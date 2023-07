Así fue el escape de un grupo de mineros cuando un temblor produjo un derrumbe en Chile

temblor provocó derrumbe en mina en Chile

En cualquier ciudad de Chile, y para el chileno común, un sismo de una magnitud de 3.9 es apenas perceptible.

Pero dentro de una mina se siente como un gran remezón, un terremoto con un ruido subterráneo aterrador. Y a eso hay que agregar la profundidad, de apenas 6 kilómetros.

Sucedió a las 4.24 AM del lunes. Según los datos del Centro Sismológico Nacional, el temblor en cuestión se registró 37 kilómetros al este de Rancagua, o sea muy cerca de El Teniente, la mina de cobre subterránea más grande del mundo.

El sismo provocó el desprendimiento de una roca gigante y el colapso de una parte del subnivel de ventilación del Proyecto Andes Norte del miso yacimiento. Y, claro, el derrumbe parcial de varias calles.

“De inmediato se activaron los protocolos de emergencia y se aisló el sector, evacuando a las personas que trabajan en el área. También se avisó a la autoridad competente”, informó a Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco, a través de un comunicado.

“Doce trabajadores fueron evaluados en los centros de salud de la división, sin constatar lesiones de gravedad. Producto del evento, se registraron daños en algunos accesos a sectores de trabajo, quedando aislado un trabajador de la empresa Zublin, quien posteriormente fue evacuado del lugar, sin lesiones”, añadió.

Según cuentan en el diario Las Últimas Noticias, el trabajador quedó atrapado dentro de la máquina, una pala mecánica de considerables dimensiones que remueven el mineral.

“Los muchachos están todos bien. Vi sus caras. Algunos venían muy consternados y preocupados. Otros venían llorando. La vieron peluda y fea… El palero que estuvo atrapado en el subnivel de ventilación ya salió. Menos mal quedó dentro de la pala, con oxígeno y aire. Entraron cuadrillas de emergencia que lo pudieran rescatar”, dijo uno de los trabajadores al diario.

Rescate

En internet circulan varios videos grabados por personal que a esa hora se encontraba en el sector más afectado por el temblor. Los gritos van y vienen. Y un par de trabajadores caen mientras buscan la salida. La desesperación es evidente en esos registros.

Minutos después del colapso, personal de emergencia entró para intentar el rescate del trabajador afectado. Lo pudieron sacar, sin lesiones graves, poco después de las 8 AM.

Personal del Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin, también llegó hasta la faena.

David Montenegro, subdirector nacional de minería de Sernageomin, contó que el trabajador vio “obstruida su posibilidad de salir. A raíz de un trabajo realizado por la brigadas de rescate de la división se pudo rescatar a estar persona, quien se encontraba en buen estado”, dijo.

Montenegro precisó que, dada la fuerza del temblor, las operaciones en ese sector están completamente detenidas. El ingreso a esa zona está completamente prohibido mientras personal del Sernageomin y técnicos de la mina terminan de investigar lo ocurrido. Se trata de un evento que “ha provocado bastante alarma en el mundo minero”, añadió.

Trabajadores dicen que un evento de estas características no se veía desde el año 2009.

Preocupación

Citado por el diario El Rancagüino, Luis Núñez, presidente de la Confederación Obrera de Chile y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores Contratistas (CNTC), detalló que varios de los trabajadores que a esa hora trabajaban en el yacimiento resultaron con golpes o torceduras por el susto que les provocó el evento.

Eso sí, reconoció que este episodio preocupa a los trabajadores. “Hoy hay que ver de lleno cómo la mina no aguantó un temblor 3.9… es poco común y no se daba desde el 2009, porque Codelco trabaja con un sistema de sismología que es muy preciso, que va midiendo cómo se mueve el cerro; pero esta medición no se pudo llevar a cabo porque no fue el cerro el que se movió, sino las capas de subsuelo que afirma la montaña. Ha habido explosiones de rocas, pero controladas, porque la tecnología que maneja Codelco es tan precisa que anuncian dónde va a ser el movimiento y se toman las precauciones, se evacua antes de que pase, pero como esto fue un evento natural y en tierra, fue inesperado”, dijo.

Eso sí, añadió que para el terremoto del 27 de febrero de 2010, cuya magnitud en la mina fue de 7.7 no hubo ese nivel de daño. De ahí la preocupación.

Seguir leyendo