América Latina

Puerto Rico respaldó las operaciones de EEUU contra el narco y acusó al régimen de Maduro de haber “inundado” a la isla “con drogas peligrosas”

“Estamos orgullosos de apoyar las operaciones antidrogas de nuestra nación en el Caribe”, afirmó la gobernadora Jenniffer González

Guardar
La gobernadora de Puerto Rico,
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, se ha declarado “orgullosa” de que la isla pueda apoyar los últimos movimientos militares del Gobierno de Estados Unidos para combatir a los cárteles en América Latina, en respuesta al aparente envío de diez cazas F-35 a suelo portorriqueño.

González ha compartido en sus redes sociales una información de la cadena Fox News sobre este despliegue para confirmar su beneplácito: “Estamos orgullosos de apoyar las operaciones antidrogas de nuestra nación en el Caribe”.

“Durante demasiado tiempo, los cárteles y el régimen narcoterrorista de Venezuela han inundado nuestras comunidades con drogas peligrosas, han alentado los delitos violentos en nuestras calles y han puesto en peligro la seguridad pública de los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico y en el resto de Estados Unidos”, afirmó.

El mensaje de González en
El mensaje de González en X

El envío de los cazas, sobre el que el Departamento de Defensa no ha querido pronunciarse, se suma al despliegue de varios buques militares en aguas del Caribe y se enmarca en una escalada de tensiones que llevó esta semana a las fuerzas estadounidenses a bombardear una supuesta narcolancha, en un inédito ataque que dejó once fallecidos.

Estados Unidos ha ordenado el despliegue de 10 aviones de combate F-35 en un aeródromo de Puerto Rico para llevar a cabo operaciones contra cárteles de droga, según informaron dos fuentes al tanto del asunto, en una medida que probablemente aumente aún más las tensiones en la región.Los avanzados aviones de combate se sumarán a una ya considerable presencia militar estadounidense en el sur del Caribe, mientras el presidente Donald Trump cumple una promesa de campaña de tomar medidas enérgicas contra los grupos a los que culpa de introducir drogas en Estados Unidos.

El desarrollo del viernes se produce tres días después de que fuerzas estadounidenses atacaran un barco que, según Trump, transportaba “cantidades masivas de drogas” desde Venezuela, matando a 11 personas.

El ataque pareció preparar el terreno para una campaña militar sostenida en América Latina.

Trump advirtió este viernes que derribará cualquier avión militar de Venezuela que represente una amenaza para sus fuerzas en el Caribe.

Trump advirtió que aviones venezolanos “serán derribados” si amenazan a fuerzas de Estados Unidos en el Caribe

Durante una conferencia de prensa en el Salón Oval de la Casa Blanca, Trump se refirió a la posibilidad de nuevos sobrevuelos cerca de buques estadounidenses: “Se meterán en problemas. Se lo haremos saber. Nos enteramos de lo que pasó, pero en realidad no terminó así, no como lo describieron”.

El mandatario agregó que, si los aviones venezolanos vuelan en una posición peligrosa, la decisión de actuar recae en el mando militar: “Diría que usted... usted o sus capitanes pueden tomar la decisión sobre lo que quieren hacer”, dijo al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU.

Consultado sobre la distancia a la que se aproximaron los aviones venezolanos, el presidente respondió que no desea compartir esa información, pero lanzó una advertencia categórica: “Si nos ponen en una posición peligrosa, serán derribados”.

Las autoridades estadounidenses han enmarcado este incidente en el contexto de una operación antidrogas que, en las últimas semanas, ha conllevado el despliegue de uno de los contingentes navales más grandes de las últimas décadas en el mar Caribe, cerca de la costa de Venezuela. La administración de Trump sostiene que dicha operación responde al aumento del tráfico de drogas desde territorio venezolano hacia Norteamérica.

“Miles de millones de dólares en drogas están entrando a nuestro país desde Venezuela, las prisiones de Venezuela se abrieron para nuestro país, sus peores prisioneros están viviendo felizmente en Estados Unidos, sacamos a muchos de ellos”, puntualizó Trump.

