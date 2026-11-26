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Las autoridades de China han valorado este jueves la adquisición por parte de Taiwán de una partida de 1.320 drones navales, incidiendo en que estos equipos militares "no permitirán resistir una reunificación por la fuerza".

"El Ejército Popular de Liberación siempre ha sido una fuerza invencible a la hora de salvaguardar la reunificación nacional", ha asegurado el portavoz del Ejército chino, Chen Xi, en declaraciones en una rueda de prensa recogida por el diario 'Global Times'.

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En este sentido, Chen ha minimizado el plan de compra de drones navales, restando importancia al refuerzo naval de las fuerzas de Taiwán.

"Las fuerzas de independencia de Taiwán sobreestiman su propia capacidad si creen que unos pocos equipos militares les permitirán resistir una reunificación por la fuerza", ha señalado el portavoz militar.

Taiwán abrirá a finales de año el proceso de licitación para la primera partida de un pedido sin precedentes de 1.320 drones navales, valorado en cerca de 30.000 millones de dólares taiwaneses (algo más de 850 millones de euros).