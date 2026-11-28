Guardar

París, 28 nov (EFE).- El Museo Lalique en Wingen-sur-Moder (Alsacia, Francia) reabrió este sábado sus puertas tras el robo sufrido el 5 de julio pasado, en el que se sustrajeron 27 piezas de joyería valoradas en más de 4,5 millones de euros.

Con la vista puesta en la campaña de Navidad, la institución dio la bienvenida de nuevo al público con un programa de actividades especiales durante el fin de semana, como cuentacuentos y otras actividades para los niños.

PUBLICIDAD

También habrá exposiciones especiales durante las próximas semanas, pero el museo no mostrará aún sus valiosas joyas como medida de precaución, a la espera de definir un nuevo protocolo de seguridad. Las demás piezas, como jarrones, estatuillas o frascos de perfume, sí estarán expuestas.

"El Ministerio de Cultura ha emitido recomendaciones; por el momento las joyas no se expondrán, pero esperamos hacerlo próximamente. Se están estudiando medidas para garantizar la seguridad de las obras y poder mostrarlas a los visitantes", explicó la directora del museo, Véronique Brumm, en declaraciones recogidas por el medio regional público Ici.

PUBLICIDAD

Las joyas robadas, entre ellas el célebre colgante mujer-libélula, no han podido ser recuperadas, a pesar de que este mes se detuvo a seis sospechosos.

El Museo Lalique está dedicado a la vida y obra del artista francés René Lalique (1860–1945) y de sus sucesores.

Inaugurado en 2011 en el mismo entorno donde este maestro vidriero y joyero francés fundó su fábrica de vidrio en 1921 —que sigue activa—, el espacio reúne más de 650 piezas que recorren su evolución como figura clave tanto del Art Nouveau como del Art Déco. EFE

PUBLICIDAD