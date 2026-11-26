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La insurgencia hutí de Yemen ha reivindicado este miércoles dos ataques contra los puertos de las ciudades de Yeda y Yizán, en el oeste y sudoeste de Arabia Saudí, respectivamente, ambos "en represalia" por el bombardeo contra el puerto de Hodeida --en el este de Yemen y controlado por los rebeldes-- perpetrado en la víspera por la coalición internacional que lidera Riad, ante el cual los hutíes han manifestado su intención de establecer la premisa de "puerto por puerto".

"Las Fuerzas Armadas yemeníes, con la ayuda de Dios Todopoderoso, han llevado a cabo dos operaciones militares precisas: la primera ha tenido como objetivo el puerto de Yeda y, por la gracia de Dios, el impacto fue certero. La segunda operación tuvo como objetivo el puerto de Yizán y, por la gracia de Dios, el impacto fue directo", han declarado las fuerzas hutíes en un comunicado difundido por su portavoz, Yahya Sari, en el que han asegurado haber provocado "daños en los lugares atacados".

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En el mismo, la insurgencia yemení ha justificado su ataque como una acción ejecutada "en respuesta a la brutal agresión saudí contra nuestro país, en represalia por el ataque contra el puerto de Hodeida, y con el fin de establecer el principio de 'puerto por puerto'".

En este sentido, los rebeldes hutíes han advertido a Riad que "no dudarán en responder de manera directa e inmediata ante cualquier agresión contra el puerto de Hodeida" y que "continuarán estableciendo mecanismos de disuasión, cualesquiera que sean los resultados y las consecuencias".

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"Continuaremos con nuestras operaciones militares cualitativas en lo profundo del territorio saudí, imponiendo la ecuación de 'asedio por asedio' y 'escalada por escalada', y atacando las concentraciones de tropas y a los oficiales del enemigo saudí, hasta que cese la agresión y se levante el asedio sobre nuestra amada patria", concluye la nota.

ARABIA SAUDÍ RECONOCE "DAÑOS MENORES" EN YIZÁN

Por su parte, el portavoz militar de la coalición para Yemen que lidera Arabia Saudí, Turki al Maliki, ha reconocido "daños menores sin víctimas civiles" en el puerto de Yizán que ha atribuido a "un proyectil lanzado por la milicia terrorista hutí", matizando que las autoridades están "trabajando para determinar qué tipo de proyectil".

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Poco después, Al Maliki ha afirmado que las fuerzas de la coalición han "interceptado y destruido un dron lanzado por la milicia terrorista hutí en las inmediaciones del puerto islámico de Yeda". "No se han registrado víctimas civiles a causa de la caída de escombros", ha remarcado.

Asimismo, y pese a que el grupo rebelde yemení no ha reivindicado nuevos ataques, el portavoz de la coalición ha informado también de la intercepción y destrucción de un misil de crucero sobre la región occidental de Arabia Saudí y de otros dos misiles balísticos sobre su capital, Riad, todos ellos igualmente atribuidos a los hutíes.

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En este último caso, la Defensa Civil Saudí ha llegado a emitir una alerta a sus ciudadanos, si bien ha tardado apenas unos minutos en levantarla.

Además, Al Maliki ha afirmado también que la coalición ha "interceptado y destruido dos drones en la región oriental".