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La vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, ha destacado en Bolívar el trabajo de este centro navarro -y el de los de Buenos Aires, Mendoza y Rosario- por "mantener la identidad navarra, pese a la distancia y difundirla en Argentina", en el XII Encuentro de Centros Navarros celebrado en esta localidad de la provincia de Buenos Aires.

"Sois los y las mejores embajadores y embajadoras de Navarra en el exterior", ha dicho Ollo en el contexto del programa institucional y festivo que ha tenido lugar este fin de semana en Bolívar, localidad a la que le ha correspondido organizar este encuentro en esta ocasión, que se celebra cada cuatro años con protagonismo rotatorio de las comunidades navarras en el país austral.

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El encuentro se enmarca dentro de uno de los ejes del II Plan de Acción Exterior de Navarra, que busca "consolidar una comunidad global viva y activa". Hay que tener en cuenta que Argentina es el país que aglutina al mayor número de personas navarras residentes en el extranjero, según los datos de Nastat de 2025 basados en el PERE, con 9.614 inscritos en ese registro, que suponen un 24% de toda la diáspora, indican desde el Ejecutivo foral en un comunicado.

Ollo ha destacado que la labor que realizan los cuatro centros navarros en la República Argentina -situados en las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Mendoza y Bolívar-, "va más allá de la transmisión de la cultura, las tradiciones y la historia, también se siguen actualizando, ampliando y materializando en un flujo constante de conocimiento y aprendizaje compartido, a través de distintas líneas de colaboración y sinergias entre estas comunidades y la Comunidad foral".

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"Vosotros y vosotras tenéis un largo pasado en vuestro haber y, sobre todo, sois presente y futuro. Presente como una comunidad viva y activa que se siente navarra pese a la distancia y que puede canalizar su aportación a través del recientemente creado Consejo de Comunidades Navarras en el Exterior. Y futuro, porque habéis sabido transmitir y lo seguís haciendo ese afecto por la identidad propia de Navarra y sus valores culturales a las nuevas generaciones", ha señalado Ollo.

Ejemplo de ello son las visitas anuales que un grupo de jóvenes de los centros navarros de Bolívar, Buenos Aires, Mendoza y Rosario hacen a Navarra, dentro del programa Escuelas de Verano, organizado por la Dirección General de Acción Exterior del Ejecutivo foral. "En definitiva, sois los mejores embajadores y embajadoras de nuestra comunidad en Argentina y también un valor añadido para la construcción de esta Navarra global y abierta al mundo en la que creemos", ha reiterado la vicepresidenta.

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El encuentro se inició con una reunión institucional de Ollo y su equipo, encabezado por el director general de Acción Exterior, Sergio Pérez, con los cuatro presidentes de los centros navarros de Bolívar, Buenos Aires, Mendoza y Rosario -Mariana Sardón, Daniel Remondegui, Lucas Marengo y Raúl Amatriain respectivamente-, para abordar cuestiones de interés para estas comunidades.

HOMENAJE A LOS FUNDADORES

Seguidamente, tuvo lugar un homenaje a las personas fundadoras del Centro Navarro de Bolívar, momento en el que también se descubrió por parte de Adriana Unzué (nieta de Leoncio Unzué Salinas, uno de los socios fundadores) una estatuilla conmemorativa en su honor. También participó Liliana Bocquin Moriones, autora de una investigación sobre la historia del centro navarro de Bolívar.

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Tal y como recoge el Acta Nº1 del Centro de San Carlos de Bolívar, "el 31 de enero de 1954 a iniciativa de Guillermo Berruezo (oriundo de Cáseda) en el local de Teatro Coliseo Español cedido gentilmente por la Asociación Española de Socorros Mutuos de Bolívar, se oficializó la decisión de crear un Centro Navarro para desarrollar actividades recreativas, culturales y preservar las costumbres, tradiciones, deportes, música, bailes y juegos navarros".

La tarde de este primer día del programa combinó la parte de actuaciones musicales y de danzas, de los grupos de los respectivos centros navarros, con un contenido más institucional al que se sumaron diversas autoridades locales, como el intendente municipal, Eduardo Bali Bucca o el vicecónsul honorario de España, Walter D'Aloia Criado. La delegación navarra mantuvo un encuentro institucional con el equipo de gobierno de la Municipalidad, en la que estuvo presente la directora de Innovación y Políticas Educativas, Luciana Romano. Todas ellas participaron en el acto oficial de apertura del XII Encuentro de Centros Navarros, en el que también se leyó una "declaración de interés municipal" en torno a este evento.

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En la kalejira celebrada tras la reunión institucional participaron integrantes de los grupos de danzas de los cuatro centros navarros: Bólivar, Buenos Aires, Mendoza y Rosario.

Este sábado, 28 de noviembre, el programa ha continuado con actividades recreativas y culturales ligadas a las costumbres locales (prueba de riendas, carrera de sortijas, canciones sureras...), junto a una visita a una muestra sobre la historia y el patrimonio cultural de Bolívar en el Museo Florentino Ameghino y un encuentro "artístico y cultural" en el Teatro Coliseo Español, donde se han mezclado expresiones culturales navarras y criollas. La jornada concluirá con una cena.

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Este domingo está prevista la despedida de las distintas delegaciones. Junto a la vicepresidenta Ollo, han formado parte de la delegación institucional el director del Servicio de Cooperación Interregional y Ciudadanía Exterior, Iñaki Martínez de Vírgala, y la jefa de la Sección de Relaciones con la Ciudadanía en el Exterior, Miriam Veguillas.

AGRADECIMIENTO DESDE BOLÍVAR

Las personas representantes de los centros navarros que han acudido al encuentro han sido recibidas por Mariana Sardón, presidenta del Centro Navarro de Bolívar, quien ha dado la bienvenida a todas las personas asistentes. Sardón ha reiterado a lo largo de los distintos actos el agradecimiento por la participación en este encuentro a todas y todos los integrantes de las comunidades navarras en Argentina, así como a la delegación del Ejecutivo foral.

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Cabe recordar que los cuatro centros están reconocidos oficialmente como comunidades navarras en el exterior conforme al Decreto Foral por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento y registro oficial de estas comunidades.

La vicepresidenta Ollo también ha tenido una agenda en la Ciudad de Buenos Aires, enmarcada en su viaje institucional. Además de una visita al centro navarro de la capital del país, que el año pasado celebró su 130 aniversario bajo la presidencia de Daniel Remondegui, también mantuvo un encuentro con la responsable de la Euskal Etxea Laurak Bat, Arantxa Goicoa, entidad con la que se mantiene una relación histórica y donde muchas de sus personas asociadas tienen ascendencia navarra.

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La anterior edición del Encuentro de Colectividades Navarras tuvo lugar en Mendoza, en 2022, al que asistió, además de la vicepresidenta Ollo, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, que en esta ocasión no ha podido acudir por razones de agenda institucional, aunque sí que visitó hace unas semanas Buenos Aires y se reunió con los representantes del Centro Navarro de la capital argentina.