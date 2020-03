Horas antes, el director de Migraciones había acusado a Acevedo de no haberle respondido cuando presuntamente le había advertido lo que estaba ocurriendo con el deportista brasileño. “El ministro del Interior me dejó en visto”, enfatizó, generando una tormenta política en la nación guaraní. “Yo tengo la prueba de que alerté al ministro. Le informé vía WhatsApp que esos datos no figuran en el sistema y que encima figura como naturalizado. Me dejó en visto”, detalló, según el periódico ABC Color.