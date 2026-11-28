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Ignacio Prieto

Madrid, 28 nov (EFE).- El escritor peruano y periodista Raúl Tola se propuso "volver a una época emocionante" al escribir su nueva novela, ‘El peso del aire’ (Alfaguara), una historia que narra el ascenso y la caída de la dictadura de Alberto Fujimori desde la perspectiva de un joven reportero.

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Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa en Madrid, sostiene en una entrevista con EFE en la capital española que espera no tener que escribir una novela sobre una nueva dictadura en su país, donde ahora es presidenta Keiko Fujimori, hija del fallecido exmandatario, pero reconoce que "la democracia está atravesando una crisis muy profunda a nivel mundial".

"Lo que esconden los regímenes populistas en su discurso vertical y autoritario es que en realidad son grandes organizaciones para delinquir", admite el escritor.

Pese a estar afincado en Madrid, las obras de Tola mantienen la mirada en Perú, su tierra natal y donde, según el autor, "aquellas cosas que parecen imposibles ocurren de pronto".

‘El peso del aire’ es la cuarta novela que publica en España tras ‘Las flores amarillas’ (2013), ‘La noche sin ventanas’ (2017) y ‘La favorita del Inca’ (2019).

Entre vaivenes temporales y personajes que saltan entre los años noventa y los dos mil, ‘El peso del aire’ reconstruye uno de los periodos más convulsos de la historia reciente de Perú.

Es una obra, según Tola "profundamente autobiográfica" que no solo trata la crudeza de la represión y la violencia política, sino que habla de cuestiones como la libertad, el periodismo o la democracia.

Tola (Lima, 1975), igual que Esteban Gamio, protagonista de su novela, vivió de primera mano la represión de la dictadura del ‘Chino’ Fujimori cuando apenas comenzaba a abrirse camino en el mundo periodístico, una época que considera que le enseñó que, "en tiempos de crisis, el simple ejercicio del periodismo es una apuesta radical".

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"No hace falta hacer grandes aspavientos, rasgarse las vestiduras, gritar o montar números, basta poner la información en pantalla o estar en momentos como los que atravesó el Perú en esa época", cuenta el limeño.

Si en la novela de su compatriota Mario Vargas Llosa ‘Conversación en la catedral’ (1969), el protagonista se preguntaba "¿En qué momento se jodió el Perú?", en la suya Tola le da una vuelta con otra cuestión, aún sin respuesta, que está presente en todas sus novelas: "¿Por qué el Perú sigue jodiéndose?".

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"Mi gran duda es por qué, a pesar de los aprendizajes, los diagnósticos y las demostraciones permanentes de la realidad, se siguen cometiendo los mismos errores y se sigue permitiendo que las peores personas nos dirijan, por qué persistimos en nuestra autodestrucción", se pregunta el escritor.

Sobre el Gobierno de Keiko Fujimori, Tola comenta que la presidenta "deberá definir su camino político entre el paradigma paterno y sus ideas personales", aunque reconoce que es un Ejecutivo que "aún está en construcción" y que tiene unos retos enormes por delante, "el más importante, el de la lucha contra la criminalidad".

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"Espero que por lo menos ese error permanente de mi país haya quedado en el pasado y hayamos quedado curados de espanto de lo que son las dictaduras, de lo que son los gobiernos militares, de lo que son los autoritarismos y de lo valiosa que es la democracia", sostiene Tola, que mantiene la esperanza en la sociedad peruana.

El escritor, tras llevar más de diez años viviendo en Madrid, es testigo de lo que él denomina la "polarización artificial" que vive España.

A su juicio, viene "alimentada por los propios políticos con fines electorales", lo que ha desembocado en que "lugares de diálogo y encuentro se conviertan en sitios de confrontación y enfrentamiento".

Sobre el auge de Vox (extrema derecha) en España en los últimos años y de cara a las elecciones generales en el país de este domingo, reconoce que al ser migrante no puede "simpatizar" con esa fuerza política y desea que, finalmente, "se imponga el sentido común" en las votaciones. EFE

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