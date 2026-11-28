Guardar

Ciudad de Panamá, 28 nov (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó este sábado que existe un "apetito vasto, variado, grande" en el Reino Unido por conocer los proyectos de inversión que ofrece el país centroamericano, antes de iniciar una visita oficial que busca abrir oportunidades para el desarrollo económico y de infraestructura panameña.

"El apetito que siento en la gente por la agenda que me han programado es vasto, variado, grande, por escuchar de los proyectos que tiene Panamá en su mesa para ofrecer", manifestó Mulino durante los actos conmemorativos de los 205 años de independencia de Panamá de España, celebrados en Boquete, provincia panameña de Chiriquí.

PUBLICIDAD

El mandatario, que adelantó que viajará este domingo a Londres, calificó el viaje como "histórico" por lo que representa para el futuro económico del país y adelantó que la delegación panameña presentará iniciativas tanto del Gobierno central como del Canal de Panamá.

En ese sentido, explicó que lo acompañará el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, quien expondrá los proyectos de inversión que la vía interoceánica tiene identificados y anunciados.

Mulino, sostuvo que esas iniciativas, junto con las del Ejecutivo, buscan proyectar a Panamá como un país integrado a las actividades marítimas, portuarias, de carga y logística.

"Yo me atrevo a asegurar que (Panamá) será un país verdaderamente integrado al negocio marítimo, al negocio de carga, al negocio portuario, al negocio logístico, como corresponde", expresó.

El presidente también manifestó que tiene "mucha fe en que nuestros puertos serán bandera de orgullo, no solamente los que tenemos hoy día, los que vamos a ofrecer en licitación prontamente”.

La visita oficial se produce en el marco de un memorando de entendimiento firmado en enero de 2025 entre Panamá y el Reino Unido, mediante el cual la agencia británica UK Export Finance contempla una facilidad de financiación de hasta 6.000 millones de dólares para proyectos de infraestructura.

PUBLICIDAD

El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, anunció que el Gobierno presentará una cartera de iniciativas ante las autoridades británicas con el propósito de avanzar en su financiación, aunque no detalló cuáles serán los proyectos incluidos.

La agenda en Londres contempla reuniones con autoridades británicas de asuntos exteriores, comercio, ciencia e inversiones, además de una audiencia con el rey Carlos III prevista para el próximo 3 de diciembre.

El Gobierno panameño busca elevar la relación bilateral hacia una alianza estratégica y presentar al país como un socio para el desarrollo de proyectos de infraestructura y negocios en la región.EFE