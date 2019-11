El trascendido había sido difundido tanto por el propio Evo y por Camacho, líder de los comités cívicos que encabezaron el alzamiento popular contra el mandatario. En la noche del domingo, el alto oficial agregó que no tiene conocimiento del paradero del ex presidente. No obstante, Calderón afirmó que recibió una solicitud del Fiscal General de Estado, Juan Lanchipa Ponce, que requiere a la policía boliviana la emisión de instructivas y ordenes necesarias para “la búsqueda y aprensión de los presuntos autores y participes de delitos de orden electoral”.