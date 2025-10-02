La misteriosa filial brasileña del laboratorio acusado de fabricar el fentanilo contaminado en Argentina

Registro de HLB Pharma do Brasil en el Registro de Comércio de Rio Grande do Sul

La complicada historia del fentanilo contaminado, una de las mayores tragedias recientes no solo de Argentina, sino de toda América Latina, que en los últimos meses ha causado la muerte de un centenar de personas, se extiende a Brasil. Según una información exclusiva de Infobae, Ariel García Furfaro, que según la reciente resolución de la justicia argentina es “accionista mayoritario de HLB Pharma, propietario y gerente oculto de Laboratorio Ramallo SA”, de donde salieron las ampollas de opioide contaminado, es socio, junto con su hermano, Damián Roberto García, de HLB Pharma do Brasil, en Caxias do Sul, en el estado meridional de Rio Grande do Sul en Brasil. Según el registro público de la Agencia Tributaria brasileña, HLB Pharma do Brasil sigue activa. Los documentos públicos del Registro de Comércio de Rio Grande do Sul, el organismo estatal encargado de registrar y controlar las actividades de las empresas del estado, a los que Infobae ha tenido acceso, relatan en detalle la historia de la presencia comercial de los dos hermanos en Brasil.

Carta de Intenciones del Consorcio Intergestor Paraná Saúde para la compra de las vacunas Sputnik

Esta comienza en octubre de 2019, cuando ambos se convierten en socios de una empresa de arquitectura e iluminación ya existente en Caxias do Sul, creada en 2010, transformando su función y su nombre en “Basafarma Industria e Distribuição de Medicamentos” (Basafarma Industria y Distribución de Medicamentos), con un capital social de 1 millón de reales (187.599.700 dólares al cambio de hoy). “El objetivo de la sociedad es: producir, almacenar, envasar, reenvasar, importar, exportar, promocionar y comercializar productos farmacéuticos. Transporte por carretera y distribución de medicamentos”, se lee en el documento del Registro de Comércio de Rio Grande do Sul. A finales de noviembre de 2020, Ariel García Furfaro y su hermano modifican el nombre de la empresa, que pasa a ser HLB Pharma do Brasil, y también cambia la dirección, una oficina, siempre en Caxias do Sul. El objetivo social sigue siendo el mismo que el de Basafarma Industria e Distribuição de Medicamentos, pero desaparece la producción, mientras que el “transporte por carretera” pasa a ser simplemente “transporte”. A pesar del cambio de nombre, el CNPJ, el código fiscal de la empresa, sigue siendo el mismo.

Ariel Garcia Furfaro con el ex presidente del Paraguay Horacio Cartes

En los sitios web de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), equivalente a la ANMAT argentina, y del Ministerio de Salud brasileño, no hay constancia del registro de medicamentos o productos farmacéuticos de HLB Pharma. De los documentos públicos solo se desprende que el 4 de marzo de 2021 el Consorcio intergestor Paraná Saúde, un consorcio público intermunicipal creado en el estado de Paraná para gestionar de forma conjunta la compra, distribución y logística de medicamentos destinados a la población, envió una carta de intenciones a HLB Pharma do Brasil. En ella, el consorcio brasileño confirmaba a la empresa de los dos argentinos “la disponibilidad de iniciar una iniciativa de desarrollo comercial para la reserva/compra de 2.000.000 (dos millones) de unidades de la vacuna Sputnik V”, tal y como se lee en el documento. Según revelaron las investigaciones en Argentina, Ariel García Furfaro viajó a Moscú el 17 de octubre de 2020 con una delegación argentina para negociar la compra de las vacunas rusas que, sin embargo, finalmente no se vendieron a Brasil.

HLB Pharma do Brasil en el registro de la Agencia Tributaria de Brasil

El caso del fentanilo contaminado ha puesto en alerta a las autoridades brasileñas por una serie de razones, empezando por el problema de los escasos controles. Según la resolución judicial que la semana pasada procesó en Argentina con prisión preventiva al empresario, junto a familiares y directivos de HLB Pharma, el primer obstáculo para los investigadores fue “la falta de trazabilidad de la producción y comercialización del fentanilo” y “la ausencia de un mecanismo de registración de las ampollas del medicamento (…) Circunstancia, por lo demás, agravada por el hecho de no existir un sistema informatizado al respecto, ni por los laboratorios investigados, ni por la autoridad sanitaria competente. Pues, tal como se detallará en la sección pertinente, el sistema de formularios físicos –en papel- establecido por la Ley No 17.818 y aún vigente resulta a todas luces obsoleto e insuficiente", reza el texto de la resolución.

