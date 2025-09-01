Carlos Carvallo Spalding recibió la calificación “A” de Global Finance por el liderazgo en el Banco Central del Paraguay

Carlos Carvallo Spalding

Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), fue distinguido con una calificación de “A” en el Central Banker Report Cards 2025, según informó la revista especializada Global Finance. El ranking, publicado anualmente desde 1994, evalúa a los líderes de bancos centrales de casi 100 países, territorios y distritos, analizando su desempeño en áreas como control de la inflación, metas de crecimiento económico, estabilidad monetaria, manejo de tasas de interés e independencia política.

De acuerdo con Global Finance, la calificación “A” refleja un rendimiento excelente en esos indicadores, mientras que una “A+” se reserva a quienes alcanzan resultados excepcionales. Joseph Giarraputo, fundador y director editorial de la revista, explicó que “nuestros reportes anuales reconocen a quienes han obtenido resultados y lo han hecho con independencia, disciplina y visión estratégica”. Giarraputo subrayó que, en los últimos años, la mayoría de los banqueros centrales han confrontado la inflación recurriendo al alza de las tasas de interés, y que la evaluación pone en relieve a quienes, a pesar de mandatos disímiles, han logrado preservar la estabilidad económica y monetaria.

En el caso de América Latina, sólo tres presidentes de bancos centrales recibieron la misma calificación que Carvallo Spalding en la edición 2025: Rosanna Costa (Banco Central de Chile), Roger Madrigal López (Banco Central de Costa Rica), y Julio Velarde Flores (Banco Central de Reserva del Perú). La participación del BCP en este grupo sitúa a Paraguay como uno de los países mejor valorados de la región, en un momento en el que los desafíos inflacionarios y fiscales han puesto a prueba la autonomía de las instituciones monetarias.

A nivel internacional, Carvallo Spalding figura junto a líderes como Perry Warjiyo (Indonesia), Richard Byles (Jamaica), Abdellatif Jouahri (Marruecos) y Nandalal Weerasinghe (Sri Lanka), quienes también obtuvieron la distinción “A”. La edición 2025 solo asignó la máxima calificación “A+” a los presidentes de los bancos centrales de Estados Unidos (Jerome Hayden Powell), Dinamarca (Christian Kettel Thomsen) y Vietnam (Nguyen Thi Hong).

La inclusión de Paraguay en el selecto grupo de países reconocidos por su solidez macroeconómica y su manejo independiente de la política monetaria resalta el papel del Banco Central del Paraguay en la consolidación de la estabilidad económica nacional.