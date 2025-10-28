Cuenta regresiva para la elección del nuevo director del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

Recta final para la elección del nuevo director del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (REUTERS/Pavel Mikheyev/Archivo)

La disputa por la silla de nuevo director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), organismo clave para las políticas públicas sectoriales en las Américas, entrará esta semana en su recta final.

El próximo 4 de noviembre, en Brasilia, los ministros de Agricultura de los países del continente americano, reunidos en el marco de la llamada Conferencia Ministerial de Agricultura 2025, elegirán al sucesor del médico veterinario argentino Manuel Otero, director general del IICA por dos períodos que concluirán en enero.

A la disputa por la sucesión, tras los dos mandatos de Otero que han acrecentado la influencia del IICA de la mano de una expansión de sus proyectos y un reconocimiento de su capacidad técnica, se lanzaron candidatos de tres países, apoyados por sus respectivos gobiernos, que disputarán la silla desde la que se dirige una institución que maneja una cartera de proyectos de 1.000 millones de dólares.

Se trata de los agrónomos Muhammad Ibrahim, de Guyana, con 35 años de experiencia internacional en liderazgo de proyectos; Laura Suazo, actual secretaria de Agricultura de Honduras; y Fernando Mattos, ex ministro de Ganadería de Uruguay.

El director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Manuel Otero, en una fotografía de archivo (EFE/Mercedes Salas)

En los últimos meses, los tres postulantes han recorrido el continente en busca de los 18 votos necesarios para ganar la elección, con suerte dispar.

Ibrahim, ex director de Cooperación Técnica del IICA y ex director general del CATIE, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, una de las escuelas de agriculturas más prestigiosas del continente, ha reunido oficialmente el apoyo de su país y otros 13 miembros de la Comunidad de Caribe (CARICOM), todos los que pertenecen al IICA.

Además, los gobiernos de México, Paraguay, Perú y la República Dominica ya manifestaron su apoyo a la candidatura de Guyana.

Según diversas fuentes con conocimiento del tema, Estados Unidos también se inclinará por votar a Guyana, dada la creciente influencia geopolítica del país y la trayectoria de su candidato.

Suazo, en tanto, obtuvo apenas el apoyo de su país, Honduras, por lo que sopesa la decisión de retirar su candidatura.

Mattos, en tanto, tiene el apoyo de su país, Uruguay; y Brasil y Chile se inclinarían por su candidatura.

La decisión de Paraguay de apoyar a Guyana privó al ex ministro uruguayo de la posibilidad de presentarse como el candidato del Mercosur.