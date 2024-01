Las amistades peligrosas del gobierno de Lula: de China a Rusia, pasando por Irán

Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y de China, Xi Jinping, en Pekín (Ken Ishii/Pool via REUTERS/Archivo)

La pregunta se repite cada vez con más frecuencia en la prensa brasileña. ¿Cómo es posible que un gobierno como el de Lula, que ha hecho de la democracia su mantra electoral e incluso quiere dedicarle un museo valorado en la exorbitante cifra de 40 millones de reales, unos 8,1 millones de dólares, haya traspasado más de una vez los límites de la realpolitik para aventurarse en peligrosas amistades con las dictaduras más atroces del mundo?

“La política exterior de Lula es así: una mezcla de incoherencia y desesperación”, escribe Diogo Schelp en el diario O Estado de São Paulo, “a veces muestra un doble rasero en cuestiones como los derechos humanos y la democracia, otras trata de encontrar nuevas causas universales para compensar su incapacidad de ejercer un verdadero liderazgo en su espacio natural (la vecindad sudamericana) y en las cuestiones más obvias (como el medio ambiente y la seguridad alimentaria)”. Para el ex embajador y ministro del gobierno del ex presidente Itamar Franco (1992-1995) Rubens Ricupero, también en O Estado de São Paulo, “Lula no goza de la admiración que tuvo en el exterior porque no defiende las mismas causas que Occidente”.

La semana pasada, el Ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, llegó desde Pekín. Fue una visita preparatoria de la que realizará el Presidente Xi Jinping al G20 en Río de Janeiro el próximo mes de noviembre. Las declaraciones públicas pronunciadas al término de la reunión con Lula muestran claramente el camino que Brasil pretende reforzar con los chinos. Aunque oficialmente el gigante latinoamericano nunca se ha sumado a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, Wang Yi afirmó en Brasilia que China pretende involucrar los proyectos de infraestructuras del nuevo Programa de Crecimiento (PAC) relanzado por Lula el año pasado en las inversiones chinas en la nueva Ruta de la Seda.

La iniciativa, lanzada por Xi Jinping en 2013, es una parte crucial de la estrategia de proyección global de Pekín, que a través de inversiones y préstamos depredadores ha creado hasta ahora infraestructuras en 147 países de todo el mundo, penetrando en las economías locales para explotarlas en beneficio de China. No es casualidad que poco antes de la visita de Wang, el gigante estatal chino de la construcción CRCC manifestara su interés en participar en las subastas para la concesión de 214 kilómetros de autopistas en el litoral de San Pablo y del tramo de la BR-040 entre Minas Gerais y Río de Janeiro, previstas para abril de este año.

Brasil también reiteró su reconocimiento de “una sola China” (One-China policy en inglés). La política de “una sola China” fue instituida por el Presidente estadounidense Nixon en 1972. En aquel momento, la intención era dejar que Taipei y Pekín resolvieran su disputa territorial por su cuenta. Pero fue precisamente la ambigüedad de la postura estadounidense lo que obligó a Washington con el tiempo a corregir su rumbo, empezando por la Ley de Relaciones de Taiwán (Taiwan Relations Act en inglés) de 1979. Aunque el texto del documento no prevé explícitamente el apoyo militar estadounidense en caso de conflicto con China, su lenguaje sugiere la posibilidad de una intervención si China recurre a la fuerza contra Taiwán. En la actualidad, sólo 12 países reconocen a la isla de Taiwán como país autónomo y mantienen relaciones diplomáticas con el gobierno local, al que Pekín considera un territorio rebelde. Siete de ellos se encuentran en Centroamérica y el Caribe. Las declaraciones de Brasil se producen paradójicamente tras la victoria en la isla del Partido Democrático Progresista, históricamente opuesto a la reunificación con Pekín, y la elección del ex vicepresidente Lai Ching-te como presidente.

Para una China que está recalibrando su presencia en América Latina, con menos préstamos y más interés local en minerales y productos esenciales para las energías verdes y renovables, Brasil es la presa perfecta. No en vano, durante su reunión con Lula, Wang Yi habló de reforzar las alianzas en este sector, empezando por la fábrica de coches eléctricos e híbridos del gigante chino BYD en el estado de Bahía. Queda por ver de qué le servirá a Brasil acabar dependiendo de un país que, además de ser un régimen autoritario, ve disminuir su población y ralentizarse su economía. Sin embargo, la dependencia económica de China no hace más que aumentar, con un 30,7% de las exportaciones brasileñas que se destinaron íntegramente a Pekín en 2023. Por si fuera poco, la prensa brasileña también ha revelado estos días que el Partido de los Trabajadores, el PT de Lula, pidió el año pasado al Partido Comunista Chino que pagara el viaje y la estancia de dos de sus dirigentes, Romênio Pereira, secretario de Relaciones Internacionales del PT, y Mônica Valente, secretaria ejecutiva del Foro de San Pablo. Esta petición fue aceptada por Pekín, que tiene entre sus estrategias cooptar a políticos de todos los niveles de gobierno para ejercer su influencia en beneficio de China.

