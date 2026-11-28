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El Mutua Madrid Horse Week ha vuelto a convertir IFEMA Madrid en el punto de encuentro de los amantes del mundo ecuestre con una competición de carácter internacional que reúne a algunos de los mejores jinetes y caballos del panorama deportivo. Durante varias jornadas, el evento combina espectaculares pruebas hípicas con un ambiente social en el que también se dan cita numerosos rostros conocidos.

Entre los participantes de esta edición se encuentra el jinete español Sergio Álvarez Moya, que ha saltado a la pista para competir por una plaza en el Gran Premio - Copa del Mundo, una de las pruebas más destacadas del certamen. Una cita de gran exigencia deportiva en la que los jinetes demuestran su destreza, técnica y complicidad con sus caballos.

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Pero más allá de la competición, el Mutua Madrid Horse Week también se ha convertido en un punto de encuentro para personalidades del mundo social y deportivo. Desde la zona VIP, Javier Mayor Oreja, exministro, y Javier Revuelta, exjinete, han disfrutado de una tarde entre caballos y amigos, siguiendo de cerca las diferentes pruebas.

También se han dejado ver otros rostros conocidos como Helen Svedin y el futbolista Raúl Asencio, que han acudido a la zona VIP de IFEMA para disfrutar del ambiente y de las competiciones. Una jornada en la que deporte, ocio y vida social se han dado la mano en uno de los eventos ecuestres más destacados del calendario madrileño.

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