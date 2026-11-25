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Ciudad de México, 25 nov (EFE).- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles que Estados Unidos deportó a España a la expresentadora mexicana de televisión Inés Gómez Mont y que su Gobierno ya pidió a las autoridades españolas que la extraditen a México, mientras alista una nota diplomática de protesta a Washington por el caso.

"Ya la deportaron a España", afirmó Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria, al señalar que Washington explicó que la envió a España porque había ingresado a Estados Unidos con pasaporte español, ya que cuenta con doble nacionalidad.

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La Fiscalía mexicana acusa a Gómez Mont y a su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, de desviar y blanquear recursos de la Secretaría de Gobernación en 2016, durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018). EFE

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