Detuvieron a una pareja estadounidense que tenía 722 reliquias mayas en una casa en Guatemala

El Ministerio Público de Guatemala localizó este jueves una variedad de 722 piezas arqueológicas mayas en la residencia de una pareja estadounidense que fue detenida el pasado 14 de noviembre y se encuentra bajo investigación.

Cientos de piezas arqueológicas mayas elaboradas de jade y basalto de diferentes tamaños fueron localizadas por la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural, en un operativo en la casa de Stephanie Jolluck y Giorgio Rossilli, dos estadounidenses que habitan en la Ciudad de Antigua Guatemala.

Guiados por su abogado Juan Pablo Aris Bravo, a la derecha, Stephanie Allison Jolluck y Giorgio Salvador Rossilli salen de un juzgado en Antigua, Guatemala (AP/Santiago Billy)

La Fiscalía incautó las 722 reliquias mayas para que sean examinadas y que funcionen como pruebas en la investigación que se realiza contra Jolluck y Rossilli.

Ambos estadounidenses fueron detenidos por la policía guatemalteca el pasado domingo, cuando intentaban movilizar 166 piezas arqueológicas en su automóvil.

Las autoridades han confirmado la autenticidad del 90% de las piezas decomisadas a los estadounidenses la primera vez que fueron detenidos.

Según el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, el 90% de esas 166 piezas incautadas el domingo son originales y el 10% restante réplicas (Policía Nacional Civil de Guatemala)

Además, Jolluck había sido detenida unos días antes, cuando intentó salir de Guatemala por el Aeropuerto Internacional La Aurora con varias artesanías mayas en su equipaje.

Existe la sospecha de que los estadounidenses forman parte de una banda de tráfico ilícito de bienes culturales, extremo que debe ser comprobado, según explicó a la agencia de noticias EFE una fuente de la Fiscalía.

Rossilli dijo que cuando lo detuvieron con Jolluck en el vehículo iban a devolver los objetos a su dueño (Policía Nacional Civil de Guatemala)

Durante el operativo también fueron incautadas computadoras, libros, discos compactos y dos celulares que serán analizados por expertos.

Jolluck, de 49 años, es fotógrafa y en sus redes sociales comparte fotografías de la vida cotidiana en la Ciudad de Antigua Guatemala, sus paisajes y sus pobladores indígenas.

Franklin Contreras, un reconocido arquitecto antigüeño, dijo ser el propietario de algunas de las piezas en poder de Rossilli (Policía Nacional Civil de Guatemala)

El conocimiento de Rossilli sobre cultura maya hizo dudar al fiscal del caso Jorge Alberto de León sobre la justificación que expuso el estadounidense durante su audiencia. “En su declaración ante el juez, (Rossilli) dijo que por ser extranjero desconocía o no sabía distinguir entre una y otra pieza, que las veía en el mercado y no se imaginó que eran piezas arqueológicas antiguas”, dijo el fiscal.

La pareja no fue a prisión, pagó una multa de 6.500 dólares cada uno y no pueden salir del país. La Fiscalía tiene tres meses para aportar ante el juzgado más pruebas y que se determine si deben enfrentar juicio o no.

En Guatemala, se considera un delito el tráfico de piezas arqueológicas pues estas están registradas como patrimonio cultural de la nación.

