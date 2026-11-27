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El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha informado este viernes de que los sistemas de defensa aérea de la capital rusa han conseguido repeler un ataque ucraniano con más de una decena de aviones no tripulados dirigidos contra la ciudad.

"Los sistemas de defensa aérea han destruido once drones que volaban hacia Moscú", ha anunciado el alcalde en redes sociales, de momento sin dar información sobre víctimas o daños materiales.

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Mientras tanto, las autoridades ucranianas han informado de tres muertos y siete heridos en otro ataque vespertino de Rusia contra la región de Chernígov, en el noreste del país, por el impacto de un proyectil ruso contra una empresa de la capital de la región, Nezhin.

Según informa la Policía regional, el grupo de investigación y operaciones del Departamento del Distrito de la capital y todos los servicios de emergencia están trabajando en el lugar de los hechos.

"La Policía está documentando las consecuencias del ataque contra la población civil, registrando los daños y recabando pruebas", han comentado las fuerzas de seguridad.