de vacunación en Chile".

“El llamado es a no caer en estas campañas antivacuna, a no creerse ese cuento, la desinformación que se propaga lamentablemente, incluso en otros países del norte muy fuertemente, de autoridades, incluso a nivel sanitario, que llaman a no creer en la importancia y los efectos que tiene la vacuna o incluso lisa y llanamente son antivacunas, genera lamentablemente efectos en la salud pública y en la vida de las personas”, cerró la vocera.

En Argentina ya van 35
En Argentina ya van 35 casos confirmados este año, mientras que en toda América van mas de 12 mil.

La alerta argentina

La semana pasada, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) alertó que la vacunación infantil y adolescente pasó de tener un 90% de cobertura en 2015 a menos del 50% este año. Debido a esto, al 15 de noviembre pasado habían 35 casos de sarampión confirmados.

“La vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas) aplicada a los 5 años, muestra una cobertura del 46% en 2024, cuando en el período 2015-2019 rondaba el 90%. Esto representa una caída de más de 44 puntos porcentuales en menos de una década, lo que representa un serio riesgo de reemergencia de sarampión y rubéola”, aseguraron.

De acuerdo a cifras de la organización, la vacunación contra la poliomielitis bajó del 88% al 47%, al igual que la triple bacteriana celular, que bajó del 88% al 46%. Finalmente, la triple bacteriana acelular (dTpa) -que previene el coqueluche y la tos convulsa-, también mostró una caída del 82% al 54% el año pasado.

“Estamos ante un escenario de fragilidad inmunológica colectiva. Las cifras actuales no solo comprometen la inmunidad individual, sino que ponen en riesgo la salud pública en su conjunto”, advirtió taxativa la prosecretaria del Comité de Infectología de la SAP, doctora Alejandra Gaiano.

Cabe señalar que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió también el pasado 15 de noviembre un reporte informando un total de 12.466 casos de sarampión confirmados en toda América, concentrándose un 95% de estos casos en Estados Unidos, Canadá y México.

De acuerdo al SAP argentino, dichas cifras a nivel regional se deben a que “la transmisión ha afectado principalmente a comunidades con baja cobertura de vacunación, más del 89% de los casos corresponden a personas no vacunadas o con estado vacunal desconocido. Los niños menores de 1 año son el grupo más afectado, seguidos por los de 1 a 4 años”, cerraron.

De acuerdo al Ministerio de Salud chileno, el sarampión “es una enfermedad que se transmite por contacto directo por gotitas de secreciones nasofaringeas infectadas o más raramente, por diseminación aérea. Dentro de sus manifestaciones clínicas están la fiebre alta, tos, rinorrea, conjuntivitis y mas tarde, un exantema maculo papuloso que dura 4 a 7 días. Sus complicaciones son otitis media, laringotraqueobronquitis, neumonía, diarrea y muy raramente, encefalitis”.

