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El primer ministro saliente de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado su disposición a pactar un gobierno de coalición con el líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, quien ha recibido el encargo de formar gobierno, en el que el propio Eisenkot sería el primero en el cargo de primer ministro, que rotaría para que Netanyahu ocupara el puesto en la segunda mitad de la legislatura.

"En vista de la magnitud del peligro existencial y de la posibilidad de que se forme un gobierno sin capacidad para afrontar este peligro, mi responsabilidad como líder me obliga a poner todo a un lado, incluido el principio del partido más votado, y a acceder a que Gadi Eisenkot sea primer ministro primero y que yo sea primer ministro de turno", ha explicado Netanyahu en una declaración oficial.

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Netanyahu defiende que el es el candidato "natural" a primer ministro a pesar de que los partidos afines no lograron la mayoría en las elecciones del pasado 27 de octubre, aunque su partido, Likud, sí fue la formación más votada al fragmentado Parlamento israelí.

"El Likud que dirijo es el partido más votado del país por un marge de un cuarto de millón de votos más que el partido de Eisenkot. Yo debería ser el líder de un gobierno de unidad o al menos el primero en una rotación", ha argumentado.

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Sin embargo, el presidente israelí, Isaac Herzog, ha encargó el 8 de noviembre a Eisenkot la formación de gobierno tras una ronda de contactos en la que se hizo patente que éste contaba con el apoyo de 67 de los 120 diputados de la Knesset o Parlamento israelí frente a los 48 de Netanyahu. El partido Judaísemo Unido de la Tora y sus siete diputados no apoyaron a ninguno de los candidatos.

Con estas condiciones ahora espera que el bloque que lidera Eisenkot abra unas "negociaciones genuinas, honestas y aceleradas" con "disposición al compromiso y a las concesiones para instaurar un gobierno de unidad nacional que repela los peligros y garantice la seguridad y el futuro de Israel".

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Netanyahu ha aprovechado para cargar de nuevo contra los partidos árabes con representación en la Knesset, apoyo clave de Eisenkot, cuyos diputados se han salido de la sala durante el himno nacional o han "dado la espalda a veteranos heridos y dado un portazo en las narices a las familias de víctimas". "Elementos hostiles tomarían el país desde dentro sin disparar una sola bala", ha advertido antes de acusar a los partidos árabes de "apoyar el terrorismo".

"Quieren dar la nacionalidad israelí a cientos de miles de palestinos que entrarán desde Judea, Samaria, Gaza y los países vecinos con la excusa de una reunificación familiar", ha augurado. Después crearán zonas autónomas árabes en el Neguev y Galilea y el Ejército se retirará de las zonas ocupadas recientemente por seguridad en Gaza, Siria y Líbano, lo que "devolverá a los terroristas a las puertas de nuestras comunidades". Finalmente "se creará un estado palestino bajo patrocinio iraní sobre las ruinas de Israel", ha advertido.

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En una de las primeras reacciones el líder del partido BYachad, Naftali Bennett, ha mostrado su cauto optimismo. "Netanyahu ha tomado la decisión correcta al anunciar su disposición a formar un gobierno de unidad que liderará primero Eisenkot", ha declarado.

Por contra, su número dos, Yair Lapid, ha advertido de que se trata de una "estafa transparente" porque Netanyahu es "un timador en serie que ha engañado a todos sus socios y roto todos los acuerdos", ha publicado en redes sociales.

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