En cuanto a Israel, Lula, tras reunirse con el embajador de Palestina en Brasil, Ibrahim Alzeben, optó por ponerse del lado de Sudáfrica en su acusación de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (Foto: secuelas de una batalla entre Hamas y militares israelíes en una casa del kibutz Be'eri, el jueves 11 de enero de 2024. AP/Tsafrir Abayov)

En cuanto a Israel, Lula, tras reunirse con el embajador de Palestina en Brasil, Ibrahim Alzeben, optó por ponerse del lado de Sudáfrica en su acusación de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. En el documento de apelación, Brasil está en compañía de los peores líderes autoritarios del planeta, como el venezolano Nicolás Maduro, el cubano Miguel Díaz-Canel, el iraní Ebrahim Raisi, el egipcio Abdel Fattah El-Sisi y el sirio Bashar al-Assad, que son citados con sus opiniones sobre derechos humanos en el caso contra Israel. Por no hablar de la propia Sudáfrica, no precisamente un ejemplo de oasis feliz y neutralidad, con un récord en 2023 de 68 asesinatos diarios y más de 1100 feminicidios. En un reportaje exclusivo, el diario Jerusalem Post destapó la implicación de algunos bancos sudafricanos en la financiación de Hamas a través de la Fundación Al-Quds, un grupo internacional sancionado por EEUU y considerado organización terrorista por Israel.

El ministro de Asuntos Exteriores de Lula, Mauro Vieira, defendió los argumentos de Brasil en un artículo publicado en la Folha de São Paulo citando, sin cuestionarlos, los datos facilitados por Hamas sobre el número de víctimas en Gaza. Frente a la lluvia de críticas que ha caído sobre el gobierno, incluida una carta abierta de condena escrita por los principales empresarios del país, Vieira defendió a la Alianza del Sur. “Tratar de caracterizar el contencioso presentado por Sudáfrica como una manifestación de antisemitismo”, escribió, “es una forma desafortunada de intentar cambiar de tema. Al final, es también una forma desafortunada de cuestionar la legitimidad de la importante democracia multirracial del Sur Global, marcada por una historia emblemática de lucha contra la discriminación racial, para pedir a la Corte Internacional de Justicia que proteja los derechos más fundamentales de la humanidad’, dijo el ministro.

Ayer mismo, la prensa brasileña informó de la participación de Sayid Tenório, vicepresidente del Instituto Brasil-Palestina, en un debate en el Ministerio de Derechos Humanos sobre la libertad religiosa. Tras los trágicos sucesos del 7 de octubre, Tenório había declarado que “Hamas lucha contra un régimen de opresión” y que, en su opinión, “actúa dentro de la legalidad internacional”. También se burló en sus redes sociales de una de las víctimas secuestradas por Hamas. Tras estos hechos, el diputado federal Marcio Jerry, para quien trabajaba Tenorio, le había despedido.

Mientras tanto, los episodios de antisemitismo siguen proliferando en el PT de Lula. El último involucró al ex presidente del Partido de los Trabajadores durante el escándalo de corrupción del Mensalão, en el que fue detenido. El también ex diputado federal del PT fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión por corrupción activa por el Tribunal Federal (STF). En 2015, su condena fue extinguida por el mismo STF, tras un indulto concedido por la entonces presidenta Dilma Rousseff, también del PT. En una transmisión en directo en las redes sociales el sábado, Genoino dijo que le parecía interesante la “idea de boicotear” “algunas empresas judías” y aquellas “vinculadas al Estado de Israel”. El diputado estatal Guto Zacarias, del partido Movimento Brasil Libre (MBL), presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Federal contra Genoino, acusándolo de racismo, acusación que también compartió la Confederación Israelita de Brasil (Conib). El embajador de Israel en Brasil, Daniel Zonshine, también solicitó una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores, Mauro Vieira. “Esperamos que las autoridades se pronuncien contra estas palabras antisemitas”, declaró el diplomático al diario O Estado de São Paulo, añadiendo que “José Genoíno ha ido demasiado lejos. No es miembro del gobierno, pero forma parte del PT. Es importante que alguien del gobierno se pronuncie contra esas frases”, dijo.

