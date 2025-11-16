América Latina

Ecuador celebra su décimo referéndum en dos décadas frente la crisis de violencia e inseguridad

El procedimiento por el que se someten al voto popular decisiones políticas de especial trascendencia tomó protagonismo como mecanismo central de la democracia ecuatoriana en los últimos 20 años

Guardar
El presidente de Ecuador, Daniel
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, durante su investidura para un segundo mandato, en Quito (REUTERS/Karen Toro)

Los ciudadanos de Ecuador acudirán este domingo a las urnas para votar en el décimo referéndum nacional en veinte años, bajo una dinámica que marcó la política reciente del país.

Este nuevo plebiscito, convocado por el presidente Daniel Noboa, busca reemplazar la actual Constitución aprobada durante el gobierno de Rafael Correa y promueve una serie de reformas que incluyen cambios en defensa, financiamiento político y composición parlamentaria.

El uso del referéndum como herramienta política se consolidó en la historia ecuatoriana, con procesos de consulta propuestos por cinco presidentes. De acuerdo con cifras históricas, solo Alfredo Palacio, Correa —en cuatro ocasiones— y Lenín Moreno lograron la aprobación de todas las preguntas planteadas. En contraste, Guillermo Lasso enfrentó un revés en 2023, cuando ninguna de las cuestiones impulsadas consiguió respaldo.

En la misma línea de consultas, durante 2023 se realizó un plebiscito sobre la explotación del Bloque 43-ITT, uno de los mayores yacimientos petroleros del país, situado en el Parque Nacional Yasuní. Aquel proceso aprobó la prohibición, aunque no correspondió a una iniciativa presidencial.

Foto de archivo del ex
Foto de archivo del ex presidente ecuatoriano Rafael Correa (EFE/ Miguel Gutierrez)

Daniel Noboa, por su parte, cuenta con una experiencia previa en estas jornadas de votación, ya que convocó a un referéndum en 2024 con once preguntas centradas en asuntos de seguridad y justicia. En esa ocasión, el ‘Sí’ triunfó en nueve de las cuestiones, evidenciando el respaldo ciudadano a endurecer las políticas frente al crimen organizado.

Para la consulta de este domingo, los temas en debate incluyen la propuesta de redactar una nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente, eliminar la prohibición de instalar bases militares extranjeras, suprimir el financiamiento público a organizaciones políticas y reducir la cantidad de miembros de la Asamblea Nacional de 151 a 73. El actual gobierno sostiene que estos cambios buscarán modernizar el Estado.

En 2024, la consulta encabezada por Noboa había propuesto medidas como habilitar la extradición de ciudadanos nacionales, permitir el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía en el combate al crimen y autorizar el empleo de armas incautadas a bandas delictivas por parte de las fuerzas de seguridad.

El debate social de esos puntos ocurrió luego de que Ecuador registrara en 2023 la tasa más alta de homicidios de su historia, ascendiendo en 2025 a una proyección de 52 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Ecuador decide en referéndum si
Ecuador decide en referéndum si desea una nueva Constitución y bases militares extranjeras, entre otros temas (EFE/José Jácome)

El repertorio histórico de preguntas incluyó asuntos ambientales, lucha contra la corrupción, regulación de medios de comunicación, eliminación de la reelección indefinida y ajustes en el régimen de seguridad social. Estos temas acompañaron el desarrollo de los diferentes referendos, mostrando la amplitud de preocupaciones de la sociedad ecuatoriana.

El contexto político actual está marcado por el enfrentamiento entre el oficialismo y el sector identificado con el ex presidente Correa. El movimiento correísta impulsa el voto negativo y sostiene que la reforma constitucional planteada por Noboa pondría en riesgo derechos sociales y ambientales, en particular los relacionados con la naturaleza, salud y educación pública.

Mientras tanto, el ejecutivo espera lograr la legitimación de su agenda a través de la consulta. El resultado será determinante para el futuro institucional de Ecuador y para la definición de los equilibrios de poder entre las fuerzas políticas. La jornada refleja el peso histórico que adquirió el referéndum como mecanismo central de la democracia ecuatoriana.

