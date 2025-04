“En qué lío me han metido”: la confesión de Francisco tras ser elegido Papa y la amistad que duró hasta su último día

Guzmán Carriquiry entrega sus cartas credenciales al Papa Francisco, en enero de 2021 (ICM)

Guzmán Carriquiry, ex embajador de Uruguay en el Vaticano, se quedó esperando este 20 de abril la llamada del papa Francisco. Era casi una tradición: cada año, el sumo pontífice –su amigo desde que era Jorge– lo llamaba por su cumpleaños. Esta vez no sucedió. La salud del papa argentino estaba muy debilitada. Ese día, se mostró en público por última vez y en las primeras horas del día siguiente murió.

“Un porteño bien porteño”, definió Carriquiry, en diálogo con el noticiero Telemundo de Canal 12, al papa Francisco. También lo consideró el “papa de los pobres y de los descartados”. “Conozco al padre Jorge Mario Bergoglio desde hace 53 años. Cada vez que venía a Roma, siempre se anunciaba el día anterior para venir a cenar a casa. Siempre cenaba la primera noche en casa. Así que establecimos con él una relación muy especial”, dijo.

En enero de 2021, Carriquiry le presentó las cartas credenciales a Francisco para ser acreditado como nuevo embajador de Uruguay ante la Santa Sede. Este abogado uruguayo, nacido en 1944, colaboró en el Vaticano con cuatro papas: Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Juan Pablo II le pidió ayuda, en 1984, para organizar la Jornada Mundial de la Juventud en Roma, una tarea que repitió hasta la edición de Madrid, en 2011.

Guzmán Carriquiry y el Papa Francisco, un vínculo de más de 50 años (ICM)

La amistad con Francisco, en tanto, se prolongó durante más de 50 años y fue hasta el final de sus días. El ex diplomático definió su papado como un tiempo en el que la Iglesia Católica salió al encuentro de la gente y buscó la paz.

El ex embajador comentó que era uno de los que estaba convencido de que Bergoglio sería elegido papa en 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI. Y fue uno de los primeros en enterarse de la definición del cónclave.

“Dos horas después suena el teléfono en casa. Siento a mi mujer que empieza a gritar: ‘Padre, padre’. Voy a ver qué pasa y siento la voz del nuevo papa que me dice: ‘Vio, doctor, ¡en qué lío que me han metido! Tenía que desahogarme con los amigos”.

Carriquiry fue uno de los pocos que estuvo presente en la capilla Santa Marta, donde estuvo expuesto el cuerpo del papa las primeras horas tras el fallecimiento.

Guzmán Carriquiry, su familia y el papa Francisco (ICM)

Una de las cosas que lamenta Carriquiry es que el sumo pontífice no haya podido concretar su viaje al Río de la Plata. “Nos duele que no haya pasado el primer papa rioplatense en la historia. Nos duele. Supongo que les dolerá más todavía a los argentinos. Quizás hubiera sido la última persona que hubiera podido remover hasta al fondo la conciencia de los argentinos”, declaró a Canal 5.

“Cuando yo como embajador que fui presenté las cartas credenciales al Papa le pregunté si no iba a viajar al Río de la Plata. Me dijo: ‘Tengo toda la intención, el deseo de viajar’. No pudo ser así”, expresó.

El diplomático expresó que las relaciones entre la Santa Sede y Uruguay son “muy cordiales”. Los cancilleres de Luis Lacalle Pou las “llevaron muy bien”, señaló Carriquiry y destacó que lo mismo sucederá con el gobierno actual. Incluso, opinó que el canciller Mario Lubetkin querrá mejorar aún más el vínculo.

La última vez que habló con el papa fue el 18 de septiembre de 2024, el día del cumpleaños de su esposa. “El 20 de abril, de esta Pascua que festejamos, coincidió con mi cumpleaños. Yo tenía la secreta esperanza de recibir una llamada del papa, pero no estaba en condiciones ni siquiera de decir una palabra. Pero la dijo a su pueblo, celebrando la Pascua”, destacó.