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Natalia Kidd

Buenos Aires, 28 nov (EFE).- Vaca Muerta está a punto de anotar otro hito: sus abundantes reservas de gas se convertirán en el primer eslabón del mayor proyecto de inversión privada de Argentina, cuantificada en 50.750 millones de dólares, para exportar gas natural licuado (GNL) por 10.000 millones de dólares al año.

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El próximo lunes la petrolera argentina YPF, la italiana ENI y XRG (subsidiaria de Abu Dhabi National Oil Company) firmarán en Buenos Aires la decisión final de inversión (FID, por su sigla en inglés) del denominado proyecto Argentina LNG.

Se trata de la puesta en marcha de una iniciativa que busca aprovechar los abundantes recursos de Vaca Muerta, la segunda mayor reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo de este tipo, que YPF empezó a explotar en 2013 y que ya bate récords de producción.

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Según confirmaron a EFE fuentes de YPF, el proyecto generará exportaciones por unos 10.000 millones anuales durante cerca de 20 años.

Vaca Muerta es una formación geológica subterránea de más de 35.000 kilómetros cuadrados en la Cuenca Neuquina, en el norte de la Patagonia argentina, y ocupa el subsuelo de la provincia de Neuquén, con extensiones en las vecinas Mendoza, Río Negro y La Pampa.

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Este lugar es uno de los más codiciados por los inversores internacionales en la actualidad por la gran cantidad de recursos fósiles que alberga.

El primer eslabón del proyecto es la extracción de gas natural en cinco bloques en Vaca Muerta, en Neuquén, bajo propiedad de UPCO ARLNG, una sociedad conformada en junio pasado por YPF, ENI y XRG.

La iniciativa implicará perforar 1.416 pozos y aumentar en un 50 % la actual producción de gas natural de Argentina.

Ese gas natural será tratado en una planta que se construirá en Neuquén, donde se separarán los líquidos asociados, para luego ser transportados hasta un puerto cercano a la localidad de Sierra Grande, en el Golfo San Matías, sobre el Atlántico, en la provincia de Río Negro.

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Ese traslado será a través de un gasoducto y un poliducto de 524 kilómetros que conectará el oeste con el oriente argentino.

Los tubos para el gasoducto serán provistos por la española Grupo Cuñado y la griega CPW, mientras que la argentina Tenaris proveerá las tuberías para el poliducto.

En el complejo industrial Río Negro -de 210 hectáreas- se fraccionarán los líquidos del gas natural (NGLs) para producir y exportar, entre otros, etano, propano y butano.

En cuanto al gas natural seco será convertido en GNL en barcos de licuefacción, para su posterior exportación.

El proyecto prevé la producción de un total de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL en dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) que comenzarán a operar en junio de 2030 y junio de 2031.

Ese volumen situará a Argentina como el sexto mayor productor mundial de GNL.

Hasta 2031, se prevé una inversión de 29.000 millones de dólares en esta gigante iniciativa.

De ese monto, unos 24.000 millones de dólares se destinarán al desarrollo de infraestructura, incluidos los complejos industriales, ductos, instalaciones portuarias y las dos unidades FLNG.

Otros 5.000 millones se invertirán en el desarrollo del 'upstream' (extracción) y la perforación de los pozos.

El resto de los 50.750 millones de dólares será desembolsado hasta 2050, pero YPF no descarta inversiones adicionales por unos 20.000 millones para ampliar la capacidad de licuefacción a 18 MTPA.

El pasado jueves, el Gobierno argentino aprobó el acceso del proyecto al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que otorga importantes beneficios fiscales, la exención del pago de derechos de exportación, estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.

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Los socios del proyecto prevén financiar buena parte de la inversión a través de los mercados internacionales, mediante operaciones respaldadas por contratos de exportación de largo plazo. EFE