El iraní Ebrahim Raisi (Europa Press/Contacto/Iranian Presidency)

Las relaciones de Brasil con Irán también plantean muchos interrogantes. En un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores brasileño titulado “planificación estratégica de la embajada de Brasil en Teherán” algunos extractos no pasan desapercibidos. En particular el que se refiere a las sanciones de EEUU contra Teherán. El texto señala que “desde 2019, algunas empresas (brasileñas) han iniciado operaciones de ‘comercio compensado’ entre maíz brasileño y urea iraní, lo que ha llevado a un aumento de las importaciones brasileñas (...) Otras empresas comerciales, con el apoyo del banco brasileño BS2, han tratado de ampliar estas operaciones, con poco éxito hasta ahora, dada la baja oferta de urea para la exportación en el mercado iraní y debido a las dificultades para sincronizar las cosechas (de maíz brasileño) con la disponibilidad de urea iraní. Según un dictamen jurídico de un bufete de abogados estadounidense consultado por el banco brasileño, la importación de urea iraní a través del ‘comercio compensado’, sin el uso de dólares y a cambio de productos alimenticios - considerados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU (OFAC) como productos humanitarios - no se vería afectada por las sanciones estadounidenses. Lo mismo ocurriría con otros productos petroquímicos como la gasolina, el gasóleo y el polietileno”.

Además, entre los objetivos de la misión diplomática recogidos en el informe figuran “contribuir a un diálogo bilateral reforzado en las organizaciones multilaterales de las que Brasil y la República Islámica de Irán son miembros; registrar y analizar sistemáticamente cuestiones de interés relacionadas con las actividades desarrolladas por la República Islámica de Irán en foros multilaterales, como las Naciones Unidas y otros órganos, agencias y programas especializados, como el Consejo de Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO, entre otros; dialogar con representantes del gobierno iraní sobre iniciativas y proyectos de resolución de potencial interés mutuo en organismos multilaterales.” La semana pasada, recordemos que en sólo dos días, ocho presos fueron ahorcados en Irán, mientras que el clima de torturas y abusos del régimen no hace más que aumentar. Por no hablar del papel cada vez más opaco de la dictadura de los ayatolás en las tensiones de Oriente Próximo y también en el conflicto deflagrado por Rusia en Ucrania. Son drones iraníes junto con misiles norcoreanos los que Rusia ha utilizado durante las fiestas de fin de año en sus bombardeos más sangrientos desde el inicio del conflicto.

El gobierno de Lula ni siquiera oculta sus simpatías por Rusia, faltando a esa posición de “neutralidad” que siempre ha caracterizado a Brasil en su historia. A finales de diciembre, en una entrevista concedida a la BBC de Brasil, el ministro de Asuntos Exteriores de Lula, Mauro Vieira, declaró que “si Putin quiere venir, estaremos muy contentos de que esté presente y participe en las reuniones en Brasil”, refiriéndose a una posible presencia del presidente ruso durante la cumbre del próximo G20 en Río de Janeiro.

Lula junto a Putin en una foto de archivo

Sin embargo, Putin se enfrenta a una orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por el traslado forzoso de menores ucranianos a Rusia. Y por si fuera poco, Brasil está financiando a Putin como nunca antes a través de la compra de su petróleo. Rusia, de hecho, se ha convertido en el principal exportador a Brasil de diesel. En 2022, el gigante latinoamericano había importado de Moscú combustible por valor de 1.100 millones de dólares. Bajo el Gobierno de Lula, la cifra en 2023 alcanzó los 5.300 millones de dólares, multiplicándose por cinco. En concreto, es el gasóleo ruso el que se ha disparado en el mercado brasileño. En 2022, Rusia envió a Brasil 101.000 toneladas de gasóleo por 95,1 millones de dólares. En 2023, elegante sudamericano importó 6,1 millones de toneladas de gasóleo de Rusia por 4.500 millones de dólares. El aumento en volumen fue de alrededor del 6.000% en reales y cerca del 4.600% en valor en dólares.

Pero, ¿por qué comprar tanto combustible de Putin sabiendo que el dinero de Brasil fluirá hacia las arcas de Moscú, que lo utilizará para financiar su esfuerzo bélico de 108.000 millones de dólares previsto para este año, causando muerte, sangre y destrucción? ¿Existe alguna ventaja económica para Brasil desde que Europa ha cerrado la puerta a Moscú con las sanciones? Las cifras dicen que no. Comparado, por ejemplo, con el combustible comprado por Estados Unidos en diciembre, la diferencia para el combustible ruso fue de poco menos de un céntimo por kg de líquido.

Por lo tanto, si el criterio de elección no es el económico, sigue en pie el elemento ideológico que, de hecho, está guiando el tercer mandato de Lula, es decir la reactivación de la alianza Sur-Sur en función anti-Estados Unidos. Como escribió el diario Folha de São Paulo durante la campaña electoral: “La relación de Lula y el PT con las dictaduras es un obstáculo histórico. El petista ha estado ideológicamente cerca de líderes autoritarios y ha firmado alianzas económicas con regímenes”. La cuestión es que el mundo exterior ya no es el mundo de los dos primeros mandatos de Lula y en este momento histórico elegir “el lado equivocado de la historia” podría costar muy caro a los ciudadanos brasileños, empezando por la economía.