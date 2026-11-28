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El Athletic Club ha ganado por 3-4 en su visita al Málaga CF durante una jornada 14 que este sábado ha visto la primera victoria a domicilio del Rayo Vallecano en LaLiga EA Sports 2026-27, en tal caso con un 0-1 frente al Real Betis Balompié gracias a un gol de Jorge de Frutos.

En el Estadio de La Cartuja, la primera ocasión llegó al cuarto de hora tras un eslalon de Isco Alarcón, quien combinó con Ez Abde y tiró un flojo derechazo raso. La respuesta visitante no tardó, un centro-chut de Andrei Ratiu desde la banda derecha y que se estrelló en el poste.

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La última oportunidad antes del descanso fue un zurdazo de 'Cucho' Hernández para el Betis, repelido abajo por el guardameta, pero fueron los rayistas quienes acertaron en la segunda mitad. Avisó Sergio Camello en el 59' con un derechazo a la cruceta y ya en el 72' De Frutos hizo su gol de diestra cazando en el punto de penalti un control largo de Isi.

Esta derrota en casa dejó al Betis con 27 puntos en la tabla y viendo cómo los tres primeros se le podrían distanciar en esa zona de Champions League. Mientras, el Rayo alcanzó los 15 puntos con este triunfo y tomó oxígeno en su objetivo de alejarse de los puestos de descenso a Segunda.

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Por otra parte, en La Rosaleda, Ohian Sancet abrió el marcador antes de la media hora tras fallar los locales sacando el balón de atrás; Nico Williams recuperó el balón, se perfiló en banda izquierda y asistió al remate cercano de su compañero. Poco después llegó el 0-2, obra de Álex Berenguer aprovechando el rechace del larguero tras cabezazo de Sancet.

Aunque Jens Cajuste recortó diferencias en el 36' con un derechazo raso en el interior del área, el Athletic lució más pólvora antes del descanso; Nico Williams marcó el 1-3 a puerta vacía tras asistencia de su hermano Iñaki y Hugo Rincón hizo el cuarto gol bilbaíno, metiendo el rechace del palo después de un zurdazo raso y cruzado de Berenguer.

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El claro protagonista del segundo periodo fue Adrián Niño, autor de dos goles, pero insuficientes para evitar la derrota malagueña. El 2-4 en el 49' se asemejó al tanto anterior en el partido, aprovechando el rechace del poste tras disparo de un compañero, y el 3-4 en el minuto 82 se originó en un error de Aymeric Laporte cediendo la bola a Unai Simón.

A pesar de ese arreón final, el Málaga consumó una nueva derrota y permanece como colista de Primera División con cinco puntos. En cambio, los 'leones' alcanzaron los 19 puntos gracias a esta victoria fuera de casa y alargaron su persecución de los puestos que dan acceso europeo.

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