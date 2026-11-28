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Lima, 28 nov (EFE).- El Gobierno de Perú nombró este sábado como nuevo embajador del país andino en España al exministro Rafael Rey, en Reino Unido a la abogada Madeleine Osterling y en el Vaticano al también abogado Martín Santiváñez.

Los nombramientos se oficializaron en tres resoluciones supremas publicadas en el diario oficial El Peruano con las firmas de la presidenta, Keiko Fujimori, y el canciller, Carlos Espá, aunque las fechas en las que los funcionarios asumirán sus cargos no figuran, pues serán fijadas mediante resolución ministerial.

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Rey fue designado como ministro de Transportes y Comunicaciones por Fujimori en el primer gabinete del jefe del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, el 28 de julio de este año, pero menos de dos meses después dimitió tras reportar problemas de salud.

Anteriormente, el exministro ya había representado a Perú en Italia, Turquía y San Marino, además de haber sido titular de Producción y Defensa durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011) y ahora sucederá en el cargo a Luis Iberico, embajador en Madrid desde 2024.

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Por su parte, Osterling será embajadora por primera vez, tras haber ejercido como abogada especializada en derecho minero, ambiental y telecomunicaciones y ser también profesora, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Universidad del Pacífico, y columnista en medios de comunicación.

Por último, Santiváñez es doctor en derecho y analista político y actualmente se desempeña como rector de la Universidad San Ignacio de Loyola.

Estos cambios en embajadas por parte del Ejecutivo de Fujimori se suman a los de Álvaro Vargas Llosa como embajador en Estados Unidos, Carlos Tubino en Argentina, Carlos Pareja ante las Naciones Unidas (ONU) y Aurelio Pastor en la Organización de los Estados Americanos (OEA).EFE

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