Estos son los patrimonios de los candidatos a la Presidencia de Ecuador

Luisa González, Fernando Villavicencio, Yaku Pérez, Otto Sonnenholzner, Jan Topic, Xavier Hervas, Daniel Noboa y Bolívar Armijos buscan llegar a la Presidencia de Ecuador.

Seis de los ocho postulantes a la Presidencia de Ecuador se desempeñaron como funcionarios públicos. La información patrimonial de esos candidatos es pública pues en el país, todos los servidores del Estado deben presentar su declaración de bienes cuando inician y cuando terminan su gestión. Luisa González, Yaku Pérez, Fernando Villavicencio, Daniel Noboa, Otto Sonnenholzner y Bolívar Armijos cuentan con estas declaraciones patrimoniales. Mientras que los patrimonios de los empresarios Xavier Hervas y Jan Topic se mantienen como reservados.

De acuerdo con la información pública que reposa en la Contraloría del Ecuador, los seis candidatos realizaron sus declaraciones entre 2019 y 2023. Quienes cuentan con más patrimonio, según esos archivos, son el ex vicepresidente de Lenín Moreno, Otto Sonnenholzner, con más de USD 4.9 millones y el líder parroquial, Bolívar Armijos, con más USD 2 millones. Los documentos datan de 2020 y 2019, respectivamente.

Según declaró Sonnenholzner, quien participa por la alianza entre los partidos Avanza y Sociedad Unida Más Acción, su patrimonio es resultado de las empresas familiares a las que pertenece: “Las empresas de mi familia generan unos ingresos que pasan a un fideicomiso y de eso recibo una proporción que me corresponde, y de eso vivo yo y mi familia”, dijo a El Universo.

Otto Sonnenholzner y Érika Paredes aspiran llegar a Carondelet. Los apoya una alianza de partidos.

Asimismo, Bolívar Armijos, candidato del movimiento Amigo, dijo al medio local que su patrimonio es el mismo que siempre tuvo. Armijos se desempeñó como presidente nacional del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador. Durante sus años en funciones su patrimonio incremento en USD 1.6 millones. No obstante, Armijos aseguró a El Universo que la diferencia en los valores de su patrimonio se debe a que, en la última declaración, inscribió sus terrenos y otros bienes con los avalúos actuales. “Cuando yo vi todo lo que le hicieron a Jorge Glas los correístas, yo dije: “voy a transparentar mis propiedades, voy a sacar la historia de dominio y el valor actual”. Entonces, pedí a los municipios el valor real de mis propiedades”, explicó al diario.

A ellos les siguen el empresario bananero y ex legislador, Daniel Noboa, que reportó bienes por más de USD 643.000 en 2023. Noboa aspira la presidencia con el apoyo de la alianza de partidos MOVER, ex Alianza País, y el Partido Igualdad Democracia Lista 4. Noboa Azín es hijo del empresario y político Alvaro Noboa, uno de los hombres más adinerados de Ecuador. A pesar de ello, la declaración de Daniel Noboa asegura que no cuenta con vehículos de su propiedad, pues se movilizaría en los de sus empresas cuyo capital es de menos de USD 1.500

Bolívar Armijos fue presidente nacional del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador y es el segundo candidato con el patrimonio más alto.

Yaku Pérez, ex prefecto del Azuay, declaró en 2020 que su patrimonio ascendía a más de USD 346.000. Los bienes de Pérez, candidato por la alianza de izquierda compuesta por Unidad Popular, Democracia Sí, Somos Agua y el Partido Socialista, indicó el político son el resultado de herencias y la adquisición de dos casas.

El ex legislador Fernando Villavicencio también indicó este año en su declaración jurada que su patrimonio es de USD 77.799. Villavicencio postula de la mano del movimiento Construye 25, de la ex ministra de gobierno María Paula Romo. Según dijo el candidato a El Universo, no cuenta con vivienda propia: “Hasta el día de hoy, convivo con mi madre. Tengo mis ahorros”, aseguró.

La ex asambleísta Luisa González está a la cola de los postulantes con bienes valorados en USD 42.612. Según consta en su declaración, González, la apuesta del movimiento correísta Revolución Ciudadana, es dueña de dos vehículos, una cabaña y un terreno.

Jan Topic y su padre Tomislav Topic son empresarios. Telconet es su empresa más grande.

En una entrevista con Infobae, Jan Topic, el candidato del Partido Social Cristiano liderado por el ex alcalde de Guayaquil Jaime Nebot; también el Partido Sociedad Patriótica, del ex presidente Lucio Gutiérrez y el movimiento Centro Democrático, aseguró que tiene acciones en 10 empresas. Su patrimonio es privado pues nunca ha desempeñado ningún cargo público. Las empresas a las que está vinculado tendrían ganancias anuales de más de USD 200 millones.

En el caso de Xavier Hervas, que postula en esta ocasión con el movimiento RETO –en el 2021 fue candidato de la Izquierda Democrática–, se estima que su patrimonio es de USD 1.5 millones.

