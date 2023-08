Una cinta inédita de Orlando Letelier confirmó que Salvador Allende iba a convocar a un plebiscito el 11 de septiembre

Orlando Letelier era el ministro de Defensa al momento del Golpe de Estado (AP Photo, File)

(Desde Santiago, Chile) Con la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado en Chile a la vuelta de la esquina, han surgido varias revelaciones que cobran relevancia.

En ese contexto, Sergio Bitar, quien fue ministro de Minería del gobierno de Salvador Allende entre marzo y julio de 1973, contó algunos detalles de los días previos al golpe.

En un programa especial de CNN Chile, Bitar dio a conocer una inédita grabación de Joan Garcés, ex asesor de Allende, conversando con Orlando Letelier, quien era ministro de Defensa para el 11 de septiembre de 1973.

Letelier fue asesinado en Washington en septiembre de 1976 mediante una bomba instalada en su automóvil.

En la cinta, Letelier dio detalles de un almuerzo al que fue convocado por el presidente Allende un día antes del golpe, el 10 de septiembre de 1973. En esa cita también estaban presentes Bitar, Joan Garcés, José Tohá y otros personeros, y la intención era discutir y buscar una solución democrática ante la inminencia del levantamiento militar.

La grabación es de 1974, de una vez que Letelier fue liberado del campo de concentración en Isla Dawson y dura cerca de una hora.

Plebiscito y retiros

Allí, Letelier cuenta que en ese almuerzo se le propusieron varias alternativas a Allende para adelantarse a los planes de los militares, lo que incluía anunciar un plebiscito al día siguiente, el 11 de septiembre, y llamar a retiro a varios generales, lo que permitiría depurar las filas hacia abajo.

“Esto se podía hacer inmediatamente después de que el presidente, al día siguiente anunciara el plebiscito y era lo que estaba en espíritu de la recomendación de Carlos Prats (ex comandante en jefe del Ejército de Chile y ex ministro del Interior de Allende). Para estos efectos, la lista de los seis o siete generales la podíamos afinar con Carlos Prats y, en alguna medida, comunicársela a Pinochet (sucesor de Prats en la cabeza del Ejército). Esta fue la última alternativa, la que el presidente me dijo ‘Sí, eso me parece lo mejor. Es decir, yo hablo eventualmente esta noche o mañana’. A esas alturas del almuerzo habíamos quedado en que el presidente ya no iba a hablar esa tarde, según recuerdo, sino al día siguiente. Inmediatamente después llamamos a retiro a esta gente. Era la sugerencia de Carlos Prats y era lo que a mí me parecía que había que hacer, porque estaba convencido de que la cosa iba mucho más allá de (los generales) Bonilla y Arellano”, cuenta Letelier en la grabación.

14 de septiembre

También contó que en una conversación con Carlos Prats, este le dijo: “Mira Orlando, las cosas han llegado a un nivel tal que, si el presidente no toma medidas para sacar algunos generales antes del viernes próximo, yo creo que el jueves o viernes próximo (14 de septiembre) se produce un golpe de Estado”.

Prats, decía Letelier, le tenía mucha confianza a Pinochet. “Me insistió en que él pensaba que Pinochet tenía una actitud de lealtad hacia el presidente y que, en todo caso, Pinochet no estaría en la cuota de los traidores”, afirma Orlando Letelier en la grabación.

Carlos Prats estaba evidentemente equivocado. Y Orlando Letelier pronto comprendió que también él lo estaba. Porque, aunque confesó que se había dado cuenta de que el golpe era inminente desde que asumió en Defensa, el mismo Augusto Pinochet lo había intentado tranquilizar.

“Es cierto que yo veía que la cosa venía más por el lado de la Armada, pero presumía que no podía haber un intento de golpe sin el Ejército. Desde los primeros días, Pinochet -y esto en alguna medida me había llevado a tener una actitud de cierta confianza hacia él- me dijo: ‘Mire ministro, aquí hay una tropa de locos, de desequilibrados, que están planteando que es preferible que se produzca ahora una definición’ -es decir, un golpe- ‘y que mueran 100 mil personas antes de que haya un enfrentamiento, una guerra civil en que puedan morir 1 millón de personas. Yo estoy haciendo lo posible de acuerdo a lo que me había pedido antes mi general Prats, con lo que me había pedido el presidente, estoy visitando unidades y las cosas están mejorando, pero le quiero decir que en mi última visita hay gente que está en una actitud muy difícil’. Yo ahí le dije: bueno, a esa gente hay que llamarla inmediatamente a retiro”.

Letelier contó que Pinochet le dijo "aquí hay una tropa de locos, de desequilibrados, que están planteando que es preferible que se produzca ahora una definición -es decir, un golpe- y que mueran 100 mil personas antes de que haya un enfrentamiento una guerra civil en que puedan morir 1 millón de personas".

Letelier dijo que Pinochet le había pedido tiempo para visitar las unidades y afianzar la situación con gente de confianza.

El resto es historia.

“Defenderé la democracia con mi vida”

Sergio Bitar cuenta en la entrevista que era altamente probable que una derrota en el plebiscito iba a fraccionar la coalición gobernante, la Unidad Popular y las condiciones para gobernar iban a ser muy difíciles. “Pero podría salvar la democracia o establecer una convivencia”, reflexionó.

Bitar agregó que Salvador Allende tenía claro qué iba a hacer en caso de un Golpe de Estado. “Yo lo quería mucho porque era como mi padre, pero supe que él tenía decisiones tomadas previas y, por lo tanto, tenía la tranquilidad de decir, y lo dijo, no seré un mártir, no andaré por el exilio recorriendo para que me apoyen… yo defenderé la democracia con mi vida”.

