Convención Constitucional de Chile da importante paso para institucionalizarse y comenzar escribir la nueva Carta Magna

Convención Constitucional de Chile

El órgano ya eligió a los integrantes de las vicepresidencias de la mesa directiva, lo que permitirá comenzar a discutir más específicamente los contenidos del documento. La directiva constitucional advirtió que la próxima semana se inician los procesos para lo cual fueron convocados.

No han sido días fáciles para la instancia encargada de escribir una nueva Constitución Política en Chile. La creación de vicepresidencias de la instancia, las cuales permitirán tener un representante de cada una de las fuerzas políticas presentes, incluído Chile Vamos, sector de la derecha que quedó en minoría representativa tras las elecciones, provocó ser blanco de críticas por un supuesto innecesario interés de incluir a más miembros en la mesa directiva.

El vicepresidente de la entidad defendió la gestión. Jaime Bassa, dijo que las críticas que ha recibido la convención, además de las polémicas que se han generado entre constituyentes en medio de las sesiones, se han generado por una intención de desprestigiar el trabajo. “No se trata de darle vicepresidencias a un grupo u otro. El compromiso de la mesa es que los órganos de trabajo de la Constituyente (…) sean reflejo de la diversidad (…) si queremos diversidad, tenemos que respetar la distintas formas que hay en el país”, aseguró Bassa.

Elisa Loncón (c), presidenta, junto a Jaime Bassa (d), Vicepresidente de la Convención Constituyente en Chile, fueron registrados este martes, durante una rueda de prensa, en Santiago de Chile. EFE/Elvis González

Finalmente, y pese a las críticas, quedaron configuradas las vicepresidencias, lo que fue anunciado hace pocas horas por su presidenta, Elisa Loncón, quien convocó a una conferencia de prensa para presentar a las y los elegidos adjuntos que se suman a la mesa directiva, ya conformada hace casi un mes por ella y Jaime Bassa.

El pasado miércoles las distintas bancadas presentaron los 21 patrocinios establecidos, que debieron considerar una candidatura principal y otra suplente paritaria. De las siete postulaciones, se consideraron dos escaños reservados para representantes de pueblos originarios.

En la instancia, Loncón presentó la mesa destacando que “es paritaria, plurinacional, diversa y con representación de diversos sectores políticos y regiones, ese es el planteamiento que hemos instalado en todo momento acá y con eso se busca avanzar para que esta constitución represente a todo Chile”, dijo.

El vicepresidente Bassa, por su parte, reafirmó que “a pesar de todas las dificultades que tuvimos la primera semana, hemos logrado, antes de cumplir un mes, instalar todas las comisiones provisorias que nos hemos propuesto, con todas y todos sus integrantes, sus coordinaciones y con mandatos claros, lo que ha permitido dar un paso muy importante en la institucionalización de la Constituyente”.

Así, los siete elegidos como integrantes de la mesa directiva, que finalmente quedó constituida por los escaños reservados con Isabel Godoy (Pueblo Colla) y Tiare Aguilera (Pueblo Rapanui), junto a Rodrigo Álvarez (D28 – UDI), Lorena Céspedes (D23 – INN), Pedro Muñoz (D24 – PS), Elisa Giustinianovich (D28 – MSC) y Rodrigo Rojas (D13 – LDP).

Nuevas polémicas

Nuevas críticas generadas desde el Partido Comunista (PC) hacia el Frente Amplio (FA) se generaron en medio de la discusión por la elección de las vicepresidencias, debido a la determinación del FA a votar por separado de sus socios políticos del pacto Apruebo Dignidad, lo que provocó que la carta del PC, Bárbara Sepúlveda, quedara fuera de la mesa.

Desde el PC acusaron que los constituyentes del Frente Amplio no quisieron respaldar la candidatura de una de sus convencionales, pese a que el conglomerado había comprometido el respaldo a sus compañeros de pacto. “En algún momento pensamos en ir con una candidatura titular, pero Chile Digno somos diez constituyentes que pertenecemos a Apruebo Dignidad y para poder apoyar estar decisión que se tomó requeríamos once patrocinios y nosotros esperábamos que llegara desde nuestro propio conglomerado, pero eso no fue así. El Frente Amplio no nos entregó once patrocinios”, contó la constituyente del PC, Bárbara Sepúlveda.

Propuestas temáticas

Diferentes organizaciones del mundo de las artes, la cultura y el patrimonio concurrieron hasta las dependencias de la Convención Constitucional, en el Congreso Nacional Sede Santiago, para solicitar la incorporación de sus demandas a la nueva Carta Magna.

En la cumbre, a través de una carta dirigida a la mesa directiva y a la Comisión de Reglamento, solicitaron la creación de una Comisión de Cultura permanente dentro del órgano constituyente. “Entendemos perfectamente cuando el pueblo pide cultura y acceso a la cultura del pueblo, pide que se releven a los sujetos de la cultura y no se separe la cultura de los sujetos, ni de las regiones, ni de los pueblos”, comentó la presidenta de la Convención, Elisa Loncon.

En tanto, constituyentes de derecha que integran la Comisión de Reglamento entregaron una propuesta de reglamento definitivo que se deberá debatir. En ella se propone regular las etapas de tramitación, las normas del debate y las obligaciones de las y los convencionales. Esta Comisión se encuentra sesionando y recibiendo en audiencias a organizaciones externas.

Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional de Chile, Elisa Loncon.

Siguen quejas por infraestructura

Tras un nueva sesión, la presidenta de la instancia, Elisa Loncón, fue crítica y aseguró que el estar trabajando en la sede del ex Congreso Nacional no le otorga todas las necesidades que requieren los constituyentes.

Si bien la activista por los pueblos originarios agradeció por las conexiones de los computadores, el poder conversar y dialogar en el espacio, cuestionó que el recinto no cuente con recintos para poder almorzar. “Tenemos la realidad aquí de que los espacios que tenemos no están todos condicionados y hay que arreglárselas en el espacio que tenemos. A mi me gustaría que las condiciones estuvieran dadas. Condiciones tan elementales como ir a almorzar, acá no hay espacio para ir a almorzar. Los convencionales han tenido que almorzar en las escaleras”, sostuvo. Finalmente, Loncon explicó que ya han habido ofrecimientos para algún local que se pueda usar como casino. Hemos tenido unos ofrecimientos de tener un lugar para ir a comer, por ejemplo, porque es fundamental. La gente ha bajado de peso”, concluyó.