Daniel Noboa se m optimista respecto al triunfo del en la consulta y declaró a comienzos de mes su expectativa de que el resultado posibilite la elaboración de “una Constitución donde el bien esté por encima del mal”. El presidente hizo referencia al aumento del crimen organizado, fenómeno central en la crisis de violencia e inseguridad que atraviesa el país.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Daniel NoboaEcuadorConsulta PopularÚltimas Noticias AméricaReferéndum en Ecuador

Últimas Noticias

Chile renueva el Parlamento en las elecciones presidenciales: hay 178 bancas en juego y más de mil candidatos

La totalidad de la Cámara de Diputados, junto con la mitad de los escaños del Senado, será reconstruida en los comicios de este domingo. El abanico de aspirantes abarca desde figuras emergentes hasta referentes históricos y personalidades mediáticas

Chile renueva el Parlamento en

Ecuador desplegó 118.000 policías y militares para custodiar el referéndum del domingo

La consulta popular de este domingo se llevará a cabo en medio de una escalada de la violencia en el país

Ecuador desplegó 118.000 policías y

República Dominicana incautó casi 500 kilos de cocaína en un operativo ligado a la Operación “Lanza del Sur” de EEUU

Tropas dominicanas interceptaron una lancha rápida frente a Pedernales y decomisaron 484 paquetes de droga en coordinación con la DEA. Dos sospechosos fueron detenidos en el contexto del mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe contra el narcotráfico

República Dominicana incautó casi 500

Unas 70.000 personas marcharon en Belém para cuestionar a la COP30 y exigir justicia climática

La movilización, encabezada por organizaciones indígenas y movimientos socioambientales, denunció el avance de los combustibles fósiles y el racismo ambiental en una jornada que buscó presionar a los gobiernos presentes en la cumbre para lograr compromisos más firmes

Unas 70.000 personas marcharon en

Ecuador culminó el despliegue de los paquetes electorales para el referéndum del domingo

Más de trece millones de personas decidirán sobre reformas institucionales y la posible llegada de fuerzas internacionales, en un contexto de alta tensión social y política

Ecuador culminó el despliegue de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Clima en Valencia: pronóstico de

Clima en Valencia: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Kábala del 15 de noviembre de 2025: todos los ganadores del último sorteo

De los elefantes marinos a los pingüinos en la Antártida: la gripe aviar afecta cada vez a más especies en todo el mundo

Mazón afronta el lunes un segundo interrogatorio sobre la DANA y esta vez no juega en casa: sin el control de los tiempos ni el apoyo de Feijóo

La comida como refugio emocional cuando dejas tu hogar atrás: “Migrar no es solo mudarte de país, es mudarte de piel”

INFOBAE AMÉRICA
La Fiscalía pide hasta 15

La Fiscalía pide hasta 15 años de prisión para ocho hombres por un naufragio mortal en el canal de la Mancha

Chile renueva el Parlamento en las elecciones presidenciales: hay 178 bancas en juego y más de mil candidatos

Al menos tres heridos en un ataque "masivo" con drones ucranianos en la ciudad rusa de Volgogrado

Simon Reynolds: “Vivimos demasiado en un presente continuo negativo”

Venezuela afea al portavoz de Guterres sus palabras "sesgadas" llamando a la distensión con EEUU

ENTRETENIMIENTO

Así fue el emotivo tributo

Así fue el emotivo tributo de KISS al fallecido Ace Frehley durante su primer concierto en 2 años

“Made in Korea”, el regreso de Hyun-bin a los kdramas: fecha de estreno, tráiler y más

Allison Mack reveló detalles de la dieta extrema a la que fue sometida durante su tiempo en la secta NXIVM

Morgan Freeman denuncia imitaciones con inteligencia artificial y exige frenar la clonación de voces

Noche de pijamas y selfies: el inesperado reencuentro de Britney Spears con Kim y Khloé Kardashian