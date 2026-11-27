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San José, 27 nov (EFE).- La relatora de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, dijo este viernes a EFE que la prohibición de ingreso a Costa Rica por parte de las autoridades migratorias es un "insulto" a las Naciones Unidas, una decisión por supuestos "vínculos con actos terroristas" que tachó de "difamación".

"Es un insulto a las Naciones Unidas y lo que me molesta más son las insinuaciones de que tengo vínculos con los terroristas, eso es difamación pura", declaró Albanese a EFE vía telefónica desde el aeropuerto Juan Santamaría, en las afueras de San José, donde permanece desde el jueves sin poder entrar al país.

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La jurista italiana afirmó que el Gobierno de Costa Rica le debe una disculpa a ella, pero principalmente al pueblo, ya que "yo me voy, pero la vergüenza va a quedarse aquí". EFE

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