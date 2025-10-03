América Latina

Paraguay registró una inflación negativa en septiembre

La cifra de -0,1% se atribuye a la baja de precios en combustibles y en bienes durables de origen importado

Una mujer compra alimentos en
Una mujer compra alimentos en un mercado público, en Asunción (EFE/Andrés Cristaldo/Archivo)

Paraguay experimentó en septiembre una inflación negativa de -0,1%, cifra menor al 0,1% de agosto y al 0,2% correspondiente al mismo mes de 2024.

Este descenso se atribuye a la baja de precios en combustibles y en bienes durables de origen importado, según informó el Banco Central del Paraguay (BCP).

El acumulado de inflación hasta septiembre llegó al 3,3%, superior al 2,9% del mismo lapso de 2024, pero levemente inferior al 3,4% que se observó en agosto, conforme al reporte del BCP.

En cuanto a la inflación interanual, el indicador quedó en 4,3%, por debajo del 4,6% de agosto, aunque por encima del 4,1% registrado en igual periodo del año previo.

Todos los carburantes mostraron caídas de precio en septiembre, promediando -2,6%, debido al “comportamiento a la baja de los precios internacional del crudo” y a la apreciación del guaraní frente al dólar en los últimos meses, de acuerdo al BCP.

Paraguay experimentó en septiembre una
Paraguay experimentó en septiembre una inflación negativa de -0,1% (Europa Press/Archivo)

Entre los bienes durables importados se verificaron recortes en productos como automóviles, repuestos para vehículos y algunos electrodomésticos.

Otras reducciones se dieron en la sal y especias (-4,3%), huevos (-4,1%), frutas frescas (-2,5%) y servicios de alojamiento (-2,5%).

La caída general de precios en septiembre fue suavizada por aumentos en alimentos, como las hortalizas y tubérculos frescos (6,5%) y la carne vacuna (1,7%), este último con relación a “una menor oferta en el mercado interno, consecuencia del mayor dinamismo de las exportaciones”, según el informe.

Además, se registraron subas en la comida fuera del hogar (1,1%) y en la carne de aves (0,8%), entre otros rubros.

El BCP prevé que la inflación termine 2025 en 4%.

