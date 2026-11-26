19/02/2026 February 19, 2026, Port Au Prince, NULL, HAITI: A scene from everyday life in Port-au-Prince, the capital of Haiti, in the neighborhoods of La Saline and Bel Air, territories controlled by the "Vivre Ensemble" (''Live Together'') gang, where families continue to live. Regular clashes with law enforcement cause significant damage and casualties: in 2025, 6,000 people are believed to have lost their lives in the civil war raging in this Caribbean country. SOCIEDAD David Allignon / Zuma Press / Europa Press

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Al menos diez personas han muerto y otras siete han resultado heridas por disparos y ataques con machete tras una incursión armada registrada este miércoles contra un mercado informal en la comuna de Kenscoff, situada en las inmediaciones de la capital de Haití, Puerto Príncipe.

El ataque se produjo alrededor de las 4.00 horas (hora local) en la localidad de Bongars, donde un grupo de hombres armados procedentes de la zona de Clémenceau irrumpió y abrió fuego contra los agricultores que se encontraban congregados en el mercado, según ha informado el diario haitiano 'Le Nouvelliste'.

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De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional de Haití (PNH) y recogida por el citado medio, las fuerzas de seguridad han puesto en marcha una operación de rastreo en las áreas de Bongars y Clémenceau con el apoyo de helicópteros para localizar y neutralizar a los autores de la matanza.

Este nuevo episodio de violencia se enmarca en la grave crisis de seguridad que atraviesa el país caribeño y coincide con la intensificación de las operaciones de las fuerzas haitianas y la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) contra los grupos armados, una ofensiva reforzada recientemente con el despliegue de más de 2.000 militares salvadoreños y que el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, ha defendido esta misma semana como una cuestión de "urgencia de seguridad nacional".

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