Registración de Basafarma Indústria e Distribuição de Medicamentos en el Registro de Comércio de Rio Grande do Sul

Pero, sobre todo, lo que alertó a las autoridades brasileñas fueron las palabras del intendente de Rosario, Pablo Javkin, que denunció vínculos con narcos en la causa del fentanilo mortal y se presentó como querellante. “Tienen vínculos con el narcotráfico”, dijo Javkin a Andrés Klipphan de Infobae, y solicitó que se investiguen posibles desvíos de la sustancia al mercado ilegal, un aspecto ya en manos del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, y del Ministerio de Seguridad. El intendente vinculó el escándalo del fentanilo contaminado con el del tráfico de efedrina argentina hacia los cárteles mexicanos en 2008, no solo porque Ariel García fue el abogado de una de las personas involucradas, sino porque él mismo se convirtió después en socio del laboratorio Apolo, que terminó bajo investigación. Según la resolución de la semana pasada existe una “continuidad estructural, comercial y operativa entre el laboratorio Apolo y las firmas actualmente investigadas”. Javkin indicó a Infobae “que la Justicia comprobó que solo ‘dos laboratorios contaban con habilitación para importar fentanilo’ y que la importación creció durante la pandemia de COVID-19, pero luego se mantuvo elevada. Alertó sobre la posibilidad de que se hayan producido desvíos al mercado ilegal y remarcó que existen conexiones entre los laboratorios y personas vinculadas al tráfico de drogas”.

HLB Pharma do Brasil en el registro de la Agencia Tributaria de Brasil

Según la prensa paraguaya, además, Ariel García Furfaro estaba intentando abrir otro laboratorio para la producción de medicamentos en Ciudad del Este, en la Triple Frontera. Ya había importado a Argentina ilegalmente unos ochenta equipos desde China a través de una empresa mexicana con sede en Panamá y con marca registrada, según TradeMarkia, por una persona con domicilio en Guadalajara, en el estado mexicano de Jalisco. Esta empresa fue condenada en el asunto de la maquinaria importada por Furfaro en el juzgado penal y económico en Argentina. El nombre de esa empresa también apareció en Brasil en el caso de los respiradores importados por una compañía brasileña en el estado de Santa Catarina durante la pandemia, pero que resultaron inutilizables. Nicolás Pizzi escribió en Infobae que Furfaro viajaba a menudo a Paraguay, incluso en aviones privados, y que en uno de esos viajes estaban presentes el español Menéndez Azcarraga y el guatemalteco Mario Emilio Ochoa Arango, de la empresa mexicana de maquinaria. “Esas dos personas, tal como reveló el diario La Nación, están vinculadas al laboratorio que estaban montando los hermanos García en la Triple Frontera”, escribe Pizzi. Una foto publicada por la prensa local en Paraguay muestra a Ariel García Furfaro con el expresidente Horacio Cartes, sancionado en enero de 2023 por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos “por su participación en la corrupción generalizada que socava las instituciones democráticas en Paraguay”.

Registración de Basafarma Indústria e Distribuição de Medicamentos en el Registro de Comércio de Rio Grande do Sul

También procedía de Paraguay el cargamento de droga incautado el pasado mes de septiembre por la Prefectura Naval Argentina, en la frontera de la provincia de Misiones con Paraguay. En la operación se incautaron 177 ampollas de fentanilo y unos 173 kilos de cocaína. Las ampollas de fentanilo eran del laboratorio QUIMFA S.A., que declaró que le habían sido robadas y que colaboraría con la investigación. Un informe de 2019 de la Policía Federal Brasileña cita el Pramil, “un medicamento para la disfunción eréctil producido por el laboratorio paraguayo QUIMFA y no autorizado por la ANVISA, entre los más periciados por la policía desde que se inició en 2018 el proyecto Farmonitor”, cuyo objetivo es monitorear el mercado clandestino de productos farmacéuticos. En el informe de 2023, sin embargo, la Policía Federal señala que “su importancia en relación con el número total de casos está disminuyendo”.

