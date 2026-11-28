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Hamburgo (Alemania), 28 nov (EFE).- El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazó este sábado las medidas cautelares solicitadas por Argentina para tratar de impedir el inicio de proyectos de explotación de hidrocarburos en las Malvinas por parte de empresas que recibieron licencias del Reino Unido, en un caso que tiene la disputa sobre la soberanía de las islas de trasfondo.

El presidente de la corte, el camerunés Maurice Kamga, concluyó la lectura de la providencia afirmando que el alto tribunal "rechaza la solicitud de medidas provisionales presentadas por Argentina el pasado 13 de octubre con 18 votos a favor y 3 en contra. EFE

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