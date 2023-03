Presidentes y ex mandatarios de Iberoamérica anunciaron la conformación del Grupo Libertad y Democracia

Guillermo Lasso -presidente de Ecuador-, Mario Abdo -presidente de Paraguay-, Mauricio Macri -ex presidente de Argentina-, Felipe Calderón -ex presidente de México-, Vicente Fox -ex presidente de México-, Iván Duque -ex presidente de Colombia-, Andrés Pastrana -ex presidente de Colombia-, Sebastián Piñera -ex presidente de Chile-, Jorge Quiroga -ex presidente de Bolivia-, Mariano Rajoy -ex presidente de España- y José María Aznar -ex presidente de España- fundaron una nueva coalición política internacional: el “Grupo Libertad y Democracia”.

La presentación oficial del grupo se realiza este viernes en la Casona de Las Condes de la Universidad Andrés Bello, en Chile, y cuenta con la presencia de los ex mandatarios Pastrana, Quiroga y Piñera. Los otros líderes participarían de modo virtual, según la organización del encuentro, que es transmitido a través de YouTube.

“Creemos que es necesario organizarnos para defender la libertad y democracia en nuestro continente”, declaró Piñera en el primer encuentro oficial del Grupo.

En un comunicado divulgado el miércoles, el Grupo Libertad y Democracia remarcó que, entre sus objetivos, busca “contar con un espacio de reflexión, coordinación, diálogo y acción para fortalecer la libertad y la democracia en Iberoamérica”.

“Los jefes y ex jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos que suscriben declaramos nuestra convicción que la plena vigencia de la libertad, la democracia, la justicia y el progreso exigen la protección y respeto irrestricto de los derechos humanos, un Estado de Derecho sólido, una efectiva separación de los Poderes del Estado, elecciones libres y justas, libertad de expresión e información, probidad y transparencia y protección del medioambiente y naturaleza”, señaló el comunicado de presentación del Grupo.

Y añadió: “Para avanzar en estos objetivos este Grupo propondrá a los Gobiernos de Iberoamérica y a sus sociedades civiles, iniciativas que permitan avanzar en estas prioridades, incluyendo estudios, encuentros, seminarios, publicaciones, diálogos, promoción, facilitación y mediación democrática”.

EN DESARROLLO...

