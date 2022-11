La “cultura de la integración” de la Fundación Forever se convertirá en una política pública de El Salvador

(Fundación Forever)

La Fundación Forever, una organización sin fines de lucro que realiza proyectos de lucha contra la pobreza en El Salvador, presentó los resultados de sus 20 años de actividad en el país centroamericano y anunció un acuerdo con el gobierno de Nayib Bukele para que que su modelo de desarrollo social se convierta en una política pública del Estado salvadoreño.

“Después de 20 años de lucha, buscando apoyo con todos los presidentes del país, Nayib Bukele se encargará de llevar la ‘cultura de la integración’ como una política social en todo el país”, dijo Alejandro Gutman, el presidente de la fundación, durante un acto en San Salvador.

Gutman es el impulsor de un innovador modelo de desarrollo social basado en la “cultura de la integración”, que busca generar salidas reales de la pobreza en un país marcado por altos índices de desigualdad y violencia. Entre otras cosas, Forever selló convenios de cooperación con diferentes universidades y empresas del país para otorgar becas de estudio y de trabajo para jóvenes de bajos ingresos y sus familias. En 2019, el modelo fue incorporado por el Estado salvadoreño en una ley votada por unanimidad. Y ahora consiguió el respaldo del Ejecutivo.

“Es un cambio muy fuerte. Ahora vamos a poder involucrar a millones de personas”, explicó el empresario argentino a Infobae. “Durante 20 años siento que he fracasado. Ahora, por primera vez siento que no. Por primera vez hay una decisión de transformación, la voluntad de un nuevo modelo de desarrollo social”, agregó.

Informe sobre el trabajo de la fundación

Intervención de Alejandro Gutman sobre la “Cultura de Integración” en El Salvador

En el acto, la Fundación Forever celebró su vigésimo aniversario presentando un Estudio de Evaluación de Impacto realizado por Simón Ladino Cano, un reconocido especialista en cooperación internacional y desarrollo.

La Cultura de Integración es “una apuesta contracultural”, dijo Ladino Cano al presentar los resultados de su estudio. “No sólo busca cambiar a las personas sino los contextos que le dan forma al actuar de las personas en la sociedad”.

La investigación analizó los principales cambios que experimentaron los participantes en los distintos proyectos de la fundación. Se examinaron 6 proyectos principales, entre ellos el Sistema de Continuidad Académica, que permitió a miles de jóvenes acceder a la educación universitaria por primera vez, “Jóvenes Profesionales”, que facilita la inserción de profesionales jóvenes al mundo laboral, e “Integrando Abuelos”, que busca acercar los adultos mayores a actividades culturales y de entretenimiento, rompiendo el aislamiento en el que a menudo se encuentran y que empeoró durante la pandemia de coronavirus.

Una de las finalidades del #MóduloDeUniversidad en nuestro proyecto Activación Integrando Abuelos, es que nuestros abuelitos conozcan las funciones de una universidad; ámbito al que posiblemente nunca habían conocido hasta ahora. pic.twitter.com/xzT05m16VM — Fundación Forever (@FundacionForeve) October 28, 2022

Según Ladino Cano, proyectos como “Jóvenes Profesionales” mejoraron notablemente las condiciones de la comunidad gracias a la integración entre profesionales y comunidades. Otros, como el curso “ADN de la pobreza” hizo que muchos cambiaran la visión sobre sí mismos y sobre sus comunidades. “Es un proyecto que conlleva en un potente cambio cultural”, dijo.

Los proyectos examinados involucraron a 20 mil personas, explicó el especialista. La mayoría son jóvenes de bajos ingresos y sus familias, originarios de algunas de las comunidades más problemáticas y marginalizadas de El Salvador.

Algunos de ellos contaron su experiencia durante el acto.

“Para mi fue una experiencia extraordinaria”, contó Liliana, quien gracias a uno de los programas de Forever se graduó en marketing. Ahora brinda asesoría y enseña inglés a niños, jóvenes y adultos en su comunidad, la Colonia Los Conacastes, en Soyapango (al oeste de San Salvador).

“Nosotros nos vamos acercando a las comunidades constantemente. Es algo bonito porque no era natural”, dijo. “Las personas tenían que ahorrar durante meses para acercarse a un profesional. Ahora con un dólar pueden hacerlo”, explicó. “Ahora, por ejemplo, tienen acceso a un psicólogo, se pensaba que no era necesario, pero no saben cuán necesario es”.

Yesenia Maravilla, quien se graduó de la licenciatura en educación con la especialidad en lenguaje, destacó la importancia de que más personas se sumen a los proyectos de Forever. “Nos animamos concientizando la comunidad, porque eso es lo que hace falta”, dijo. “De eso se trata, de ayudarnos los unos a otros. Todo el país lo necesita”.

“Con estos avances tan significativos y este modelo innovador de desarrollo social, estoy seguro de que los salvadoreños están mucho más cerca de conseguir un verdadero desarrollo y saldar esa deuda histórica que se tiene con quienes más lo necesitan”, finalizó por su parte Gutman. “Llegó el momento de llevar la integración a todos los rincones del país”.

