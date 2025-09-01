América Latina

Carlos Carvallo Spalding recibió la calificación “A” de Global Finance por el liderazgo en el Banco Central del Paraguay

La participación del BCP en este grupo sitúa a Paraguay como uno de los países mejor valorados de la región, en un momento en el que los desafíos inflacionarios y fiscales han puesto a prueba la autonomía de las instituciones monetarias

Guardar
Carlos Carvallo Spalding
Carlos Carvallo Spalding

Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), fue distinguido con una calificación de “A” en el Central Banker Report Cards 2025, según informó la revista especializada Global Finance. El ranking, publicado anualmente desde 1994, evalúa a los líderes de bancos centrales de casi 100 países, territorios y distritos, analizando su desempeño en áreas como control de la inflación, metas de crecimiento económico, estabilidad monetaria, manejo de tasas de interés e independencia política.

De acuerdo con Global Finance, la calificación “A” refleja un rendimiento excelente en esos indicadores, mientras que una “A+” se reserva a quienes alcanzan resultados excepcionales. Joseph Giarraputo, fundador y director editorial de la revista, explicó que “nuestros reportes anuales reconocen a quienes han obtenido resultados y lo han hecho con independencia, disciplina y visión estratégica”. Giarraputo subrayó que, en los últimos años, la mayoría de los banqueros centrales han confrontado la inflación recurriendo al alza de las tasas de interés, y que la evaluación pone en relieve a quienes, a pesar de mandatos disímiles, han logrado preservar la estabilidad económica y monetaria.

Carlos Carvallo Spalding
Carlos Carvallo Spalding

En el caso de América Latina, sólo tres presidentes de bancos centrales recibieron la misma calificación que Carvallo Spalding en la edición 2025: Rosanna Costa (Banco Central de Chile), Roger Madrigal López (Banco Central de Costa Rica), y Julio Velarde Flores (Banco Central de Reserva del Perú). La participación del BCP en este grupo sitúa a Paraguay como uno de los países mejor valorados de la región, en un momento en el que los desafíos inflacionarios y fiscales han puesto a prueba la autonomía de las instituciones monetarias.

A nivel internacional, Carvallo Spalding figura junto a líderes como Perry Warjiyo (Indonesia), Richard Byles (Jamaica), Abdellatif Jouahri (Marruecos) y Nandalal Weerasinghe (Sri Lanka), quienes también obtuvieron la distinción “A”. La edición 2025 solo asignó la máxima calificación “A+” a los presidentes de los bancos centrales de Estados Unidos (Jerome Hayden Powell), Dinamarca (Christian Kettel Thomsen) y Vietnam (Nguyen Thi Hong).

La sede del Banco Central
La sede del Banco Central de Paraguay

La inclusión de Paraguay en el selecto grupo de países reconocidos por su solidez macroeconómica y su manejo independiente de la política monetaria resalta el papel del Banco Central del Paraguay en la consolidación de la estabilidad económica nacional.

Temas Relacionados

Carlos Dagoberto Carvallo Spaldingparaguaybanco central de paraguayglobal finance

Últimas Noticias

Discrepancias en el binomio de Paz y Lara generan polémica en Bolivia

El aspirante a vicepresidente por el Partido Demócrata Cristiano volvió a lanzar advertencias a su compañero de fórmula y luego se rectificó. Un analista observa improvisación

Discrepancias en el binomio de

Ecuador: la Armada destruyó una base criminal en el Golfo de Guayaquil vinculada al narcotráfico

El operativo se desarrolló en El Carrizal, donde militares localizaron un campamento clandestino usado para infiltrar droga en buques mercantes

Ecuador: la Armada destruyó una

Aduana de Ecuador advirtió sobre estafa en línea con cobros ilegales por registro aduanero

Se identificó un portal fraudulento que cobra por un requisito que solo se obtiene sin costo en la web oficial de la institución

Aduana de Ecuador advirtió sobre

El presidente del Frente Amplio uruguayo dijo que las elecciones de 2024 en Venezuela no fueron claras

Fernando Pereira considera que América Latina vive “un momento complicado” y habló sobre Maduro, Milei y Bolsonaro

El presidente del Frente Amplio

Tras la liberación de opositores en Bolivia, el titular del TSJ habla de independencia judicial: “Nunca más perseguidos”

Romer Saucedo afirmó que nunca más el Órgano Judicial será un “instrumento de persecución”. La semana pasada se liberó a Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari en medio de cuestionamientos

Tras la liberación de opositores
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Síndrome del corazón roto: estudios

Síndrome del corazón roto: estudios revelan que es más letal en hombres

Escándalo en la Ungrd: Sandra Ortiz, que ofició como alta consejera para las Regiones, irá a juicio por su participación en el entramado corrupto

Desde eclipses hasta un equinoccio: cuáles serán los eventos astronómicos más sorprendentes en septiembre

Denuncian contaminación con neveras de Coca-Cola en refugio de aves migratorias ubicado en Lurín

Alimentar ardillas en San Isidro podría costarte S/535: Municipalidad impondrá multas a quienes den comida a estos roedores

INFOBAE AMÉRICA
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa recibirá al secretario de Estado de EEUU Marco Rubio

Crisis política en Francia: la ultraderecha francesa dijo que están listos para unos potenciales comicios anticipados

JJ.OO. Alejandro Blanco: "Estoy convencido de que Los Ángeles puede ser ideal para superar las 22 medallas de Barcelona"

Destituida la presidenta del Supremo de Ghana tras una investigación por "mala conducta"

Un juez federal argentino prohíbe la difusión de las grabaciones a Karina Milei

ENTRETENIMIENTO

El duro testimonio de Kim

El duro testimonio de Kim Novak sobre su madre: “Intentó abortarme y asfixiarme”

La película “Homo Argentum” ya tiene fecha de estreno en streaming

Jude Law no tiene miedo de enfrentar consecuencias por su papel de Vladimir Putin: “No buscamos polémica”

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi revelaron la primera imagen de su hija tras la adopción

Cómo está y qué hace hoy Prince Jackson, el hijo mayor del “Rey del Pop”