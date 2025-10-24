América Latina

Lula da Silva dijo que buscará eliminar los aranceles de Estados Unidos a Brasil en la reunión con Donald Trump

El mandatario brasileño afirmó estar abierto a discutir la imposición de tarifas y otros asuntos globales en un encuentro con su par estadounidense durante la cumbre del ASEAN en Malasia

Lula da Silva reconoció que buscará reunirse con Donald Trump para eliminar los aranceles impuestos del 50% de EEUU contra Brasil (REUTERS/Adriano Machado)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestó este viernes estar “plenamente interesado” en reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que ambos compartirán este fin de semana en Kuala Lumpur.

“Estoy plenamente interesado en ese encuentro. Estoy plenamente dispuesto a defender los intereses de Brasil y mostrar que hubo un error en los aranceles a Brasil”, declaró Lula a la prensa en Yakarta.

En su primera escala de su gira por el Sudeste Asiático, el mandatario hizo referencia a la imposición de aranceles del 50% por parte de Estados Unidos, medida tomada por Trump en represalia al juicio contra el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro. “Quiero probar con números que se trata de un error”, insistió

Ambos presidentes coincidirán el domingo en Kuala Lumpur, aunque la Casa Blanca aún no ha confirmado un encuentro bilateral

“Todo el mundo sabe que yo solía decir que, cuando el presidente Trump quiere hablar, Brasil está listo para negociar”, insistió Lula, quien aseguró que no hay temas “vetados” en las conversaciones y que está abierto a dialogar sobre “Gaza, Ucrania, Rusia, Venezuela, minerales críticos, tierras raras...”.

Donald Trump aplicó aranceles del 50% a Brasil por el juicio contra el ex presidente Jair Bolsonaro y Lula intetará negociar la quita de dichos gravámenes (Europa Press)

Lula expresó optimismo respecto a un posible acuerdo para superar la crisis diplomática. “Si no creyera que es posible llegar a un acuerdo, no tendría este encuentro. Nunca participo en una reunión en la que crea que no se puede triunfar. Solo sabré si es un éxito si participo”, afirmó.

El presidente, que pronto cumplirá 80 años, confirmó además su intención de buscar la reelección en los comicios de octubre del próximo año. Está previsto que el mandatario brasileño viaje este viernes a Kuala Lumpur, donde mantendrá una reunión con el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, y asistirá el domingo a la cumbre de la ASEAN junto a Trump.

Lula llegó el jueves a Oriente y ya firmó, junto a su homólogo indonesio, Prabowo Subianto, una serie de acuerdos destinados a fortalecer el comercio bilateral durante la visita del presidente brasileño a Yakarta.

Ambos mandatario encabezaron la firma de tratados en sectores como energía, minería, agricultura y tecnología, en una ceremonia realizada en el Palacio Presidencial.

El presidente de Brasil y su par indonesio, Prabowo Subianto, asisten a una conferencia de prensa después de su reunión bilateral en el palacio presidencial de Yakarta (Yasuyoshi Chiba/AFP)

“Vamos a hacer un esfuerzo muy grande para que Indonesia y Brasil se conviertan en dos actores fundamentales en la geografía económica del mundo”, destacó Lula. Los países, con una población conjunta cercana a los 500 millones, alcanzaron un intercambio comercial de 7.150 millones de dólares en 2024, con un superávit para Brasil de unos 3.700 millones, según el Ministerio de Comercio de Indonesia.

En su intervención, el mandatario brasileño resaltó el potencial de ambos mercados, defendió el comercio con reglas claras y criticó el “proteccionismo”. Lula también expresó la intención de ampliar la cooperación militar, especialmente a través de acuerdos para el suministro de aeronaves a las Fuerzas Aéreas de Indonesia.

(Con información de EFE)

Daniel Noboa denunció que fue presuntamente víctima de un intento de envenenamiento: “Es imposible que haya sido accidental”

El mandatario ecuatoriano detalló que los análisis confirmaron la presencia de químicos en regalos alimenticios durante un acto público en octubre, lo que motivó la presentación de una denuncia formal y la entrega de las evidencias a la justicia

Daniel Noboa denunció que fue

Estados Unidos realizará ejercicios militares con Trinidad y Tobago frente a las costas de Venezuela

El gobierno trinitense informó el jueves por la noche que el destructor estadounidense USS Gravely atracará el domingo en Puerto España. La embarcación y un contingente de marines participarán en maniobras conjuntas

Estados Unidos realizará ejercicios militares

La oposición nicaragüense reclama reformas urgentes a Daniel Ortega para evitar sanciones de Estados Unidos y el aislamiento comercial

Las desapariciones de disidentes, la represión contra organizaciones civiles y los cambios legales en el país centroamericano provocan preocupación internacional

La oposición nicaragüense reclama reformas

Ecuador ordenó la prisión preventiva para los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio

La medida afecta al empresario Xavier Jordán y al ex ministro correísta José Serrano, ambos residentes en Miami, quienes ahora enfrentan un pedido de captura internacional por parte de la justicia ecuatoriana

Ecuador ordenó la prisión preventiva

La dictadura de Daniel Ortega concedió nuevas minas a empresas chinas en Nicaragua y amplía su dependencia de Beijing

El régimen sandinista entrega más de 55.000 hectáreas para explotación a cielo abierto, consolida la presencia de capitales chinos y desata denuncias por ecocidio y violación de derechos indígenas

La dictadura de Daniel Ortega
