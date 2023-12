Video: un hombre acosó a una empleada de un almacén en Chile, ella lo encerró y los vecinos le dieron una paliza

El momento en que el agresor ingresa al almacén y se apoya en la empleada que reacciona

(Desde Santiago, Chile) El ministerio Público ordenó diligencias tendientes a identificar al autor de una deleznable agresión sexual ocurrida en la ciudad de Valdivia (a unos 700 kms al sur de Santiago), hecho que fue ampliamente viralizado en redes sociales.

En el registro, grabado por las cámaras del local, es posible apreciar que pasadas las 14:30 horas del sábado 23 de diciembre, un sujeto entra a un negocio ubicado en el sector de Las Ánimas preguntando de manera sospechosa por helados a la única vendedora que reponía productos.

Aprovechando que la dependienta le daba la espalda y estaba concentrada ordenando, el agresor se acercó por detrás para rozarla de manera sexual sin su consentimiento. Sin embargo, la joven se defendió valientemente, dándole una cachetada y una patada, para luego dejarlo encerrado y pedir ayuda a los vecinos, quienes propinaron una paliza al individuo antes que lograra escapar por los pelos.

A través de sus redes sociales, la muchacha narró su desagradable experiencia: “Estaba en mi trabajo, segundos antes había entrado mi mamá y cuando ella se fue entró este tipo. Miró si se había ido mi mamá y miró para ver si estaba acompañada en el negocio, al ver que estaba sola pregunta por helados. Le indiqué en dónde están y se coloca atrás mío y sentí un primer roce y no le tomé importancia (sí me perseguí por mi celular). Luego me puntea (sic) cuando me agaché, reaccioné y me dice si ya me voy, lo dejé encerrado y fui a pedir ayuda. Le sacaron la c... y afuera me pide perdón y le comencé a pegar y me rasguñó y salió corriendo.”

El teniente Daniel De La Fuente, subcomisario de la 1° Comisaría de Valdivia, señaló que “debido a la gran viralización vía redes sociales sobre un video donde se aprecia a una mujer ser víctima de un acto de connotación sexual, Carabineros concurrió hasta el lugar donde se encuentra ubicado este local de provisiones, entrevistando a los propietarios, logrando ubicar en este caso a la víctima, una mujer de 24 años”.

La alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, señaló al diario Emol que “condenamos rotundamente este tipo de ataques sexuales a las mujeres en nuestra comuna. Este ataque hoy quedó registrado, pero es una realidad que se repiten a diario a mujeres en todo Chile. Como instituciones nos hemos acercado a la familia de la víctima para disponer de todas las herramientas con las que contamos”.

Agregó que “espero que este tipo de hechos signifiquen un ejemplo para nuestra sociedad y nuestra comuna, y esto no se puede permitir ni puede volver a suceder”.

En tanto, desde el Ministerio Público indicaron que “Carabineros informó a la Fiscalía de Valdivia sobre la denuncia presentada por la víctima, ante lo cual el fiscal de turno instruyó a la misma institución que identifique al hombre que aparece en el video con el objetivo de que la Fiscalía pueda solicitar al tribunal que fije una audiencia para formalizarlo”.

La segunda parte del incidente, cuando vecinos llegan al almacén y golpean al agresor

Agresor sería estudiante de psicología

Mediante un comunicado, la Secretaria de Género y Sexualidades (Segesex) de la Universidad Austral de Chile (UACh), informó que el hombre involucrado sería estudiante de la carrera de Psicología de la institución.

Desde la organización estudiantil exigieron su expulsión y señalaron que “solidarizamos con la denunciante y pondremos todos los antecedentes a disposición de la Dirección de Escuela de Psicología, Decanatura, Comisión AVD y, eventualmente, el Ministerio Público. Llegaremos hasta la última instancia para conseguir las mayores sanciones posibles”.

En esa línea, pidieron la salida del sujeto por “la seguridad, bienestar y derecho a vivir en un ambiente libre de la violencia de género de quienes conformamos la Universidad Austral de Chile y dar cumplimiento a la Ley N° 21.369 que ‘Regula el Acoso, la Violencia y la Discriminación en la Educación Superior’ y la Ley N° 21.153 que modifica el Código Penal para tipificar el delito de acoso sexual en espacios públicos”.