Crece la fractura en el oficialismo boliviano: Evo Morales le pidió a Luis Arce que fije una fecha para el censo

Luis Arce y Evo Morales en un acto en agosto (REUTERS/Manuel Claure/Archivo)

El ex presidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) pidió al Gobierno de Luis Arce, que este martes cumple dos años de gestión, resolver el tema del censo por el que hace 18 días la principal región del país, Santa Cruz, está en un paro indefinido que “podía evitarse con un manejo oportuno y responsable”.

En una serie de mensajes dirigidos al presidente Luis Arce y al vicepresidente, David Choquehuanca, Morales les pidió “responder” a las necesidades y a la “confianza” que depositaron en ellos el pueblo boliviano y el partido gobernante, Movimiento al Socialismo (MAS).

“Pedimos a nuestros hermanos #LuchoYDavid responder a la esperanza que hemos depositado en ellos como MAS-IPSP al nombrarlos candidatos. Hemos confiado en ellos para recuperar la democracia, buscar justicia para las víctimas del golpe y cuidar la economía y el Proceso de Cambio”, dijo.

Desde hace 18 días Santa Cruz, motor económico de Bolivia, se encuentra en un paro indefinido para exigir al Gobierno que realice el censo de población y vivienda en 2023.

Los mensajes de Evo Morales en Twitter

La consulta nacional debía realizarse este noviembre, pero el Gobierno de Arce anunció en julio su aplazamiento a 2024 argumentando razones técnicas, lo que motivó la protesta sobre todo de Santa Cruz, que cumplió paros de 24 y 48 horas antes de ir a la huelga indefinida.

“Lamentamos y rechazamos la falta de sensibilidad y solidaridad de algunas ministras y ministros con el sufrimiento de hermanas y hermanos que cada día comprueban la destrucción de su economía familiar por un paro que podía evitarse con un manejo oportuno y responsable”, señaló Morales.

El Gobierno, luego de varios intentos de diálogo con los líderes cruceños, instaló el pasado viernes una comisión técnica que fijará la fecha definitiva del censo, con la participación de autoridades y representantes técnicos de cada uno de los nueve departamentos del país.

El ex presidente cuestionó que “mientras los participantes de la mesa técnica buscan posicionarse políticamente con el debate de una fecha, emprendedores, gremialistas, transportistas, empleados y empresarios sanos ven cómo sus ingresos ya no alcanzan y sus deudas crecen. El censo no es para generar pobreza”.

Este fin de semana Morales ya había pedido “más soluciones y menos discusiones” para resolver la huelga en Santa Cruz.

Protestas y cortes de vías en Santa Cruz (EFE)

Fractura en el MAS

El líder del MAS también se refirió a las recientes divisiones entre los legisladores oficialistas por la elección de la nueva directiva en la Cámara de Diputados para la legislatura 2022-2023.

El pasado viernes los partidos opositores y oficialista presentaron los nombres de los posibles asambleístas para la nueva directiva, pero al haber varias opciones el entonces presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Freddy Mamani Laura, declaró cuarto intermedio en la sesión “sin fecha ni hora”.

Más tarde, ese mismo día la primera vicepresidenta de Diputados, la oficialista Miriam Martínez, reinstaló la sesión en ausencia de Mamani y se procedió a la votación en la que quedó elegido Jerges Mercado, también del MAS.

“El pueblo tiene memoria. La traición es la mancha en el nombre de los traidores. Buscar la división del MAS-IPSP y perseguir a su dirigencia nacional es someterse a los planes de la derecha. Nuestra militancia defenderá la unidad del bloque popular. ¡Lealtad, unidad y dignidad!”, escribió Morales.

El diputado oficialista Héctor Arce, cercano a Morales, culpó al presidente Arce y al vicepresidente Choquehuanca de la “fractura” en el MAS, al “imponer” la nueva directiva en la Cámara de Diputados.

El presidente Arce, quien cumple este martes dos años de gestión en medio de los conflictos por la fecha del censo y la fractura en el MAS, dará un informe de gestión ante la Asamblea Legislativa.

(Con información de EFE)