El presidente subrayó lanecesidad de una política de “mano dura”para frenar tanto el tráfico de estupefacientes como la inmigración ilegal, citando casos de bandas criminales como el Tren de Aragua y señalando que el nuevo Departamento de Guerra tendrá un rol clave en la prevención de la entrada de drogas y el tráfico de personas.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Jenniffer GonzálezPuerto RicoVenezuelaEl CaribenarcotráficoEstados UnidosCrisis en VenezuelaNicolás Maduro

Últimas Noticias

Brasil se consolida como un punto clave para el tráfico ilegal de personas

Un informe alerta sobre las vulnerabilidades que permiten a Moscú, Teherán y Pekín utilizar casi siempre todo el gigante sudamericano como centro de migración

Brasil se consolida como un

Gustavo Petro rechaza rumores sobre Fito: “No tengo ni idea quién es el tal Fito. Basta ya de falsedades de la extrema derecha”

La supuesta cita entre el mandatario colombiano y el narcotraficante ecuatoriano fue rechazada por fuentes oficiales y el entorno del capo, tras una ola de rumores regionales

Gustavo Petro rechaza rumores sobre

Horror en Uruguay: encontraron muertos a los hermanos de 2 y 6 años que habían sido secuestrados por su padre

Los menores fueron hallados en el arroyo Don Esteban, del departamento de Río Negro. Allí también se ubicó el cuerpo sin vida del progenitor, quien era requerido por la Justicia por “un episodio de violencia doméstica e incumplimiento de medidas cautelares”

Horror en Uruguay: encontraron muertos

Un congresista republicano afirmó que EEUU envió una señal “muy clara” al régimen chavista tras el despliegue de aviones en Puerto Rico

El funcionario estadounidense, Carlos Giménez, ratificó la veracidad de los reportes sobre el envío de fuerzas aéreas estadounidenses al Caribe con el objetivo adicional de combatir el narcotráfico en la región

Un congresista republicano afirmó que

Vecinos contra vecinos: el cruel sistema de vigilancia ciudadana en Nicaragua

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se sostiene sobre una extensa red de espías y delatores, donde la orden es “todos a vigilar a todos”

Vecinos contra vecinos: el cruel
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Corte Suprema investiga tráfico

La Corte Suprema investiga tráfico de influencias y clientelismo en la Dian durante el Gobierno Petro: más de 60 políticos de diferentes partidos están involucrados

Pronóstico del clima en Lima: este 6 de septiembre tendrá cielo nublado y temperaturas mínimas de 12 °C en estas zonas

El icónico león alado de Venecia podría tener sus orígenes en el Imperio Chino

Violento choque frontal entre una moto y una camioneta en Mar del Plata: hay dos heridos en grave estado

Fiscalía imputó cargos a Nicolás Petro por corrupción en contratos de la Gobernación del Atlántico

INFOBAE AMÉRICA
La Bienal de San Pablo

La Bienal de San Pablo abre sus puertas con un llamado a la convivencia y la diversidad artística

Bruselas aplaude la orden de Trump que aplica el pacto arancelario sin aludir a sus últimas amenazas

Organizaciones feministas se concentran en Madrid para pedir "contundencia" contra "los vientres de alquiler"

Casi 90 países han suspendido total o parcialmente sus envíos postales a EEUU por la nueva regulación

Marc Márquez gana el esprint en Barcelona y acaricia el Mundial

ENTRETENIMIENTO

“El conjuro” y los expedientes

“El conjuro” y los expedientes ocultos de los Warren: las historias verdaderas detrás de la saga

“La novicia rebelde” cumple 60 años: los secretos detrás de uno de los clásicos más entrañables del cine

La inesperada elección para Hannibal Lecter: el actor que casi fue leyenda en “El silencio de los inocentes”

La historia de la famosa “Lengua”, el logo que marcó a los Rolling Stones y a los fanáticos del rock

MTV VMAs 2025: horarios, nominados y dónde ver la ceremonia en vivo