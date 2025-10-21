América Latina

Tecnología obsoleta y escasez de combustibles: el cóctel que deja a más de la mitad de Cuba a oscuras casi a diario

El 53% de la isla quedará sin suministro eléctrico de manera simultánea este martes en las horas de mayor demanda

Guardar
La gente enciende una linterna
La gente enciende una linterna mientras cruza una calle con su perro durante un apagón en La Habana, el miércoles 10 de septiembre de 2025 (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba afrontará este martes apagones generalizados en todo el país. Según la Unión Eléctrica (UNE), compañía estatal, más del 53% de la isla quedará sin suministro eléctrico de manera simultánea en las horas de mayor demanda.

La crisis energética, que se ha intensificado en el último año, provoca cortes de hasta 20 horas diarias en amplias regiones. En el último año, se han contabilizado cinco apagones nacionales, el más reciente en septiembre.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, proyecta una capacidad máxima de generación de 1.640 megavatios (MW), frente a una demanda que alcanza los 3.350 MW. El déficit llega a 1.710 MW y la afectación estimada —la cantidad efectivamente desconectada para evitar apagones caóticos— ronda los 1.780 MW.

Actualmente, seis de las 16 unidades termoeléctricas operativas (37,5%) no funcionan por averías o mantenimientos. Estas plantas aportan aproximadamente el 40% del suministro energético.

Además, 64 centrales de generación distribuida permanecen fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil), con cerca de veinte más detenidas por escasez de lubricante. Estos motores representan otro 40% del mix energético.

Personas en una calle oscura
Personas en una calle oscura en Cuba (Europa Press)

Las centrales termoeléctricas, base del sistema energético de la isla, sufren obsolescencia tras décadas de explotación y baja inversión. Gran parte de los motores de generación eléctrica están inactivos por la escasez de divisas necesarias para importar insumos y repuestos.

El programa gubernamental de energía solar suma 32 parques fotovoltaicos este año, lo que aporta alivio durante el día, pero no en la noche ante la falta de baterías de almacenamiento.

Expertos atribuyen la crisis a una infrafinanciación crónica del sector, controlado en su totalidad por el Estado cubano desde 1959. Cálculos independientes estiman que el sistema eléctrico requeriría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para recuperarse, fondos con los que La Habana no cuenta.

La economía nacional se ve paralizada por los apagones. Se registró una contracción del 1,1% en 2024 y una caída acumulada del 11% en los últimos cinco años, con previsiones negativas de la CEPAL para el PIB de este año.

El descontento social crece a partir de estos cortes, que han estado presentes en protestas destacadas, como las de julio de 2021 y otras recientes en La Habana y Gibara.

Temas Relacionados

Cubaapagones en CubaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Uruguay es el país con más armas de fuego por habitante de la región y registra uno de los mayores consumos de drogas

Un informe presentado por el Ministerio del Interior muestra que hay una expansión de redes delictivas autónomas y que crecen los mercados ilegales

Uruguay es el país con

La Policía boliviana ejecuta operativos en Santa Cruz tras un secuestro presuntamente ordenado por Sebastián Marset

Dos personas fueron secuestradas el sábado en un exclusivo condominio a plena luz del día. Las víctimas fueron liberadas, pero la ex pareja de una de ellas responsabilizó a Marset y dijo que vive en Bolivia

La Policía boliviana ejecuta operativos

Santiago Peña afirmó que la estabilidad de Haití es “fundamental para la paz hemisférica”

El presidente de Paraguay se refirió a la crisis que enfrenta la nación insular durante un discurso ante la Asamblea Nacional de Panamá

Santiago Peña afirmó que la

Una red china controló más de 50 superpetroleros y movió crudo sancionado hacia Asia

El entramado corporativo rastreado por el centro de estudio avanzado de defensa C4ADS habría despachado 404,8 millones de barriles desde 2019

Una red china controló más

Rodrigo Paz ganó en los recintos electorales del bastión de Evo Morales: “El voto es de los bolivianos”

El ex presidenet había atribuido el éxito electoral de Paz al apoyo que le dieron sus simpatizantes en las urnas. El jefe de estado electo del PDC venció en el balotaje con el 54%

Rodrigo Paz ganó en los
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Si tienes dolor lumbar, estos

Si tienes dolor lumbar, estos son los estiramientos que debes hacer antes de dormir, según un terapeuta

Elecciones 2025, en vivo: Randazzo afirmó que “Provincias Unidas es la opción para poner sensatez en el Congreso”

Gran festival veterinario gratuito este domingo 26 de octubre con 10 mil atenciones: dónde y cómo acceder

Abelardo de la Espriella propuso acabar con Fecode y Daniel Quintero le salió al paso: “A leer, vago ignorante”

Línea 2 del Metro: Tuneladora ‘Delia’ culmina otro tramo y se prepara para dirigirse a la estación San Marcos

INFOBAE AMÉRICA
La obra teatral “Purple Rain”

La obra teatral “Purple Rain” homenajea a Prince en su pueblo natal

Eros Ramazzotti anuncia la gira mundial 'Una Historia Importante', que pasará por Madrid y Barcelona en mayo de 2026

Uruguay es el país con más armas de fuego por habitante de la región y registra uno de los mayores consumos de drogas

El Banco Central Europeo seguirá decidiendo los tipos de interés reunión por reunión ante la alta incertidumbre

JD Vance se mostró optimista por los avances en el alto el fuego entre Israel y Hamas: “Va mejor de lo esperado”

ENTRETENIMIENTO

“Es el mejor álbum de

“Es el mejor álbum de toda mi carrera”: Karol G habló de Tropicoqueta y su evolución artística

“Fui destrozada en línea desde los 13 años”: Paris Jackson habló sobre el brutal acoso que sufrió desde pequeña

Mark Wahlberg le dice adiós a Hollywood: esta es la lujosa mansión que el actor adquirió en Florida

La película de ‘Star Wars’ sobre Kylo Ren que Disney rechazó: “Tenía un guión realmente genial”

La razón detrás de la aversión de Christian Bale a las comedias románticas: “Me llamaron para una y pensé que se habían vuelto locos”