Fuentes de investigación consultadas por Infobae alertan de que en Paraguay es cada vez más fuerte la presencia del principal grupo criminal, el Primer Comando de la Capital (PCC), que desde hace tiempo se está infiltrando en diversos sectores de la economía y que ya ha mostrado interés por el tráfico de medicamentos, precursores químicos e incluso la producción de fentanilo con los cárteles mexicanos. No se descarta, dicen, que estas organizaciones criminales puedan aprovechar las fallas en el sistema de controles para abastecer de precursores a sus cadenas de producción de drogas sintéticas, especialmente para los mercados europeos, a través de las rutas ya probadas con la cocaína que parten de Brasil.

Registración de HLB Pharma do Brasil en el Registro de Comércio de Rio Grande do Sul

Entre las mezclas de drogas sintéticas que más se están abriendo paso en el mercado del narcotráfico a gran escala se encuentra la cocaína rosa, también conocida como tuci o tucibi. Aparecida por primera vez en Medellín (Colombia) a principios de la década de 2000, casi nunca contiene 2C-B, una sustancia psicodélica derivada de la mescalina y de ahí su nombre popular tuci/tucibi. Hoy en día contiene principalmente ketamina asociada con MDMA, conocida como éxtasis, cafeína, cocaína y, a veces, incluso fentanilo. Es una droga muy cara y cada vez más popular en las principales capitales europeas. Según el Informe Europeo sobre Drogas 2025 de la Agencia de Drogas de la Unión Europea (EUDA), “en 2024, al menos tres países notificaron detecciones de tuci o cocaína rosa a la base de datos del Sistema de Alerta Temprana de la UE sobre nuevas drogas, con la mayoría de los casos notificados por España e Italia. La sustancia suele incautarse en forma de polvo, caracterizado por su color rosa y su olor dulce, derivado del colorante alimentario”, señala el informe.

Las incautaciones de cocaína rosa también están aumentando en Brasil, especialmente en el sur. El pasado mes de febrero se incautaron 77 dosis de esta mezcla química mortal en el estado meridional de Paraná. Como señala el informe sobre drogas sintéticas de 2023 del Ministerio de Justicia brasileño, “en 2022 se observó un aumento exponencial en el número de notificaciones de detecciones que contenían ketamina. En los últimos años, varios países de América Latina han sido testigos de la difusión de drogas conocidas popularmente como agua de la felicidad, leche en polvo K, tuci o cocaína rosa”. El año pasado, en Santa Cruz do Sul, en Rio Grande do Sul, se descubrió un laboratorio de drogas sintéticas que también producía ketamina. En el mismo estado, el pasado mes de junio, la Policía Civil detuvo a siete personas sospechosas de formar parte de una organización criminal que utilizaba explotaciones agrícolas y ganaderas para desviar medicamentos veterinarios y producir drogas sintéticas, principalmente en el área metropolitana de Porto Alegre. Entre el material incautado también se encontraban 250 frascos de ketamina.

Mientras tanto, el pasado mes de septiembre, el Sistema Brasileño de Alerta Rápida sobre Drogas (SAR), del Ministerio de Justicia y Seguridad, informó de la circulación de tres drogas hasta entonces desconocidas en el país. Dos de ellas se encontraron en un producto de fabricación extranjera conocido como Magic Mushroom Gummies, fabricado por TRE House. Aunque se trata del primer caso en Brasil, ambas habían sido detectadas anteriormente en países como Chile, Canadá y Bélgica. La identificación fue realizada por el Centro Científico de Santa Catarina, con el apoyo de la Policía Federal. Las pruebas realizadas en Estados Unidos en estos productos descubrieron sustancias peligrosas como la efedrina y el kratom, una hierba que produce efectos similares a los de los opioides y puede causar adicción. La tercera droga que figura en la lista brasileña fue identificada por el Laboratorio de Toxicología Analítica y el Centro de Información y Asistencia Toxicológica de Campinas (CIATox-Campinas), durante el examen de un paciente que comunicó haber consumido alcohol y una pastilla que contenía “N-pirrolidino protonitazeno”. Se trata de un opioide sintético, perteneciente a la clase de los nitazenos, identificado anteriormente en Canadá, Francia y Alemania. Es tres veces más potente que el fentanilo, según el Centro Estadounidense para la Investigación y la Educación en Ciencias Forenses.